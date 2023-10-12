በማርስ ላይ የኖክቲስ ላቢሪንተስ የጂኦሎጂካል ድንቆች

የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) በማርስ ኤክስፕረስ ምህዋር የተሰበሰበውን መረጃ በመጠቀም በማርስ ላይ በሚገኘው የኖክቲስ ላቢሪንቱስ ምስራቃዊ ክፍል ላይ የተደረገውን በረራ የሚያሳይ ምስል አሳይቷል። ቪዲዮው የዚህን ማራኪ ክልል ጂኦሎጂካል ገፅታዎች ያሳያል.
ኖክቲስ ላቢሪንቱስ፣ ትርጉሙ 'የሌሊት ላብራቶሪ'፣ በታርሲስ የማርስ ክልል ውስጥ በሦስት ግዙፍ ጋሻ እሳተ ገሞራዎች መካከል የሚገኝ የሸለቆዎች መረብ ነው። የታርሲስ ክልል በፀሃይ ሲስተም ውስጥ ረጅሙ እሳተ ገሞራ እንደ ኦሊምፐስ ሞንስ ያሉ ታዋቂ እሳተ ገሞራዎች መኖሪያ ነው። እነዚህ እሳተ ገሞራዎች ከአካባቢው ኃይለኛ እሳተ ገሞራ ጋር በመሆን የኖክቲስ ላቢሪንተስ መልክዓ ምድርን በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል።
በቪዲዮው ውስጥ ከሚታዩት በጣም አስደናቂ ባህሪያት አንዱ የግራበን መዋቅሮች ናቸው. እነዚህ ግሬበኖች ከአካባቢው አከባቢ ጋር በተያያዘ የቀነሰው የማርስ ቅርፊት ክፍሎች ናቸው። በእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ምክንያት በቆርቆሮው መነሳት ምክንያት የቴክቲክ እንቅስቃሴ ውጤት ናቸው. በNoctis Labyrinthus ውስጥ ያሉ አንዳንድ ግራበኖች በፀሐይ ስርዓት ውስጥ ካሉት ትላልቅ ቦይዎች አንዱ የሆነው ቫሌስ ማሪሪስ በመባል የሚታወቁት እርስ በርስ የተያያዙ ካንየን ናቸው።
ቪዲዮው የእነዚህን የጂኦሎጂካል ቅርፆች አስደናቂ ልኬትም ያጎላል። Valles Marineris ወደ 4,000 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው እና እስከ 200 ኪሎ ሜትር ጥልቀት ይለካል. በ Noctis Labyrinthus ውስጥ ያሉት ሸለቆዎች እስከ 30 ኪሎ ሜትር ስፋት እና እስከ ስድስት ኪሎ ሜትር ጥልቀት ሊኖራቸው ይችላል. የመሬት መንሸራተት እና የዱድ ሜዳዎች ሊታዩ ይችላሉ, ይህም የማርስ አካባቢን ተለዋዋጭ ባህሪ ያሳያል.
የማርስ ኤክስፕረስ ኦርቢተር ስቴሪዮ ካሜራ የኖክቲስ ላቢሪንትሰስን ዝርዝር ጥልቅ መረጃ በማንሳት ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። ሳይንቲስቶች በማርስ ላይ እነዚህን የጂኦሎጂካል ገጽታዎች በማጥናት ስለ ፕላኔቷ የእሳተ ገሞራ ታሪክ እና የቴክቶኒክ ሂደቶች ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
ይህ የተመሰለው ቪዲዮ ከማርስ የጂኦሎጂካል ድንቆች ውስጥ አንዱን የሚስብ እይታን ይሰጣል፣ ይህም ለሳይንቲስቶች እና የጠፈር ወዳጆች ከራሳችን በላይ ስላለው አስደናቂው አለም የተሻለ ግንዛቤን ይሰጣል።
ምንጮች:
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ)
– የናሳ ፐርሴቬራንስ ሮቨር በማርስ ላይ አቧራማ አውሎ ንፋስ ያዘ