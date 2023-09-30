የዩክሊድ የጠፈር ቴሌስኮፕ ከጥሩ መመሪያ ዳሳሽ ጋር ጉዳዮችን ያጋጥማል

በጁላይ ወር የጀመረው የአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ (ኢዜአ) ዩክሊድ የጠፈር ቴሌስኮፕ በአገልግሎት አሰጣጥ ምእራፉ ላይ በFine Guidance Sensor ላይ ችግሮች እያጋጠመው ነው። ቴሌስኮፑን በተወሰኑ ኮከቦች ላይ በመቆለፍ ራሱን እንዲይዝ የሚረዳው ሴንሰሩ በየግዜው ወደ ኮከቦች መቆለፍ ባለመቻሉ ቴሌስኮፑን በትክክል ለመምራት አስቸጋሪ አድርጎታል።
ከ Fine Guidance ዳሳሽ የተገኘው መረጃ ለጠፈር መንኮራኩር የአመለካከት እና የምሕዋር ቁጥጥር ስርዓት ወሳኝ ነው፣ ይህም ቴሌስኮፑ በትክክለኛው አቅጣጫ ላይ እንደሚቆይ ያረጋግጣል። ዳሳሹ እንደታሰበው እየሰራ ባለመሆኑ፣ ችግሩን ለመመርመር እና ለመፍታት የዩክሊድ ተልዕኮ የኮሚሽን ደረጃ ተራዝሟል።
የዩክሊድ ተልእኮ የጨለማውን ዩኒቨርስ ስብጥር እና ዝግመተ ለውጥ ለመቃኘት ያለመ ነው። የጠፈር ቴሌስኮፕ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ የሰማይ ሲሶውን እስከ 10 ቢሊየን የብርሃን አመታት ርቀት ድረስ ይመለከታታል፤ ይህም የአጽናፈ ዓለሙን መጠነ ሰፊ መዋቅር በቦታ እና በጊዜ ሂደት የሚያሳይ ዝርዝር ካርታ ለመፍጠር ነው።
የአጽናፈ ሰማይን መስፋፋት እና አወቃቀሮችን በማጥናት, Euclid የጨለማ ጉልበት ተፈጥሮ, የጨለማ ቁስ አካል እና የስበት ሚና ላይ ግንዛቤዎችን ይሰጣል. ተልዕኮው የኢዜአ ቴክኒካል ልብ (ESTEC)፣ የተልዕኮ ቁጥጥር (ESOC)፣ የስነ ፈለክ ማእከል (ESAC) እና ኢንዱስትሪ ውስጥ ከተለያዩ ቡድኖች የተውጣጡ የትብብር ጥረቶችን ያካትታል።
የዩክሊድ ኦፕሬሽን ዳይሬክተር የሆኑት አንድሪያስ ሩዶልፍ ቡድኖቹ ችግሩን ለመፍታት ላሳዩት ቁርጠኝነት ምስጋናቸውን ገልፀው በተዘመኑ ሶፍትዌሮች የመጀመሪያ ሙከራዎች ተስፋ ሰጪ መሆናቸውን ገልጸዋል ። ቡድኖቹ የሶፍትዌር ማስተካከያ አዘጋጅተው በተሳካ ሁኔታ በተልዕኮ ቁጥጥር ላይ ባለው የጠፈር መንኮራኩር የሙከራ ስሪት ላይ ተግባራዊ አድርገዋል። ማስተካከያው አሁን ወደ ትክክለኛው ቴሌስኮፕ ተልኳል፣ እና ተጨማሪ ምርመራ የመመሪያ ዳሳሹን ችግር እንደፈታው ይወስናል።
የዩክሊድ ፕሮጄክት ሥራ አስኪያጅ ጁሴፔ ራካ በሳይንስ ምስሎች ያለው የአፈጻጸም ማረጋገጫ ደረጃ የቴሌስኮፕ ጠቋሚ ትክክለኛነትን በተመለከተ እርግጠኝነት እንደሚሰጥ አፅንዖት ሰጥተዋል። ጥንቃቄ በተሞላበት ብሩህ አመለካከት በመቆየት ቡድኖቹ የሶፍትዌር ማሻሻያ የአፈጻጸም ማረጋገጫ ደረጃውን በተሳካ ሁኔታ ዳግም እንዲጀምር ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች፡ ኢዜአ/ኢውክሊድ/ኢውክሊድ ኮንሰርቲየም/ናሳ