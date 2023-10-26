በእጅ በሚይዘው ሁለንተናዊ የጨረቃ ካሜራ (HULC) ጨረቃን ማሰስ

የጠፈር ተመራማሪዎች ለወደፊት የአርጤምስ ተልእኮዎች ወደ ጨረቃ በሚዘጋጁበት ወቅት አዲስ የጨረቃ አሰሳ ዘመን በአድማስ ላይ ነው። በእነሱ መሣሪያ ስብስብ ውስጥ ካሉት በጣም ጉልህ እድገቶች አንዱ በእጅ የሚይዘው ሁለንተናዊ የጨረቃ ካሜራ (HULC) ነው። ይህ ቆራጭ ካሜራ በአፖሎ ተልእኮዎች ጊዜ የጠፈር ተመራማሪዎች ጥቅም ላይ ከዋሉት ከተሻሻሉት Hasselblad 500EL ካሜራዎች የላቀ ማሻሻያ ነው።
የHULCን ለጨረቃ አሰሳ ዝግጁነት ለማረጋገጥ፣ በላንዛሮቴ፣ ስፔን ውስጥ፣ በጨረቃ ላይ ከሚገኙት ጋር በቅርበት የሚመስሉ የመሬት ገጽታዎች ባሉበት፣ ጥብቅ ሙከራ ተካሄዷል። በተለይ ለጨረቃ አሰሳ የሰለጠኑ ሳይንቲስቶች በጂኦሎጂካል የመስክ ጉዞዎች ላይ ካሜራውን አንስተው ግኝታቸውን በኤሌክትሮኒካዊ መስክ መጽሐፍ ውስጥ አስፍረዋል። አስተማሪዎች እድገታቸውን በድምጽ እና በቪዲዮ ዥረቶች በቅጽበት መከታተል ችለዋል።
HULC የተሻሻለ የብርሃን ትብነት እና ዘመናዊ ሌንሶችን የሚያቀርቡ ከመደርደሪያ ውጪ የካሜራ ክፍሎች አሉት። ጨረቃ ጨካኝ ጥላዎችን እና ደማቅ ከፍ ያሉ ክልሎችን በተለይም በደቡብ ዋልታ ዙሪያ፣ የHULC ዲዛይን ለእነዚህ እጅግ በጣም የከፋ የብርሃን ሁኔታዎችን ይጠቅሳል። የሙቀት መጠኑን የሚቆጣጠርበት ከባቢ አየር በሌለበት፣ የጨረቃ አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ መለዋወጥ ያጋጥማቸዋል፣ የሙቀት መጠኑ በቀን እስከ 120°C እና በሌሊት ወደ -200°C ይወርዳል። የ HULC ካሜራዎች የተገነቡት እነዚህን የሙቀት ጽንፎች ለመቋቋም ነው፣ ለሁለቱም ለሙቀት እና ለአቧራ መከላከያ ተጨማሪ መከላከያ ብርድ ልብስ አለ።
የጨረቃ ፎቶግራፍ አንሺዎች ያጋጠሟቸውን የሚጠበቁ ሁኔታዎች ለመድገም እጩ ጠፈርተኞች የጨረቃን ምሽቶች ለማስመሰል የHULC ካሜራን በጠራራ ፀሐይ እና በእሳተ ገሞራ ዋሻ ውስጥ ሞክረው ነበር። ካሜራው ወፍራም የመከላከያ ጓንቶችን ለብሶ በቀላሉ መስራት ነበረበት፣ በዚህም ምክንያት ለተጠቃሚ ምቹ የሆኑ አዝራሮች ውቅር ተፈጠረ። የ HULC ካሜራ መሪ የሆኑት ጄረሚ ማየርስ፣ የጠፈር ተመራማሪዎች ጨረቃን ከሚይዙት በርካታ መሳሪያዎች ውስጥ አንዱ በመሆኑ ካሜራው ለመጠቀም ቀላል መሆን እንዳለበት በመግለጽ የመረዳትን አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥቷል።
መሐንዲሶች የጨረቃን መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ቅርብ የሆኑ የድንጋይ ዝርዝሮችን እና ሰፊ ማዕዘን ምስሎችን ከመያዝ በተጨማሪ አደገኛውን የጨረቃ አቧራ መቋቋም የሚችል ካሜራ ለመፍጠር እየጣሩ ነው። ይህ ብናኝ፣ ከጥሩ፣ ከጥቅም ውጭ የሆኑ ቅንጣቶች፣ ለሁለቱም ሰራተኞች እና መሳሪያዎች አደጋን ይፈጥራል። በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ ለመፈተሽ የታቀደው የHULC ንድፍ በዝግመተ ለውጥ ይቀጥላል።
በየጥ
የ HULC ካሜራ ምንድን ነው?
በእጅ የሚይዘው ሁለንተናዊ የጨረቃ ካሜራ (HULC) ለጠፈርተኞች የተነደፈ ዘመናዊ ካሜራ ለጨረቃ ወደፊት ለሚደረገው የአርጤምስ ተልእኮዎች። በአፖሎ ተልዕኮዎች ወቅት ጥቅም ላይ ከዋሉት ካሜራዎች ጉልህ የሆነ ማሻሻያ ነው።
የ HULC ካሜራ ምን የተለየ ያደርገዋል?
የHULC ካሜራ ከመደርደሪያ ውጭ ክፍሎችን ከተሻሻለ የብርሃን ስሜታዊነት እና የላቀ ሌንሶች ጋር ያካትታል። የጨረቃ አከባቢዎችን ከፍተኛ የሙቀት ልዩነት እና ኃይለኛ የብርሃን ሁኔታዎችን ለመቋቋም የተነደፈ ነው.
የHULC ካሜራ እንዴት ተፈተነ?
የ HULC ካሜራ የጨረቃ አካባቢን የሚመስሉ መልክአ ምድሮች ባላት ላንዛሮቴ፣ ስፔን ውስጥ ጥብቅ ሙከራ አድርጓል። በጨረቃ አሰሳ የሰለጠኑ ሳይንቲስቶች በጂኦሎጂካል የመስክ ጉዞዎች ወቅት ካሜራውን ተጠቅመው ግኝታቸውን በኤሌክትሮኒካዊ መስክ መፅሃፍ ላይ አውጥተዋል።
የHULC ካሜራ ምን ተግዳሮቶችን ይመለከታል?
የ HULC ካሜራ የከፍተኛ የሙቀት ልዩነቶች እና የጨረቃ አቧራ ተግዳሮቶችን ይመለከታል። በአቧራ ላይ ተጨማሪ የመከላከያ እርምጃዎችን በሚሰጥበት ጊዜ በቀን እስከ 120 ° ሴ እና በሌሊት -200 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ የሚደርስ የሙቀት መጠን ለመቆጣጠር የተነደፈ ነው።
ለHULC ካሜራ የወደፊት ዕቅዶች ምንድ ናቸው?
መሐንዲሶች የ HULC ካሜራን ዲዛይን በማጣራት ይቀጥላሉ፣ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ ለሙከራ የታቀደ ስሪት። የመጨረሻው ግብ ለጠፈር ተጓዦች ለጨረቃ ፍለጋ ቀላል እና አስተማማኝ መሳሪያ ማቅረብ ነው።