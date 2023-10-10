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ሳይንስ

የኢስቶኒያ ተማሪ ሳተላይት ESTCube-2 በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ወደ ምህዋር አመጠቀች።

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 10, 2023
የኢስቶኒያ ተማሪ ሳተላይት ESTCube-2 በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ወደ ምህዋር አመጠቀች።

የኢስቶኒያ ተማሪ ሳተላይት ESTCube-2 በተሳካ ሁኔታ በአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ የቪጋ አስጀማሪ ላይ እንዲዞር ተደርጓል። በስፔስ አድናቂዎች እና ተማሪዎች የተገነባው ESTCube-2 የኢስቶኒያ የመጀመሪያዋ ሳተላይት ESCube-1 ተተኪ ሲሆን ​​በ2013 አመች እና የሁለት አመት ተልእኮውን አጠናቋል።

የ ESTCube-2 ፕሮጀክት በዋናነት የሚመራው በታርቱ ዩኒቨርሲቲ ሲሆን በታርቱ ኦብዘርቫቶሪ ድጋፍ ነበር። የቡድኑ አላማ የኢስቶኒያን የጠፈር ቴክኖሎጂ በአለም አቀፍ መድረክ ላይ ማስቀመጥ እና ሳይንሳዊ ናኖሳተላይት ተልእኮዎችን ማዳበር፣መገንባት እና ማስጀመር ነው። በተጨማሪም፣ ሳይንስን በትምህርት ቤቶች እና በሰፊው ህዝብ ዘንድ ለማስተዋወቅ አላማ አላቸው።

ባለ ሶስት አሃድ ESTCube-2 ሳተላይት በሶስት 10 x 10 x 10 ሴንቲሜትር ኩብ የተሰራ ሲሆን በአጠቃላይ 4.5 ኪሎ ግራም ይመዝናል። የአቪዮኒክስ ሞጁል ፣ መድረክ እና የሙከራ ውህደት በ ESTCube-2 ቡድን የተገነቡ ሲሆን ሳይንሳዊ ሙከራዎች እራሳቸው የተገነቡት በአጋር ድርጅቶች ነው።

የ ESTCube-2 ዋና ግቦች አንዱ ከጠፈር ፍለጋ ጋር የተያያዙ የተለያዩ ችግሮችን ለመፍታት የሚረዱ ቴክኖሎጂዎችን መሞከር ነው። የሳተላይቱ ዋና ጭነት የፕላዝማ ብሬክ ሙከራ ሲሆን በፊንላንድ የሚቲዎሮሎጂ ተቋም የተገነባው በመሬት ዝቅተኛ ምህዋር ላይ ያለውን የጠፈር ፍርስራሾችን ለመቀነስ ያለመ ነው። የፕላዝማ ብሬክ ልክ እንደ ኤሌክትሪክ ሸራ ይሠራል, በምድር ionosphere ውስጥ እንደ ብሬክ እና በፀሃይ ንፋስ ውስጥ እንደ ሸራ ሆኖ ያገለግላል.

ከፕላዝማ ብሬክ ሙከራ ጎን ለጎን፣ ሳተላይቱ ሁለት የምድር መመልከቻ ካሜራዎችን ይይዛል እና በህዋ ላይ የዝገት ሙከራን ያካሂዳል። ESTCube-2 ምድርን በቀን 14 ጊዜ ይሽከረከራል፣ ከስምንት እስከ አስር የሚጠጉ ከኢስቶኒያ ማለፊያዎች ጋር፣ ሳይንቲስቶች ምልክቶችን ለመያዝ የሰባት ደቂቃ መስኮት አላቸው።

ምንጮች: BNS, Tartu Observatory

By ገብርኤል Botha

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