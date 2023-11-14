ዩክሊድ የጠፈር ቴሌስኮፕ የአጽናፈ ሰማይን የተደበቁ እንቁዎች አስደናቂ ምስሎችን ያሳያል

የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) የዩክሊድ ተልእኮ አስደናቂ የሰለስቲያል ድንቆችን ምስሎች ከእይታችን በፊት በማሳየት በሚያስደንቅ ሁኔታ ጅምር ጀምሯል። በጁላይ ወር የጀመረው የዩክሊድ ዋና አላማ የአጽናፈ ሰማይን መጠነ-ሰፊ መዋቅር ካርታ ማውጣት እና ስለ "ጨለማው ዩኒቨርስ" ሚስጥሮች ብርሃን ማብራት ነው - እንቆቅልሹን ግዛት ጨለማ ቁስ እና ጥቁር ሃይልን ያቀፈ።
በፈጠራው ኦፕቲክስ እና በቴክኖሎጂው አማካኝነት ዩክሊድ ሳይንቲስቶችን እና አስትሮፊዚስቶችን በአድናቆት እንዲተዋወቁ ያደረጉ አስደናቂ ምስሎችን ቀርጿል። የቴሌስኮፑ የመጀመሪያ አስደናቂ ግኝቶች አንዱ ስፒራል ጋላክሲ IC 342፣ በተጨማሪም ካልድዌል 5 በመባልም ይታወቃል። ይህ “ድብቅ ጋላክሲ” በራሳችን ሚልኪ ዌይ በተጨናነቀ ትስስር ውስጥ በመገኛነቱ አምልጦናል። ዩክሊድ ከኢንፍራሬድ አጠገብ ያሉ ምስሎችን በአንድ ቀረጻ የማንሳት መቻሉ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ሰፊ ማዕዘን እይታዎችን በሚያስደንቅ ዝርዝር እና ግልጽነት የዚህን የሩቅ ጋላክሲ እይታ እንዲያቀርብ አስችሎታል።
በድብቅ ጋላክሲዎች ላይ ሳያቆም ዩክሊድ ዓይኑን ወደ ሌሎች ማራኪ የሰማይ አካላት አዙሯል። ጭጋጋማ ከሆነው ጋላክሲክ ጭጋግ የሚወጣ ፈረስ የሚመስለውን የ Horsehead ኔቡላ ምስሎችን አሳይቷል። በተጨማሪም ዩክሊድ ስለ የፐርሲየስ ክላስተር ኦቭ ጋላክሲዎች ያለው አመለካከት ለሥነ ፈለክ ጥናት እንደ አብዮት ይወደሳል፣ ይህም በክላስተር ውስጥ ያሉትን 1,000 ጋላክሲዎች ብቻ ሳይሆን በዙሪያው ያሉትን ተጨማሪ 100,000 ጋላክሲዎችም ያሳያል።
የESA's Euclid ፕሮጀክት ሳይንቲስት የሆኑት ሬኔ ላውሬይይስ በምስሎቹ ላይ ያለውን ደስታ ገልፀው ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የዝርዝሮች ደረጃ እንደያዙ እና በታወቁ የአጽናፈ ዓለማት ክልሎች ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎችን እንደሚሰጡ ገልጿል። እነዚህ ምስሎች አሁን በESA ድህረ ገጽ ላይ በከፍተኛ ጥራት ሊመረመሩ ይችላሉ፣ ይህም የኮስሞስያችንን ስፋት እና ውበት ያሳያሉ።
የዩክሊድ ታላቅ ተልዕኮ በስድስት ዓመታት ውስጥ ከአንድ ሶስተኛ በላይ የሚሆነውን የሰማይ ሉል ካርታ ለመስራት ያለመ ሲሆን ይህም እስከ ዛሬ የተሰራውን ትልቁን 3D የጠፈር ካርታ መፍጠር ነው። በነዚህ ቀደምት ስኬቶች፣ ኤውክሊድ በአስትሮፊዚክስ ዘርፍ የማይሻር አሻራ ለመተው በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ግልጽ ነው።
በየጥ
ጥ፡ የዩክሊድ ተልዕኮ ምንድን ነው?
መ፡ የዩክሊድ ተልእኮ በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) የአጽናፈ ዓለሙን መጠነ ሰፊ መዋቅር ካርታ ለማውጣት እና ከጨለማ ቁስ እና ከጨለማ ሃይል የተዋቀረውን “ጨለማውን ዩኒቨርስ” ለማጥናት የተደረገ ጥረት ነው።
ጥ፡- እስካሁን የዩክሊድ አንዳንድ ታዋቂ ግኝቶች ምንድናቸው?
መ፡ ዩክሊድ የተደበቀውን ስፒራል ጋላክሲ IC 342፣የሆርስሄድ ኔቡላ እና የፔርሲየስ የጋላክሲዎች ክላስተር ምስሎችን አንስቷል።
ጥ: Euclid እንደዚህ አይነት ዝርዝር ምስሎችን እንዴት መያዝ ይችላል?
መ፡ ዩክሊድ ፈጠራዊ ኦፕቲክስን እና ከኢንፍራሬድ አጠገብ ያሉ ትላልቅ ቦታዎችን ምስሎችን በአንድ ምት የማንሳት ችሎታን ይጠቀማል።
ጥ፡ የዩክሊድ ተልዕኮ አስፈላጊነት ምንድነው?
መ፡ የዩክሊድ ተልእኮ ስለ አጽናፈ ሰማይ አወቃቀሮች እና እድገቶች እንድንረዳ አስተዋፅዖ ያበረክታል፣ ይህም የጨለማ ቁስ እና የጨለማ ሃይል ተፈጥሮ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ጥ፡ በዩክሊድ የተነሱትን ምስሎች የት ማየት እችላለሁ?
መ: ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ምስሎች በ Euclid የተቀረጹ በESA ድህረ ገጽ ላይ ሊታዩ ይችላሉ።