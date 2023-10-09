የመሬት ምልከታ እና የጠፈር ቴክኖሎጂን ለማሳደግ ሁለት የመቁረጥ ጫፍ ሳተላይቶች ተጀመሩ

የአውሮጳ የጠፈር ኤጀንሲ እንደዘገበው ቴኦስ-2 እና ትሪቶን የተባሉት ሁለት ዘመናዊ ሳተላይቶች የምድርን የመመልከት አቅማችንን በእጅጉ የሚያሳድጉ እና የጠፈር ቴክኖሎጂን ያሳድጋሉ። ከእነዚህ ዋና ዋና ሳተላይቶች በተጨማሪ የፈጠራ CubeSatsን ጨምሮ የሁለተኛ ደረጃ የሳተላይቶች ስብስብ በተመሳሳይ ተልዕኮ ላይ ተሰማርቷል፣ ይህም ስለ ፕላኔታችን እና ከዚያም በላይ ያለንን ግንዛቤ አስፍቷል።
THEOS-2፣ ወይም የታይላንድ ምድር ምልከታ ሲስተም-2 ሳተላይት፣ በኤርባስ እና በታይላንድ ጂኦ-ኢንፎርማቲክስ እና የጠፈር ቴክኖሎጂ ልማት ኤጀንሲ መካከል የትብብር ጥረት ነው። ከሁለቱ ተከታታይ ክፍሎች ትልቁ የሆነው ይህ ምልከታ ሳተላይት ለታይላንድ የግብርና ሚኒስቴር ጠቃሚ መረጃዎችን በማቅረብ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ለሀገሪቱ የግብርና ዘርፍ በመረጃ የተደገፈ የእቅድ እና የአመራር ውሳኔዎችን ለማስቻል የውሃ ሃብት፣ የአየር ሁኔታ እና የመሬት አጠቃቀም መረጃ ያቀርባል።
ቀደም ሲል FORMOSAT-7R በመባል የሚታወቀው ትሪቶን ለታይዋን የጠፈር ኤጀንሲ (ታሳ) ትልቅ ምዕራፍ ነው። ይህ ሳተላይት በአለም ውቅያኖሶች ላይ የንፋስ መስመሮችን ለማስላት ከባህር ወለል ላይ የሚወጡ ምልክቶችን በመሰብሰብ ላይ ያተኩራል። የተሰበሰበው መረጃ ለታይዋን ማእከላዊ የአየር ሁኔታ አስተዳደር ይጋራል፣ ይህም ለታይፎን ኃይለኛ ትንበያ ትክክለኛነት እና ዱካዎቻቸውን ለመተንበይ ትልቅ አስተዋፅኦ ያደርጋል።
ሁለቱም THEOS-2 እና ትሪቶን ከፀሀይ ጋር ወደ ሚመሳሰሉ ምህዋሮች ተሰማርተዋል፣ ይህም በየቀኑ በተመሳሳይ ጊዜ በተመሳሳይ ጊዜ ተመሳሳይ የምድር ቦታዎችን እንደሚያልፉ አረጋግጧል። ይህ አቀማመጥ በጊዜ ሂደት ትክክለኛ እና አስተማማኝ ምልከታዎችን ይፈቅዳል, ለተለያዩ መተግበሪያዎች ጠቃሚ መረጃዎችን ያቀርባል.
የማስጀመሪያ ተልእኮው መካከለኛ መጠን ያላቸውን ሳተላይቶችን ወደ ዝቅተኛ የምድር ዋልታ ምህዋር በማስቀመጥ የሚታወቀውን የኢኤስኤ ቪጋ ማስጀመሪያ ተሽከርካሪን ተጠቅሟል። ከዋናው ሳተላይቶች ጎን ለጎን አሥር ትናንሽ ሁለተኛ ደረጃ ሳተላይቶች እንዲሰማሩ ታቅዶ ነበር. ከእነዚህ ሳተላይቶች ውስጥ ስምንቱ የተረጋገጠ ሲሆን ቀሪዎቹ ሁለት ማረጋገጫዎች በመጠባበቅ ላይ ናቸው.
