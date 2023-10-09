የROARS ተልዕኮ ጽንሰ-ሀሳብ፡- የፀሐይ እንቅስቃሴን እና የጠፈር የአየር ሁኔታን ለማጥናት የሳተላይት መንጋዎችን መጠቀም

የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) ሳይንሳዊ ምልከታዎችን ለማጎልበት የሳተላይት መንጋ ለመጠቀም አላማ የሆነውን የምህዋር እና የከባቢ አየር ምላሾችን ለፀሀይ እንቅስቃሴ (ROARS) ለተባለ ተልዕኮ የሚሰጠውን የገንዘብ ድጋፍ አጽድቋል። ሳይንሳዊ የደመወዝ ጭነቶችን በበርካታ CubeSats መካከል በማከፋፈል፣ ተልእኮው በፀሃይ እንቅስቃሴ እና በህዋ የአየር ሁኔታ ላይ ወሳኝ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ያለመ ሲሆን ይህም በሳተላይቶች መካከል በሚፈጠር ግጭት እና በህዋ ፍርስራሾች መካከል ከፍተኛ ሚና ይጫወታል።
CubeSats፣ የማይክሮዌቭ ምድጃ የሚያክሉ ትናንሽ ሞዱላር ሳተላይቶች፣ ማግኔቲክ እና የከባቢ አየር ሴንሰሮችን ጨምሮ የላቀ መሳሪያዎች፣ እንዲሁም የሌዘር ግንኙነት ችሎታዎች ይገጠማሉ። መሬት ላይ የተመሰረቱ ሌዘር እና ራዳር መሳሪያዎች የሳተላይቶችን መንጋ ይደግፋሉ። እነዚህ ሳተላይቶች እና መሳሪያዎች አንድ ላይ ሆነው የሳተላይት ከፍታ ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ የመጎተት ለውጦችን የመሳሰሉ የፀሐይ እንቅስቃሴን የላይኛው ከባቢ አየር ላይ ያለውን ተፅእኖ ለመለየት ይሰራሉ።
የፀሐይ እንቅስቃሴ ከባቢ አየር እንዲስፋፋ ስለሚያደርግ በሳተላይቶች ላይ ተጨማሪ መጎተት እና ከዚያ በኋላ የከፍታ ቦታቸው እንዲቀንስ ያደርጋል. የROARS ተልእኮ አላማው በህዋ አየር ሁኔታ እና በላይኛው ከባቢ አየር ውስጥ ባለው የሃይል ክምችት መካከል ያለውን ግንኙነት ለመረዳት አላማው ሲሆን አላማውም ለእለት ተእለት ህይወት አስፈላጊ የሆኑትን የሳተላይት ደህንነት ማረጋገጥ ነው።
የተልእኮው ዋና መርማሪ ራቪንድራ ዴሴይ፣ የተልእኮው አላማ የጠፈር የአየር ሁኔታ የላይኛውን ከባቢ አየር እንዴት እንደሚጎዳ እና የሳተላይት ስራዎችን እንደሚያሰጋ አጠቃላይ ግንዛቤ ማግኘት እንደሆነ ያስረዳሉ። ይህን በማድረግ፣ ይህ ተልእኮ ለኅዋ አሰሳ ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢን ለመፍጠር እና የኢዜአ ራዕይን ለመደገፍ ዝቅተኛ ምድር ምህዋርን ለጨረቃ እና ለማርሺያን ጉዞዎች አስተማማኝ መሰረት አድርጎ ለመጠቀም ያስችላል።
የ ROARS ሳተላይቶች መንጋ ላይ የተመሰረተ ንድፍ እራሱ ግጭትን ለማስወገድ ያስችላል፣ ይህም የተልእኮውን ደህንነት እና ታማኝነት ያረጋግጣል። በተጨማሪም ሳተላይቶቹ ከአምስት ዓመታት በኋላ ቁጥጥር የሚደረግባቸው ከፍታዎችን ለመቀነስ የሚያስችሉ የምሕዋር ቴክኖሎጂዎች የታጠቁ ናቸው። ይህ ልኬት የ ROARS መንጋ ችግሩን ለመፍታት ለሚፈልገው የጠፈር ፍርስራሾች ምንም አይነት አስተዋፅኦ እንደሌለው ያረጋግጣል።
ይህ የፅንሰ-ሃሳብ ተልእኮ ስለ ህዋ አየር ሁኔታ እና በሳተላይት ኦፕሬሽኖች ላይ ስላለው ተጽእኖ ግንዛቤያችንን ለማሳደግ አስደሳች እድሎችን ይከፍታል። የሳተላይት መንጋዎችን በመጠቀም የROARS ተልዕኮ በህዋ ላይ ደህንነትን የሚያጎለብት እና የሰማይ አካላትን ለበለጠ አሰሳ መንገድ የሚከፍት ወሳኝ መረጃ ለማቅረብ ያለመ ነው።
ምንጮች:
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) - www.esa.int
- ክፍት ኮስሞስ - www.opencosmos.com
- የዋርዊክ ዩኒቨርሲቲ - www.warwick.ac.uk