የአውሮፓ ህብረት ከንግድ በፊት ቴክኖሎጂዎችን ለመሞከር ሶስት አዳዲስ የጠፈር ተልዕኮዎችን ጀመረ

የአውሮፓ ህብረት (አህ) የሆራይዘን 2020 የምርምር ፕሮግራም አካል በመሆን ሶስት አዳዲስ የምህዋር ማሳያ እና የማረጋገጫ ተልእኮዎችን በቅርቡ ጀምሯል። እነዚህ ተልእኮዎች ወደ ንግድ ከመዋላቸው በፊት በተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ላይ ሙከራዎችን ለማድረግ ያለመ ነው።
የምህዋር ማሳያ እና የማረጋገጫ ተልእኮዎች IOD ወይም IOV ሚሲዮኖች በመባል የሚታወቁት የቪጋ በረራ VV23 አስጀማሪውን ከአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ በፈረንሳይ ጊያና በመጠቀም ነው። ተልእኮዎቹ በድምሩ XNUMX ሳተላይቶች እና ዘጠኝ ሙከራዎችን ያቀፉ ቴክኖሎጂዎችን በተለያዩ አፕሊኬሽኖች የሚፈትኑ ናቸው።
በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) የሚደገፉት እነዚህ ተልእኮዎች በህዋ ላይ ቴክኖሎጂዎችን ለማረጋገጥ በህዋ ላይ ሙከራዎችን እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል። የበረራ ቅርስ በመባል የሚታወቀው ይህ ሂደት ለሳይንሳዊ እና ለንግድ ዓላማዎች ወሳኝ ነው። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ወደ ገበያ ከመውጣታቸው በፊት እንደ የመጨረሻ ደረጃ ያገለግላል.
የእነዚህ ተልእኮዎች መጀመር የአውሮፓ ህብረት በጠፈር ውስጥ ያለውን ንቁ ሚና እና ፈጠራን እና የቴክኖሎጂ እድገቶችን ለመደገፍ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። የአውሮፓ ህብረት የውስጥ ገበያ ኮሚሽነር ቲዬሪ ብሬተን እንዳሉት ምርምሩ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በህዋ ላይ መሞከር እና በመጨረሻም አውሮፓ በህዋ ኢንዱስትሪ ያላትን ተወዳዳሪነት ያሳድጋል።
ሦስቱ ተልእኮዎች ስድስት የአውሮፓ ሀገራትን ተጠቃሚ ያደርጋሉ። በኔዘርላንድ ኤሮስፔስ ኩባንያ ISISpace የሚተገበረው Syndeo-1 እና Syndeo-2 እንደ የጠፈር ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ፕሮፑልሽን እና የጠፈር ትራፊክ አስተዳደር ያሉ የተለያዩ ጭብጦችን የሚሸፍኑ ሰባት ሙከራዎችን ያካትታል። እነዚህ ተልእኮዎች በቤልጂየም፣ ስፔን፣ ፈረንሳይ እና ቼቺያ ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች እና ከአነስተኛ እስከ መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ድጋፍ ያገኛሉ።
ESTCube-2፣ በኢስቶኒያ የታርቱ ዩኒቨርሲቲ የጠፈር ተማሪዎች ቡድን የተዘጋጀው በፕላዝማ ብሬክ ቴክኖሎጂ ዲኦርቢሽን ለማሳየት እና ለወደፊት ተልእኮዎች ጥልቅ ቦታ ያለው ናኖሳቴላይት መድረክ የኤሌክትሪክ የፀሐይ ንፋስ ሸራውን ለመጠቀም ያለመ ነው።
በስፔን በሚገኘው ኢንስቲትዩት ናሲዮናል ዴ ቴሲኒካ ኤሮኤስፓሲያል የተፈጠረው ANSER፣ በአይቤሪያ ባሕረ ገብ መሬት ክምችት ውስጥ ያለውን የውሃ ጥራት በማጥናት እና በመከታተል ላይ ያተኩራል።
የአውሮፓ ህብረት እነዚህን የጠፈር ተልእኮዎች ማስጀመር በቴክኖሎጂ ልማት እና በንግድ ልውውጥ መካከል ያለውን ክፍተት ለመዝጋት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። እነዚህን ቴክኖሎጂዎች በምህዋሩ በመሞከር፣ ለገበያ ምደባ ያላቸውን ዝግጁነት፣ ፈጠራን፣ ሳይንሳዊ እውቀትን እና የአውሮፓን የጠፈር ኢንዱስትሪ ተወዳዳሪነት ያረጋግጣል።
ምንጮች:
- ሲሊኮን ሪፐብሊክ፡ https://www.siliconrepublic.com/innovation/eu-space-missions-iod-iov-technology-testing-commercialisation
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ፡ https://www.esa.int/Applications/TTP2/Two_new_launches_of_IOD-IOV_picosatellites