Euclid ተልዕኮ የአሰሳ ወዮታዎችን አሸንፎ የመጨረሻውን የሙከራ ደረጃ ይጀምራል

በጁላይ 1 ቀን 2023 የተጀመረው የኢዜአ ኤውክሊድ ተልእኮ የአሰሳ ጉዳዮቹን በተሳካ ሁኔታ ፈትቶ አሁን ወደ የአፈጻጸም ማረጋገጫው የሙከራ ደረጃ እየገባ ነው። ተልዕኮው አጽናፈ ሰማይን ለመመልከት እና በጊዜ ሂደት መስፋፋቱን ለመለካት ነው.
የ Fine Guidance ዳሳሽ (ኤፍ.ጂ.ኤስ.) በአስጎብኚ ኮከቦች ላይ መቆለፍ ሲሳነው ዩክሊድ መሰናክል አጋጥሞታል። ነገር ግን፣ ለሶፍትዌር ፓቼ ምስጋና ይግባውና፣ የተልእኮው ቡድን ይህንን ችግር መፍታት እና የቴሌስኮፕ ምልከታ መርሃ ግብር ማዘመን ችሏል። የአሰሳ ጉዳዮቹ ከተፈቱ፣ Euclid አሁን የአፈጻጸም ማረጋገጫ በመባል የሚታወቀውን የመጨረሻውን የሙከራ ደረጃ ሙሉ “በሳይንስ ሁነታ” ውስጥ ያልፋል።
ተልእኮው የስድስት አመት ተልእኮውን ይጀምራል፣በዚህም ወቅት የ10 ቢሊዮን አመታትን ወደ ኋላ በመመልከት የአጽናፈ ሰማይን ዝርዝር ምስሎች እና እይታዎችን ያቀርባል። ይህ መረጃ የሰማይ አንድ ሶስተኛውን አጠቃላይ ጥናት ለመፍጠር እና የጨለማ ማትተር እና የጨለማ ኢነርጂ ተፅእኖ ለመለካት ስራ ላይ ይውላል።
የዩክሊድ ተልዕኮ በ Fine Guidance Sensor (ኤፍ.ጂ.ኤስ.) የተገጠመለት ሲሆን ይህም የሰማዩን ምስል ለመሳል እና የቴሌስኮፕን አቀማመጥ ለመወሰን በኦፕቲካል ሴንሰሮች ላይ የተመሰረተ ነው. FGS በESA Gaia ተልዕኮ የተስተዋሉ ኮከቦችን ለአሰሳ ዓላማ ይጠቀማል።
ነገር ግን የኮስሚክ ጨረሮች፣ የፀሀይ ጨረሮች፣ የጠፋ የፀሐይ ብርሃን እና የኤክስሬይ የቴሌስኮፕ ምልከታ ጣልቃ በመግባት የውሸት ምልክቶችን ወይም ቅርሶችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። እነዚህ የውሸት ምልክቶች በቴሌስኮፕ እይታ መስክ ውስጥ ካሉት እውነተኛ ኮከቦች በቁጥር በለጠ፣ በዚህም ምክንያት FGS በትክክል መሄድ አልቻለም።
ይህንን ችግር ለመቅረፍ የተልእኮው ቡድን የሶፍትዌር ፕላስተር ሰራ፣ እሱም በኤውክሊድ ኤሌክትሪክ ሞዴል እና በሲሙሌተር ላይ በመሞከር በምህዋሩ ላይ ከመተግበሩ በፊት። ውጤቶቹ አወንታዊ ነበሩ እና የጠፈር መንኮራኩሩ አሁን በተሳካ ሁኔታ ለማሰስ ኮከቦችን እየለየ ነው።
የዩክሊድ ተቀዳሚ ተልእኮ የኮስሚክ መስፋፋትን መመልከት እና በዘመናዊ ኮስሞሎጂ ውስጥ ሁለቱን በጣም ፈታኝ ጥያቄዎችን ማጥናት ነው፡- Dark Matter እና Dark Energy። በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ አመታት በቢሊዮኖች በሚቆጠሩ ጋላክሲዎች ትክክለኛ ልኬቶች፣ ዩክሊድ የ3D እይታን የጨለማ ጉዳይ ስርጭትን ያቀርባል እና የአጽናፈ ዓለሙን መጠነ-ሰፊ መዋቅር ዝግመተ ለውጥን ያሳያል። ይህ ሳይንቲስቶች አጠቃላይ አንጻራዊነትን በኮስሚክ ሚዛኖች ላይ እንዲፈትሹ እና አሁን ባሉን የኮስሞሎጂ ሞዴሎች ውስጥ ያሉ አለመግባባቶችን እንዲፈቱ ያስችላቸዋል።
የኢውክሊድ ተልዕኮ የኮሚሽን ደረጃ ስኬት የኢዜአ የሳይንስ ዳይሬክተር በሆኑት በካሮሌ ሙንዴል ተመስግኗል። የአሰሳ ጉዳዮች ተፈትተው፣ ዩክሊድ ስለጨለማው ዩኒቨርስ ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ እንደሚያመጣ ይጠበቃል።
ምንጮች:
- ኢዜአ