ርዕስ፡ ብርቅዬ ግጥሚያ፡ ዋናተኛ በባህር አንበሳ እና ኦክቶፐስ መካከል አስደናቂ የውሃ ውስጥ ጦርነትን ያዘ

የውቅያኖስ ዋናተኛ የሆነችው ሊንሳይ ብራያንት በቅርብ ጊዜ ወደ ናናይሞ ባደረገችው ጉብኝት ያልተለመደ ነገር አጋጥሟታል። በውቅያኖስ ውስጥ አዘውትሮ በመዋኘት የጀመረው ነገር በአካል የመመሥከር መብት እንዳላት ያልተጠበቀ ትርኢት ሆነ።
እ.ኤ.አ. ህዳር 16 ፀሀያማ በሆነ ከሰአት ላይ ብራያንት ወደ ተለመደው ቦታዋ ደረሰች እና አንድ የባህር አንበሳ በውሃ ውስጥ ሲታገል አስተዋለች። የማወቅ ጉጉት ነክቶት፣ ያልተለመዱ ክስተቶችን ለመያዝ በማሰብ ስልኳን በፍጥነት ያዘች። በሁለት አስደናቂ ፍጥረታት መካከል የሚካሄደውን ግጭት ለመታዘብ እንደተቃረበ አላወቀችም።
በግምት 100 ሜትሮች ርቀት ላይ ብራያንት ምን እየተፈጠረ እንዳለ ለመለየት ታግሏል። ነገር ግን በካሜራዋ ስታሳድግ የባህር አንበሳው ከኦክቶፐስ በቀር ከማንም ጋር መፋለሙን ስታውቅ በጣም ተገረመች። ግጭቱ ለአምስት ደቂቃዎች ያህል የፈጀ ሲሆን ይህም አስደናቂ የህልውና ትግልን አካትቷል።
ከዚህ በኋላ፣ ብራያንት እንዲህ ዓይነቱን ያልተለመደ ክስተት ለማየት በመገኘቷ በሚያስደንቅ ሁኔታ እድለኛ እንደተሰማት ገልጻለች። “ገረመኝ ምክንያቱም ኦክቶፐስ ከባህር አንበሳ ጋር መዋጋት ይቅርና በዱር ለመጀመር ከዚህ በፊት በዱር ውስጥ አይቼ ስለማላውቅ ነው” ስትል ባየችው ትዕይንት በግልጽ አስደንግጣለች።
ብራያንት የባህር ላይ አንበሳ እንደ አሸናፊ ሆኖ መገኘቱን ቢያምንም የባህር ውስጥ የእንስሳት ተመራማሪ የሆኑት አና ሆል በብራያንት የተነሳውን ፎቶግራፍ ከመረመሩ በኋላ መደነቃቸውን ገለጹ። የባህር አንበሶች ኦክቶፐስን የሚያድኑ ቢሆንም በሁለቱ ዝርያዎች መካከል የሚደረጉ ውጊያዎች እምብዛም ስለማይታዩ የብራያንት ፎቶግራፍ ለየት ያለ ያደርገዋል።
በየጥ:
ጥ፡ የባህር አንበሶች ኦክቶፐስን በማደን ይታወቃሉ?
መ: አዎ፣ የባህር አንበሶች ኦክቶፐስ ላይ እንደሚመኙ ይታወቃል።
ጥ፡- በባህር አንበሳና በኦክቶፐስ መካከል የሚደረገውን ጦርነት ማየት የተለመደ ነው?
መ፡ አይ፣ እንደዚህ አይነት ጦርነቶች ብርቅ ናቸው፣ በተለይም በውሃው ላይ።
ጥ: ኦክቶፐስ ብዙውን ጊዜ ከሌሎች የባህር ውስጥ ፍጥረታት ጋር ይጣላል?
መ፡ ኦክቶፐስ ባጠቃላይ ግጭቶችን ለማስወገድ የካሜራቸውን እና የድብቅ ስልቶቻቸውን መጠቀም ይመርጣሉ።