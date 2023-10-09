አሪያንስፔስ 12 ሳተላይቶችን በቪጋ ሮኬት በኩል ወደ ምህዋር በተሳካ ሁኔታ አስጀመረ

አሪያንስፔስ በእሁድ ምሽት ከፈረንሳይ ጓያና ስፔስፖርት በቪጋ ሮኬት ተመስርታ 12 ሳተላይቶችን ወደ ዝቅተኛ ምድር ምህዋር በተሳካ ሁኔታ አሳልፋለች። የአውሮፕላን አውሮፕላን የታይላንድ ኦፕቲካል ምልከታ ሳተላይት፣ THEOS-2 እና የታይዋን የአየር ሁኔታ ሳተላይት ትሪቶን መለያየትን ያካተተ ነው። በመቀጠልም ሮኬቱ የአውሮፓ ኮሚሽኑን ጨምሮ አስር ተጨማሪ ኪዩቦችን ከደንበኞች ለቋል።
ይህ ማስጀመሪያ የአሪያንስፔስ ሁለተኛ ሙከራ ሲሆን ባለፈው ኦክቶበር 6 ጅምር በቆጠራው ወቅት ከከፍተኛው ገደብ በላይ በሆነ ልኬት ተሰርዟል። በተሳካ ሁኔታ የተጀመረው ቲኦኤስ-2 በኤርባስ ለታይላንድ ጂኦ-ኢንፎርማቲክስ እና ስፔስ ቴክኖሎጂ ልማት ኤጀንሲ (ጂአይስትዳ) በኤርባስ የተሰራው ከ THEOS-2A ጋር በመሆን በውሃ ሃብት፣ በአየር ሁኔታ እና በመሬት ላይ ጠቃሚ መረጃ ለታይላንድ የግብርና ሚኒስቴር ያቀርባል።
በሌላ በኩል ትሪቶን ለታይዋን ማእከላዊ የአየር ሁኔታ አስተዳደር በውቅያኖስ ላይ የነፋስ መስክ መረጃን ይሰበስባል ፣ይህም የበለጠ ትክክለኛ የታይፎን ትንበያዎችን ያስችላል። የተሰበሰበው መረጃ ለአለም አቀፍ የሜትሮሎጂ ማህበረሰብ ይጋራል።
ከ2012 ጀምሮ ሳተላይት ማምጠቅን የምትሰራው ቬጋ የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) “ትንሽ ማስወንጨፊያ” ተብላለች። መካከለኛ መጠን ያላቸውን ሳተላይቶች ለሳይንሳዊ እና ለምድር ምልከታ ተልእኮዎች ተስማሚ በሆነ ዝቅተኛ የምድር ዋልታ ምህዋር ላይ በማስቀመጥ የላቀ ነው። በንፅፅር፣ ቪጋ-ሲ፣ የESA ሌላ ማስጀመሪያ በአሁኑ ጊዜ መሬት ላይ ሲሆን መሐንዲሶች ያልተሳካውን አፍንጫ እንደገና ዲዛይን ሲመረምሩ።
ከተጠቁት ሳተላይቶች መካከል ከአውሮፓ ኮሚሽን የተውጣጡ ሶስት ኩባዎች ይገኙበታል። ከነዚህም አንዱ የኢስቶኒያ ESTCube-2 በቅድመ ምረቃዎች የተሰራ የጫማ ሳጥን መጠን ያለው ሳተላይት ነው። ከተሳካ የፕላዝማ ብሬክ ቴክኖሎጂ የመጀመሪያው የምህዋር ማሳያ ይሆናል። ይህ የፈጠራ ብሬኪንግ ሲስተም እያንዳንዱ 30 ሜትር ርዝመት ያለው እና እንደ ሰው ፀጉር በቀጭኑ በተጣመሩ የአልሙኒየም መስመሮች በተሰራ በተሞላ ቴዘር ላይ የተመሰረተ ነው።
ምንጮች:
– [ምንጭ 1]
– [ምንጭ 2]
– [ምንጭ 3]
ፍቺዎች፡-
- Cubesats: ለቦታ ምርምር እና ትምህርታዊ ዓላማዎች የተነደፉ ትናንሽ ሳተላይቶች ደረጃቸውን የጠበቁ ልኬቶች (ብዙውን ጊዜ 10x10x10 ሴ.ሜ)።
- የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ህግን የማቅረቡ እና ውሳኔዎችን የማስፈፀም ኃላፊነት ያለው የአውሮፓ ህብረት አስፈፃሚ አካል ።
ዝቅተኛ የምድር ምህዋር፡- ከምድር ገጽ በ2,000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለው የጠፈር ክልል ሳተላይቶች በሚዞሩበት እና አብዛኛው የሰው ልጅ የጠፈር በረራዎች የሚካሄዱበት።
– Ionosphere፡- ከ60 ኪሎ ሜትር እስከ 1,000 ኪሎ ሜትር ከፍታ ያለው የምድር የላይኛው ከባቢ አየር ክፍል ion እና ነፃ ኤሌክትሮኖች በፀሀይ እና በኮስሚክ ጨረሮች ምክንያት የሚገኙበት።