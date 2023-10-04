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የኢስቶኒያ ESTCube-2 ሳተላይት የፕላዝማ ብሬክ ቴክኖሎጂን ለማሳየት

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 4, 2023
የኢስቶኒያ ESTCube-2 ሳተላይት የፕላዝማ ብሬክ ቴክኖሎጂን ለማሳየት

የኢስቶኒያ አዲሱ ሳተላይት ESTCube-2 የፕላዝማ ብሬክ ቴክኖሎጂን ሳተላይቶችን በማጽዳት እና የጠፈር ፍርስራሾችን በመቀነስ ረገድ ያለውን ውጤታማነት ለማሳየት በታላቅ ተልእኮ ለመምጠቅ በዝግጅት ላይ ነው። ከዚህ አስደናቂ ማሳያ በተጨማሪ ESTCube-2 የኤሌክትሪክ ሸራ (e-sail) ቴክኖሎጂን ለመጀመሪያ ጊዜ ይጠቀማል።

በፊንላንድ የሜትሮሎጂ ተቋም ባልደረባ በፔካ ጃንሁነን የተገነባው ኢ-ሴይል የፀሐይን ስርዓት ለመፈተሽ ከፕሮፔላንት ነፃ የሆነ ዘዴ ነው። የሳተላይቱ ኢ-ሴይል 50 ሜትር ርዝመት ያለው የተጠላለፈ የአልሙኒየም ቴተር መስመር በ50 ማይክሮሜትር ሽቦዎች የተሰራ ሲሆን ይህም ከአማካይ የሰው ፀጉር አይበልጥም።

በዝቅተኛ-ምድር ምህዋር ውስጥ ፣ የተሞላው ቴዘር በ ionosphere ውስጥ ያለውን ፕላዝማ ያስወግዳል ፣ ይህም ሳተላይቱን እንዲቀንስ የሚያደርገውን የብሬኪንግ ውጤት ይፈጥራል። በውጤቱም ፣ የምድር ስበት ወደ ከባቢ አየር ውስጥ ጠልቆ ሊጎትተው ይችላል ፣ እዚያም የከባቢ አየር መጎተት በመጨረሻ እንዲቃጠል ያደርገዋል። ይህ አጠቃላይ ሂደት ከሁለት ዓመት ያነሰ ጊዜ እንደሚወስድ ይጠበቃል.

ከተሳካ ይህ ተልዕኮ የፕላዝማ ብሬክ ቴክኖሎጂን ከጥቅም ህይወታቸው በኋላ ሳተላይቶችን ለማጥፋት ያለውን ወጪ ቆጣቢነት እና ቅልጥፍናን ያሳያል። የ ESTCube-2 የማይክሮቴተር ንድፍ በሁለት ትይዩ እና ሁለት ዚግ-ዛግ የተገናኙ ሽቦዎች ተጨማሪ ድግግሞሽ ይሰጣል ይህም በማይክሮሜትሮች ወይም ሌሎች አደጋዎች ምክንያት በህዋ ላይ የመንጠቅ እድልን ይቀንሳል።

ESTCube-2 ባለ ሶስት አሃድ CubeSat ነው፣ አነስተኛ ዋጋ ያለው ሳተላይት በ10 ሴ.ሜ የሳጥን መጠን ያላቸው ክፍሎች። የተቀየሰው እና የተገነባው በኢስቶኒያ ውስጥ በሚገኘው የታርቱ ዩኒቨርሲቲ የበጎ ፈቃደኛ ተማሪዎች ቡድን ሲሆን ከታርቱ ኦብዘርቫቶሪ ክትትል ጋር።

ESTCube-2 ከማዳከም ተልእኮው በተጨማሪ የኢስቶኒያ እፅዋትን ይቃኛል፣ የአቶሚክ ኦክሲጅን በ16 የተለያዩ ቁሶች ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ይመረምራል፣ እና በሶፍትዌር የተገለጸ ሬዲዮ ለአማተር ራዲዮ ሙከራዎች ያስተላልፋል።

ይህ ሳተላይት በ 1 የኢ-ሸራ ጭነት ማሰማራት ተስኖት የነበረውን የኢስቶኒያ የቀድሞ ሙከራን ESTCube-2013ን ይከተላል።የ ESTCube-2 ቡድን ሳተላይቱን ለመስራት ስምንት አመታትን ወስኗል እና በ ውስጥ አብዮታዊ ኢ-ሸራውን መግፋት ፅንሰ-ሀሳብን ለመፈተሽ ሌላ እድል አግኝቷል። ምህዋር.

አንዴ ESTCube-2 ከፈረንሳይ ጊያና የጠፈር ወደብ ተነስቶ በአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ Vega VV23 በረራ ላይ ይጓዛል። ይህ ተልእኮ የፕላዝማ ብሬክ ቴክኖሎጂን በጠፈር ፍለጋ ለመጠቀም የመጀመሪያውን እርምጃ እና ወደፊት ጥልቅ የጠፈር መንቀሳቀሻ እድልን ያመለክታል።

ምንጮች:
- ጽሑፍ፡ https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-09/uoet-ecf092221.php

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