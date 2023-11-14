በአውሮፓ የጠፈር ኢንዱስትሪ ውስጥ የጂኦተርተርን ፖሊሲዎችን የማስተካከል አስፈላጊነት

የአውሮፓ መንግስት እና የኢንዱስትሪ ባለስልጣናት በአውሮፓ የማስጀመሪያ ኢንዱስትሪ ውስጥ ተወዳዳሪነትን ለማሳደግ በ"ጂኦሬተር" ፖሊሲ ላይ ማስተካከያ እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል ። ሀገራት ኢንቨስትመንታቸውን በተመጣጣኝ መልኩ ውል እንዲቀበሉ የሚያረጋግጥ የጂኦሪተርን ዋጋ ቢገነዘቡም እንደ አሪያን 6 እና ቪጋ ሲ ያሉ የአውሮፓ ተሽከርካሪዎችን በዓለም ገበያ የበለጠ ወጪ ቆጣቢ ለማድረግ አንዳንድ ለውጦች መደረግ አለባቸው ብለው ይከራከራሉ። .
በስፔስ ቴክ ኤክስፖ አውሮፓ ኮንፈረንስ ላይ የብሔራዊ የጠፈር ኤጀንሲዎች መሪዎች እና የዋና ዋና የጠፈር ኩባንያዎች ስራ አስፈፃሚዎች ስጋታቸውን ገልጸዋል። አሁን ያለው የአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ (ኢዜአ) የጂኦግራፊያዊ መመለሻ ፖሊሲዎች ተለዋዋጭነትን እንደሚፈጥር እና የአውሮፓ ተሽከርካሪዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲወዳደሩ ፈታኝ ያደርገዋል ብለው ያምናሉ።
የፈረንሳይ የጠፈር ኤጀንሲ CNES ዋና ስራ አስፈፃሚ ፊሊፕ ባፕቲስት ወጭዎችን መቀነስ እና ያለውን ውስብስብ አሰራር ማቃለል አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል። የአሪያን 6. ባፕቲስት ከንዑስ ተቋራጮች የዋጋ ጭማሪን ጉዳይ አጉልቶ ያሳየ ሲሆን ይህም የአውሮፓ ማስጀመሪያ ተሽከርካሪዎችን ተወዳዳሪነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል።
በጂኦግራፊያዊ መመለሻ ምክንያት ወደ አቅራቢዎች የመቆለፍ ችግርም በአሪያን ግሩፕ ጀርመን ዋና ሥራ አስፈፃሚ ፒየር ጎድርት ተነስቷል። አቅራቢዎችን መቀየር አለመቻሉ፣ ጥሩ አፈጻጸም ባይኖራቸውም እንኳ ለአሪያን መጓተት እና ወጪ መጨመር እንደሚያስከትል ጠቁመዋል። እንደነዚህ ያሉት ጉዳዮች ተወዳዳሪነትን ያደናቅፋሉ እና በአውሮፓ የጠፈር ተልዕኮዎች አጠቃላይ ስኬት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ።
ባለድርሻ አካላት ጂኦሪተርን ድክመቶች እንዳሉት ቢስማሙም፣ ፖሊሲውን ሙሉ በሙሉ ከመተው ይልቅ ተግባራዊ ለማድረግ አማራጭ መንገዶችን መፈለግ አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። ንዑስ ሥራ ተቋራጮችን በሚመርጡበት ጊዜ ለውድድር እንዲመች፣ በዚህም የተሻለ ጥራት እና አፈጻጸምን ለማረጋገጥ ጂኦሪተርን ማበጀት አለበት ብለው ያምናሉ።
በዲኤልአር የጀርመን የጠፈር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዋልተር ፔልዘር ጂኦሪተርን ተግባራዊ ለማድረግ ብልጥ የሆኑ ዘዴዎችን ማዘጋጀት እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል። አባል ሀገራት የመመለሻ ዋስትና ሳይኖራቸው ለማዋጣት ፍቃደኛ ሊሆኑ ስለሚችሉ ጂኦግራፊን ማስወገድ ለኢዜአ ከባድ መዘዝ እንደሚያስከትል አስጠንቅቋል።
ጂኦሬተርን ከአባል ሀገራት ለኢዜአ አማራጭ ፕሮግራሞች ቃል ኪዳኖችን ለማስጠበቅ አስፈላጊ እንደሆነ ይታሰባል። የOHB ዋና ስራ አስፈፃሚ ማርኮ ፉችስ፣ መንግስታት የመመለሻ ዋስትና ሳይኖራቸው ከፍተኛ ገንዘብን ኢንቨስት ለማድረግ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው የዚህን ጽንሰ-ሀሳብ አስፈላጊነት አጉልተዋል። ስለዚህ ለአውሮፓ የጠፈር ኢንደስትሪ አጠቃላይ መረጋጋት እና እድገት ጂኦግራፊያዊ መመለሻን መጠበቅ ወሳኝ ነው።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
ጥ፡ ጂኦግራፊያዊ መመለሻ ምንድን ነው?
መ፡ ጂኦሬተርን ሀገራት በጠፈር መርሃ ግብሮች እና ውጥኖች ላይ ከሚያደርጉት ኢንቨስትመንቶች ጋር በተመጣጣኝ ውል እንዲቀበሉ ዋስትና የሚሰጥ ፖሊሲ ነው።
ጥ፡ ለምንድነው በጂኦግራፊያዊ መመለሻ ፖሊሲዎች ላይ ማስተካከያዎች አስፈላጊ የሆኑት?
መ፡ በአውሮፓ የማስጀመሪያ ኢንዱስትሪ ተወዳዳሪነትን ለማሳደግ፣ በተለይም እንደ Ariane 6 እና Vega C ላሉ ተሸከርካሪዎች፣ በአለም አቀፍ ገበያ ፈተናዎች ያስፈልጋሉ።
ጥ፡ አሁን ካለው የጂኦግራፊያዊ መመለሻ ፖሊሲዎች ምን ጉዳዮች ይነሳሉ?
መ፡ አሁን ያሉት ፖሊሲዎች ተለዋዋጭነትን ይፈጥራሉ፣ ወጪዎችን ይጨምራሉ እና አቅራቢዎችን የመቀየር አቅምን ያደናቅፋሉ፣ ይህም የአውሮፓ የጠፈር ተልዕኮዎች ተወዳዳሪነት እና ስኬት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል።
ጥ፡- ጂኦግራፊን ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ያስፈልጋል?
መ፡ ጂኦተሪተርን ከአባል ሀገራት ቃል ኪዳኖችን እና ኢንቨስትመንቶችን በማግኘት ረገድ ወሳኝ ሚና ስለሚጫወት ባለድርሻ አካላት ሙሉ በሙሉ ከማስወገድ ይልቅ ማስተካከያ ለማድረግ ይከራከራሉ።
ጥ፡- ጂኦግራፊያዊ መመለስን በተመለከተ ወደፊት ምን ለውጦች ሊጠበቁ ይችላሉ?
መ፡ የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ የጂኦግራፊያዊ መመለሻ ዘዴዎችን ተወዳዳሪነትን በሚያጎለብቱ እና አጠቃላይ ስርዓቱን በሚያሻሽሉ መንገዶች ለመስተካከል ፕሮፖዛል እየሰራ ነው።