የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች XMM-Newton እና LOFARን በመጠቀም ጋላክሲ ክላስተር G113ን ያጠናል።

የአውሮፓ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን PSZ2G113.91-37.01 ወይም G113 በአጭሩ GXNUMX በመባል የሚታወቀውን የጋላክሲ ክላስተር ለመመርመር ኤክስኤምኤም-ኒውተንን ሳተላይት እና ዝቅተኛ ፍሪኩዌንሲ ድርድር (LOFAR) ተጠቅሟል። በ arXiv ላይ የታተመው የዚህ ጥናት ውጤቶች ስለ ክላስተር ባህሪያት እና ተፈጥሮ አዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ጋላክሲ ክላስተሮች በሺህ የሚቆጠሩ ጋላክሲዎችን ያቀፉ ግዙፍ መዋቅሮች ሲሆኑ በስበት ኃይል የተሳሰሩ ናቸው። በጅምላ ክምችት እና ትናንሽ ንዑስ መዋቅሮችን በማዋሃድ የተፈጠሩ ናቸው. በመጠን እና በስብስብ ምክንያት የጋላክሲ ኢቮሉሽን እና ኮስሞሎጂን ለማጥናት በጣም ጥሩ እድሎችን ይሰጣሉ.
G113 በ 1999 የተገኘ ሲሆን በ 0.371 ቀይ ፈረቃ ላይ ይገኛል. ወደ 758 ትሪሊዮን የሚጠጋ የፀሐይ ክምችት እና ወደ 4 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ራዲየስ አለው። ክላስተር የራዲዮ ሃሎ እና ሁለት የሬድዮ ቅርሶች እንዳሉት ይታወቃል። ይሁን እንጂ በየትኛውም ዋና የኤክስሬይ ሳተላይት አልታየም.
በጣሊያን ቦሎኛ ዩኒቨርሲቲ በማሪያ ጁሊያ ካምፒቲዬሎ የሚመራ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን ይህንን ለመቀየር አስቦ ነበር። XMM-Newtonን ተጠቅመው G113ን እንደ የክላስተር ቅርስ ፕሮጀክት ከኤክስኤምኤም-ኒውተን፡ mass Assembly እና Thermodynamics ጋር በመዋቅር ምስረታ መጨረሻ ነጥብ (CHEX-MATE)። ጥናታቸው ከLOFAR ባለ ሁለት ሜትር የሰማይ ዳሰሳ-ዳታ ልቀት 2 (LoTSS-DR2) ምስሎች ተሟልቷል።
ምልከታዎቹ እንደሚያሳዩት G113 በሰሜን-ደቡብ ዘንግ በኩል ውህደት እያደረገ ነው። የሬዲዮ ሃሎ እና ሁለት የሬዲዮ ቅርሶች መኖራቸው ተረጋግጧል፣ ቅርሶቹ ወደ ውህደት ዘንግ ቀጥ ብለው - አንደኛው በሰሜናዊ ክልል እና በደቡብ ክልል ውስጥ ይገኛል።
የኤክስሬይ መረጃ ትንተና በሰሜናዊው ክልል ውስጥ የገጽታ ብሩህነት መቋረጥን አሳይቷል፣ እሱም እንደ ቀዝቃዛ ግንባር ተመድቧል። የሙቀት ካርታው በክላስተር ደቡባዊ ክፍል ውስጥ ሌላ ቀዝቃዛ ክልል መኖሩን አሳይቷል.
ጥናቱ እንደሚያሳየው የሬዲዮ ሃሎ ክልል በግምት -1.15 አማካኝ ስፔክትራል ኢንዴክስ ዋጋ ያለው ሲሆን ከመደበኛ ልዩነት 0.23 ነው። በሰሜናዊው ቅርስ ሰሜናዊ ፊት ያለው ስፔክታል ፕሮፋይል ጠፍጣፋ ታየ፣ ይህም ወደ ውጭ በሚንቀሳቀስ ድንጋጤ የተፋጠነ ቅንጣቶችን ሊያመለክት ይችላል።
በተጨማሪም በሃሎ እና ቅርሶች ክልሎች ውስጥ በኤክስሬይ እና በራዲዮ ልቀቶች ላይ ከነጥብ-ወደ-ነጥብ ትንተና ከቀደምት ጥናቶች ጋር የሚጣጣም ለሃሎ እና ለቅርሶቹ ፀረ-ቁርኝት ጠንካራ ግንኙነት አሳይቷል።
በማጠቃለያው, የጥናቱ ደራሲዎች ለእነዚህ ተያያዥነት እና ፀረ-ተያያዥነት አስተዋፅኦ የሚያደርጉትን አካላዊ ሂደቶች ለመረዳት ተጨማሪ ምልከታዎች እንደሚያስፈልግ ይጠቁማሉ.
ምንጮች:
- arXiv (DOI፡ 10.48550/arxiv.2310.03645)
- Phys.org (https://phys.org/news/2023-10-european-astronomers-explore-galaxy-cluster.html)