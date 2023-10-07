አዲስ ሳተላይት በምድር ላይ የተመሰረቱ ምልከታዎችን፣ የጥናት ግኝቶችን ያስፈራራል።

በኔቸር የታተመ አዲስ ጥናት እንዳረጋገጠው በሴፕቴምበር 3 በኤኤስቲ ስፔስ ሞባይል የተለጠፈው ብሉዋልከር 2022 ፕሮቶታይፕ ሳተላይት በመሬት ላይ በተመሰረቱ የአጽናፈ ሰማይ ምልከታዎች ላይ ትልቅ ስጋት እየፈጠረ ነው። በህዋ ላይ የሞባይል ስልክ ማማዎችን ለማቋቋም የተያዘው እቅድ አካል የሆነው ሳተላይቱ በተለያዩ ኩባንያዎች ወደ ዝቅተኛ ምድር ምህዋር ከተመጠቀቻቸው ሳተላይቶች አንዱ ነው።
የብሉዋልከር 3 ምልከታዎች በአለም ዙሪያ ካሉ ሙያዊ እና አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የተቀናበረ ሲሆን ሳተላይቱ በሌሊት ሰማይ ላይ ካሉት ደማቅ ኮከቦች እንደ ሁለቱ ብሩህ ሆኖ ተገኝቷል። ትልቅ የአንቴና አደራደር ከጨረቃ፣ ቬኑስ፣ ጁፒተር እና ከሰባት ከዋክብት በኋላ በሌሊት ሰማይ ላይ በጣም ብሩህ ነገር ያደርገዋል።
እንደ ስፔስ ኤክስ እና አማዞን ያሉ ኩባንያዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ሳተላይቶችን ለተለያዩ ፕሮጀክቶች የሚያመልኩበት በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ ያሉ ሳተላይቶች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ አሳሳቢ ነው። እነዚህ ሳተላይቶች የፀሐይ ብርሃንን ወደ ምድር በማንፀባረቅ በሥነ ፈለክ ምስሎች ላይ ብሩህ ጅራቶችን ሊፈጥሩ እና በሳይንሳዊ መረጃዎች ላይ ጣልቃ ሊገቡ ይችላሉ። እንዲሁም ለሬዲዮ አስትሮኖሚ ተጨማሪ ድምጽ ሊፈጥሩ ይችላሉ፣ ይህም ተቀባይዎችን እና በአቅራቢያ ያሉ የራዲዮ አስትሮኖሚ ባንዶችን ይነካል።
የብሉዋከር 3 ፕሮቶታይፕ በህዋ ላይ የተዘረጋው ትልቁ የንግድ ግንኙነት ድርድር ያለው ሲሆን የአንቴናውን ድርድር ከተዘረጋ በኋላ ብሩህነቱ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። ይህ የትልቅ እና ደማቅ ሳተላይቶች አዝማሚያ በአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ዩኒየን (IAU) ከተቀመጡት የሚመከሩ የብሩህነት ደረጃዎችን ሊያልፍ ስለሚችል ለዋክብት ተመራማሪዎች ጭንቀት ነው።
በአሁኑ ጊዜ በምህዋሩ ውስጥ የሳተላይቶችን ብሩህነት የሚቆጣጠር ምንም አይነት ኦፊሴላዊ ህጎች የሉም። እንደ SpaceX ያሉ ኩባንያዎች በሳተላይቶቻቸው የሚፈጠረውን ጣልቃ ገብነት ለመፍታት ከአይኤዩ ጋር እየተነጋገሩ ነው። የጥናቱ አዘጋጆች ሳተላይቶች በሥነ ፈለክ ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ በሥነ-ሥርዓተ-ፈቃድ ሂደቶች ውስጥ ግምት ውስጥ መግባት እንዳለበት ይመክራሉ።
በማጠቃለያው እንደ ብሉዋልከር 3 ያሉ ደማቅ ሳተላይቶች መስፋፋት በምድር ላይ ለተመሰረቱ የአጽናፈ ሰማይ ምልከታዎች ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል። በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ እየጨመረ የመጣው የሳተላይት ቁጥር እና እየጨመረ የመጣው የብሩህነት ደረጃ ሳይንሳዊ መረጃዎችን ለመጠበቅ እና የኮስሞስ ታይነትን ለማረጋገጥ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል።
ትርጓሜዎች
ዝቅተኛ የምድር ምህዋር፡- ከምድር ገጽ በ2,000 ኪሎ ሜትር (1,200 ማይል) ውስጥ ያለው የጠፈር ክልል
- አንቴና አደራደር፡ የተሻሻለ የምልክት መቀበልን ወይም ማስተላለፍን ለማግኘት አብረው የሚሰሩ የበርካታ አንቴና አካላት ውቅር
- ዓለም አቀፍ የሥነ ፈለክ ዩኒየን (IAU)፡- የስነ ፈለክ ሳይንስን በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚያስተዋውቅ እና የሚጠብቅ ድርጅት ነው።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ (በጥናት የታተመ)፡ ምንም ዩአርኤል አልቀረበም።
– Gizmodo፡ ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም።