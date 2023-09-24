በአንጎል ቲሹ እና AI ውህደት ውስጥ የስነምግባር ስጋቶች ይነሳሉ

የአንጎል ቲሹ ከአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ጋር መቀላቀል እውን እየሆነ መጥቷል፣ ይህም የስነምግባር ጥያቄዎችን እያስነሳ ነው። ይህ ጥምረት የተበላሹ የሰዎች ስርዓቶችን ለማሻሻል አቅም ቢኖረውም, በተፈጥሮ ሂደት ውስጥ የቴክኖሎጂ ጣልቃገብነት ስጋት አለ. ይህ ውህደት ከኮቪድ-19 በኋላ በሕክምና ውስጥ አራተኛውን የኢንዱስትሪ አብዮት ይገልፃል።
የ AI ቴክኖሎጂ መጀመሪያ ላይ ያተኮረው በሕክምና ላብራቶሪዎች ውስጥ በእይታ ትንተና ላይ ነው ፣ ከህክምና ምስሎች ውስጥ መጠናዊ መረጃዎችን በማውጣት ላይ። ሆኖም በአንጎል ጉዳይ ላይ የማስታወሻ ቺፖችን በመጠቀም በአይ ቴክኖሎጂ ዙሪያ የሚደረገው ውይይት በምርምር ሳይንቲስቶች ዘንድ ተወዳጅነትን እያገኘ ነው።
በቤተ ሙከራ ውስጥ የአንጎል ቲሹ እድገት አንድ የተወሰነ ሂደት ይከተላል, ነገር ግን ከ AI ጋር በማጣመር በሕክምና ምርምር ውስጥ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል. የሰው አንጎል ኦርጋኖይድ፣ እንዲሁም HBOs በመባል የሚታወቀው፣ የጎልማሳውን የሰው አንጎል አወቃቀር እና ተግባር ለመድገም በቤተ ሙከራ ውስጥ የሚበቅሉ ባለ ሶስት አቅጣጫዊ ባዮሎጂካል አካላት ናቸው። HBOs በመጀመሪያ የተገነቡት ለክሊኒካዊ ምርምር ቢሆንም፣ አሁን በአእምሯዊ እና በአካላዊ መሻሻል ውስጥ AI ጥቅም ላይ እንደሚውል እየተመረመሩ ነው።
በአንጎል ቲሹ ላይ በተመሰረቱ አርቲፊሻል ነርቭ ኔትወርኮች ውስጥ የማህደረ ትውስታ ቺፖችን ከ AI ጋር ተዳምሮ መጠቀምም አስፈላጊ ነው። ይህ አካሄድ የአዕምሮ መረጃን የማቀናበር፣ የማስታወስ እና የመመለሻ ዘዴዎችን ለማስመሰል ያለመ ነው። ሰው ሰራሽ የነርቭ ኔትወርኮች በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የገሃዱ ዓለም ችግሮችን የመፍታት አቅም አላቸው።
በእነዚህ ቴክኖሎጂዎች ውስጥ እድገት ቢኖረውም, የስነምግባር ስጋቶች አሁንም ቀጥለዋል. እንደ ዝንጀሮ ባሉ የፈተና ጉዳዮች ላይ የሚያሳድረው ተጽእኖ የስነምግባር ጉዳዮችን ያስነሳል። ይሁን እንጂ ሳይንቲስቶች AIን ከአእምሮ ጉዳይ ጋር የማዋሃድ ዕድሎችን ማሰስ ቀጥለዋል። በቅርብ ጊዜ በተደረጉ ሙከራዎች ተመራማሪዎች የኤአይአይ ቴክኖሎጂን ከHBOs ጋር በማጣመር የአንጎል እንቅስቃሴን ለማንበብ እና በኤሌክትሪክ ምልክቶች ማነቃቃትን የሚችል መሳሪያ ፈጥረዋል። ይህ የተሻሻለው HBO የኮምፒውተር ጨዋታን በአምስት ደቂቃ ውስጥ መጫወት ተማረ።
የ AI እና የአንጎል ቲሹ ውህደት ለነርቭ አውታር ሞዴሎች አዲስ እድሎችን ይከፍታል. ተመራማሪዎች በኔትወርካቸው ውስጥ ባሉ የነርቭ ሴሎች መካከል ያለውን የሾል ምልክቶችን በመቅረጽ የአንጎል እንቅስቃሴዎችን መኮረጅ እና የነርቭ አውታረ መረቦችን በባዮሎጂካል አውድ መመርመር ይችላሉ። እነዚህ እድገቶች እንደ ሮቦቲክስ፣ የአንጎል-ማሽን መገናኛዎች እና የመድኃኒት ግኝት ባሉ መስኮች ላይ አንድምታ አላቸው።
ነገር ግን፣ በኤች.ቢ.ኦ፣ AI እና በሰው አካል ጥምረት ዙሪያ ያሉ የሞራል ጥያቄዎች ችላ ሊባሉ አይችሉም። አንጎል ውስብስብ የሆነ አካል ነው፣ እና በተፈጥሮ ሂደቶቹ ውስጥ ጣልቃ መግባቱ “የአምላክ ንድፍ” ለውጥ ላይ ስጋት ይፈጥራል። የሰው ልጅን ንቃተ ህሊና እንደገና የማራመድ እና ምስጢሮቹን የመፍታት አላማ የስነምግባር ችግሮችንም ያስነሳል።
በማጠቃለያው፣ የኤች.ቢ.ኦ.ኦ.ኦ እና AI ውህደት ትልቅ አቅም አለው ነገርግን በህክምና እና ህጋዊ ድንበሮች ውስጥ መስተካከል አለበት። የአእምሮን ማሻሻል ብቻ ሳይሆን በተለይም ቀደም ሲል የነበሩ የጤና ሁኔታዎች ለሌላቸው ግለሰቦች በህክምና ላይ ማተኮር አለበት። የቁጥጥር አካላት እነዚህን ቴክኖሎጂዎች ኃላፊነት የሚሰማውን ልማት እና አተገባበር በማረጋገጥ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
ምንጮች:
- ዶ/ር ቴዎዶር ካራሲክ፣ በዋሽንግተን የገልፍ ግዛት ትንታኔ ከፍተኛ አማካሪ