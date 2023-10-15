የጋያ ኦብዘርቫቶሪ ግማሽ ሚሊዮን አዳዲስ ኮከቦችን በኦሜጋ ሴንታሪ ክላስተር አገኘ

የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ Gaia observatory በጣም ዝርዝር የሆነውን የአካባቢውን ዩኒቨርስ ባለ ሶስት አቅጣጫዊ ካርታ ለመስራት ተልእኮ ላይ ነው። በቅርብ የተለቀቀው መረጃ ጋያ ከ1.8 ቢሊዮን በላይ ኮከቦች ላይ መረጃን ወስዶ አውጥቷል። ይሁን እንጂ ጥቅጥቅ ባለ የታሸጉ የኮከብ ስብስቦች በሚገኙባቸው አካባቢዎች የመረጃው ክፍተቶች ነበሩ።
ክብ ቅርጽ ያላቸው የከዋክብት ማኅበራት የሆኑት ግሎቡላር ክላስተሮች በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ካሉት ጥንታዊ ሕንፃዎች መካከል እና የጋላክሲዎች ሕንጻዎች ናቸው። እንደ አለመታደል ሆኖ እነዚህ ስብስቦች በከባቢ አየር መዛባት ምክንያት ከመሬት ላይ ከተመሰረቱ ቴሌስኮፖች እንደ ነጠላ ኮከቦች ይታያሉ። በተጨማሪም፣ የግሎቡላር ዘለላዎች ብሩህ ኮሮች የመሳሪያ መመርመሪያዎችን ሊሞሉ ይችላሉ፣ ይህም ጥልቀታቸውን ለማወቅ አስቸጋሪ ያደርገዋል።
እነዚህን ተግዳሮቶች ለማሸነፍ ጋይያ ትልቁን የግሎቡላር ክላስተር ኦሜጋ ሴንታሪን ለመቅረጽ ልዩ የአሰራር ዘዴን ተጠቀመች። ይህም በክላስተር ውስጥ ግማሽ ሚሊዮን አዳዲስ ኮከቦች መገኘት አስከትሏል። ይህ ግኝት መሳሪያው ከታቀደው የንድፍ አቅም በላይ የሆነ እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ አጽናፈ ሰማይ የበለጠ ትክክለኛ እና ዝርዝር ግንዛቤን ይሰጣል።
በGaia ምልከታ የተሰበሰበው መረጃ በ4 መጨረሻ ለታቀደው አራተኛው የ Gaia ውጤቶች ልቀትን (DR2025) አስተዋፅዖ ያደርጋል። ይህ ልቀትም በከዋክብት በተጨናነቀ ስምንት ተጨማሪ የጠፈር ክልሎች መረጃን ያካትታል፣ ይህም ስለ ኮስሞስ ያለንን እውቀት የበለጠ ያሰፋል። በተጨማሪም፣ እነዚህ ኮከቦች በኦሜጋ ሴንታዩሪ ክላስተር ውስጥ መገኘታቸው ሳይንቲስቶች ስለ ፍኖተ ሐሊብ ዕድሜ ግምቶችን እንዲያጠሩ ይረዳቸዋል።
በተጨማሪም ጋይያ ኮከቦችን ብቻ ሳይሆን እንደ አስትሮይድ ያሉ በፀሀይ ስርዓታችን ውስጥ ያሉ ትናንሽ ቁሶችንም እየመዘገበ ነው። በሚቀጥለው መረጃ መለቀቅ፣ Gaia የሚታወቁትን አስትሮይዶች ቁጥር በእጥፍ እንደሚያሳድግ ይጠበቃል፣ ይህም ስለሰለስቲያል ሰፈር ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል።
በአጠቃላይ የጋይያ ኦብዘርቫቶሪ ቀጣይነት ያለው ተልእኮ ስለ ጽንፈ ዓለሙ ሰፊነት አዲስ ብርሃን እየፈነጠቀ እና ስለ ውስብስብ ውስጠቶቹ ያለንን ግንዛቤ እያሳደገ ነው።
ምንጮች:
– የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ Gaia ታዛቢ ጋዜጣዊ መግለጫ