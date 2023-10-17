ሰዎች በቡድን ስራ ፈተናዎች ውስጥ ሮቦቶችን ይበልጣሉ? አዲስ ጥናት የትብብርን አስፈላጊነት ያሳያል

በፒ.ኤች.ዲ. የተካሄደ አዲስ ጥናት የኒውካስል ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በሰዎች እና በሮቦቶች መካከል በቡድን ላይ በተመሰረቱ ተግባራት መካከል ያለውን ተለዋዋጭነት አብራርተዋል። ጥናቱ የሰው እና AI ተጫዋቾችን ያቀፉ ቡድኖችን አፈጻጸም የሰው ተጫዋቾችን ብቻ ካካተቱ ቡድኖች ጋር በማነፃፀር ላይ ያተኮረ ነበር። ይህ ጥናት የሰዎችን እና የሮቦቶችን የቡድን ስራ አቅም ለመገምገም ያለመ በኮምፒዩተር ላይ የተመሰረተ ተግዳሮት ታዋቂው የመጫወቻ ማዕከል ጨዋታ ከሆነው ፖንግ ጋር ተመሳሳይ ነው።
የጥናቱ ውጤት እንደሚያሳየው የሰው ቡድን በሮቦት ተጫዋች ከቡድን ብልጫ አለው። የሰው ተጨዋቾች የባልደረባቸውን ተግባር እንዲረዱ እና የቡድን አፈጻጸምን ለማሻሻል ማስተካከያዎችን በማድረግ የላቀ ውስጠትን ያሳዩበት ሁኔታ ተስተውሏል። በተቃራኒው የሮቦት ተጫዋች ያላቸው ቡድኖች የሰው ልጅ ግንዛቤ እና በትብብር ቅንጅቶች ውስጥ የመላመድ አስፈላጊነትን በማሳየት ይህ የውድድር ደረጃ የጎደላቸው ይመስላሉ ።
በተለይ ትኩረት የሚስበው ጥናቱ ቡድኖቹ ሲተባበሩ ወይም ሲፎካከሩ የተሻለ አፈጻጸም እንዳላቸው መፈተሸ ነው። የሚገርመው ነገር በትብብር የሚጫወቱ ቡድኖች በፉክክር ጨዋታ ላይ ከተሰማሩ ቡድኖች ብልጫ ሆነው ተገኝተዋል። ይህ ግኝት ፉክክር አፈጻጸምን እንደሚያሳድግ እና የተሳካ የቡድን ውጤቶችን በማምጣት ረገድ የትብብር እና የትብብር ፋይዳዎችን ያጎላል።
በፒኤችዲ የተደረገው ጥናት. ተማሪዎች ላይቶን ሄድሊ እና ሙሬይ ቤኔት ከኒውካስል ኮግኒሽን ላብ በኒውካስል ዩኒቨርሲቲ የስነ ልቦና ሳይንስ ትምህርት ቤት ለኮግኒቲቭ ሳይኮሎጂ መስክ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ። የሰው አንጎል እንዴት እንደሚሰራ በመረዳት ላይ በማተኮር የግንዛቤ ሳይኮሎጂ እንደ አስተሳሰብ፣ ማስታወስ እና መማር ያሉ ሂደቶችን ይመረምራል።
በኮግኒቲቭ ሳይንስ ርእሶች ጆርናል ላይ የታተመው ይህ ቀዳሚ ጥናት በሰዎች እና በሮቦቶች የቡድን ስራ ችሎታ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በፉክክር ላይ የትብብር አስፈላጊነትን በማጉላት፣ ጥናቱ የቡድን አፈጻጸምን ለማጎልበት እና የሰው-AI መስተጋብርን ለማመቻቸት አዳዲስ አቀራረቦችን መፈለግን ያበረታታል።
ምንጭ:
ሙሬይ ኤስ. ቤኔት እና ሌሎች፣ በተወዳዳሪ እና በትብብር የሰው-ማሽን ቡድኖች የሰው አፈጻጸም፣ በኮግኒቲቭ ሳይንስ ርዕሶች (2023)። DOI: 10.1111 / tops.12683
ምንጭ፡ ኒውካስል ዩኒቨርሲቲ