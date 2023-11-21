አዲስ ግኝት፡- ብርቅዬ ጦርነት በባህር አንበሳ እና ኦክቶፐስ መካከል በካሜራ ተይዟል።

በናናይሞ በፓስፊክ ውቅያኖስ ዳርቻ ላይ የምትገኝ ጉጉ ዋናተኛ ሊንሳይ ብራያንት በቅርቡ በተለመደው የመዋኛ ቦታዋ በመጎብኘት አስገራሚ ነገር ነበረች። ልክ ህዳር 16 ቀን ከቀትር በኋላ ነበር የባህር አንበሳ በውሃ ውስጥ ሲታገል ያየችው። በሁኔታው በመጓጓቷ እየሆነ ያለውን ነገር ለመቅዳት ስልኳን ያዘች።
በካሜራዋ ስታሳድግ ብራያንት አንድ ያልተለመደ ነገር እያየች እንደሆነ ተረዳች - በባህር አንበሳ እና በኦክቶፐስ መካከል የሚደረግ ጦርነት። “በጣም ተገረምኩ” ትላለች። “በጣም አሪፍ ነው ያ ነው እየሆነ ያለው። ያንን ለመያዝ የፈለግኩት በጣም ቆንጆ ነው ። ”
የደስታ ልውውጡ ለአምስት ከባድ ደቂቃዎች ተካሂዷል፣ ለዚህ ብርቅዬ ገጠመኝ ብቸኛው ምስክር ብራያንት። አክላም “ከዚህ በፊት ኦክቶፐስ በዱር ውስጥ አይቼ ስለማላውቅ በጣም ተገረምኩ፤ ይቅርና ከባህር አንበሳ ጋር ጦርነት ገጥሞኛል” ስትል ተናግራለች። ሁኔታውን የገመገመችው የባህር አንበሳ ምንም እንኳን ምግቡን ለመጠበቅ የተወሰነ ጥረት ቢያደርግም አሸናፊ ሆኖ ብቅ ብሏል።
የባህር አራዊት ተመራማሪ አና ሆል የብራያንትን ፎቶግራፍ አይታ መደነቃቷን እና መደሰቷን ገለጸች። የባህር አንበሶች ኦክቶፐስን ሲያደኑ፣ በውሃው ወለል ላይ እንዲህ ያለውን ጦርነት ማየት በጣም ያልተለመደ ነው። ሆል የብራያንትን ቀረጻ እንደ “አስደናቂ ፎቶ” አሞካሽታለች እና በውሃ ላይ ባላት ሰፊ ልምድ ተመሳሳይ ሁኔታ አጋጥሟት እንደማታውቅ ተናግራለች።
ለብራያንት ይህ አስደናቂ ፎቶ እና ቪዲዮ በክምችቷ ውስጥ ለዘላለም ልዩ ቦታ ይይዛል። በእውነቱ አንድ ጊዜ-በህይወት እድል ነበር። የእርሷ ገጠመኝ ከውቅያኖስ ወለል በታች ያሉትን አስገራሚ ምስጢራት እና የባህር ውስጥ ስነ-ምህዳሮቻችንን የመጠበቅ እና የማድነቅን አስፈላጊነት ለማስታወስ ያገለግላል።
በየጥ
1. በባህር አንበሳ እና በኦክቶፐስ መካከል የሚደረገውን ጦርነት ማየት ምን ያህል የተለመደ ነው?
የባህር አንበሶች ኦክቶፐስን ሲያድኑ በውሃው ላይ እንዲህ ያለውን ጦርነት ማየት በጣም አልፎ አልፎ ነው። በሊንዚ ብራያንት የተያዘው ገጠመኝ በእውነት አስደናቂ ክስተት ነው።
2. በጦርነቱ ውስጥ አሸናፊ ሆኖ የወጣው ማን ነው?
በሊንሳይ ብራያንት ምልከታ መሰረት፣ የባህር አንበሳ ከኦክቶፐስ ጋር በተደረገው ጦርነት ያሸነፈ ይመስላል። ይሁን እንጂ የባሕር አንበሳ ምግቡን ለመጠበቅ ብዙ ጥረት ማድረግ ነበረበት።
3. ሊንዚ ብራያንት በዚህ ገጠመኝ በተለይ የተደነቀው ለምን ነበር?
ሊንዚ ብራያንት ኦክቶፐስ በዱር ውስጥ አይቶ አያውቅም፣ይህም በኦክቶፐስና በባህር አንበሳ መካከል ያለውን ጦርነት ይበልጥ አስገርሟታል። እንደዚህ አይነት ብርቅዬ ክስተት በካሜራ የመቅረፅ እድሉ በእውነቱ በህይወት አንድ ጊዜ ለእሷ ነበር።