እነዚህ ሁለተኛ ደረጃ ሳተላይቶች ለምድር ሽፋን እና ለዕፅዋት ትንተና ጠቃሚ መረጃዎችን ለማቅረብ ዓለም አቀፍ የእፅዋት ምልከታዎችን የሚያካሂዱትን ፕሮባ-ቪ ኮምፓኒየን ኩብሳትን ያካትታሉ። PRETTY (Passive REflecTomeTry and Dosimetry) CubeSat ከምድር ላይ የሚንሳፈፉ የአለምአቀፍ የአሰሳ ስርዓት ምልክቶችን በመጠቀም የባህር በረዶን እና ሌሎች መለኪያዎችን የመለካት ችሎታውን ያሳያል።
በተጨማሪም፣ ∑yndeo-1 እና ∑yndeo-2 CubeSats እንደ ፕላዝማ ጄት ጥቅል እና እጅግ ስሜታዊነት ያለው መግነጢሳዊ መሳሪያ ያሉ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ይይዛሉ። እነዚህ ሳተላይቶች ዘመናዊ የጠፈር ቴክኖሎጂዎችን ለመፈተሽ ወሳኝ ናቸው፣ አንዳንዶቹም በESA ወደፊት በሚኖረው የኤልሳኤ ህብረ ከዋክብት የስበት ሞገድን ለመለየት ጥቅም ላይ ይውላሉ።
በተጨማሪም ኢስቶኒያ ለተልእኮው የምታደርገው አስተዋፅኦ ESTCube-2 ሳተላይት ሲሆን የጫማ ቦክስ መጠን ያለው የሳተላይት መጠን የኢስቶኒያ እፅዋትን የሚቃኝ እና የሕዋ ላይ ቆሻሻን ለመቀነስ የ'e-sail' ቴተርን በምህዋሩ የሚሞክር ነው። በመጨረሻም፣ የላቀ ናኖሳቴላይት ሲስተምስ ለምድር-ምልከታ ምርምር (ANSER) የውሃ አካላትን ይዘት በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለመስጠት፣ የብክለት ደረጃዎችን እና ጎጂ ረቂቅ ተሕዋስያን መኖርን ጨምሮ ሶስት CubeSats በጋራ የሚሰሩ ናቸው።
እነዚህ አዲስ የተወነጨፉ ሳተላይቶች በታይላንድ ካለው የግብርና እቅድ እስከ ታይፎን አውሎ ንፋስ ትንበያ እና በህዋ ላይ ከፍተኛ የቴክኖሎጂ ሙከራዎችን በማድረግ የተለያዩ የምድርን ገጽታዎች የመከታተል ችሎታችን ላይ ትልቅ እድገት ያመለክታሉ። እነዚህ ሳተላይቶች ተልእኳቸውን ሲጀምሩ፣ ስለ ፕላኔታችን እና ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ለማስፋት ቃል ገብተዋል።
ትርጓሜዎች
1.CubeSat፡- ትንሽ ሳተላይት ያላት የኩብ ቅርጽ ያለው ዲዛይን በእያንዳንዱ ጎን በተለምዶ 10 ሴንቲሜትር ነው።
2. ፀሐይ-የተመሳሰለ ምህዋር፡- ሳተላይት በምድር ላይ ባሉ ተመሳሳይ ነጥቦች ላይ በተመሳሳይ የፀሀይ ሰአት ላይ የሚያልፍበት ምህዋር፣ ይህም አብዛኛውን ጊዜ ወጥ የመመልከቻ ሁኔታዎችን ያስችላል።
3. የስበት ሞገድ፡- እንደ ጥቁር ጉድጓዶች ወይም የኒውትሮን ኮከቦችን በማዋሃድ በመሳሰሉት ግዙፍ የሰማይ አካላት መፋጠን ምክንያት የሚፈጠር የቦታ ጊዜ ጨርቅ ላይ የሚፈጠር ረብሻ።
ምንጮች:
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ. (ምንም URL የለም)
- ኤርባስ
- የታይላንድ ጂኦ-ኢንፎርማቲክስ እና የጠፈር ቴክኖሎጂ ልማት ኤጀንሲ
- የታይዋን ጠፈር ኤጀንሲ