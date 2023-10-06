የኤሎን ማስክ ስፔስኤክስ ዓላማው በአራት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ማርስ ላይ ለማረፍ ነው።

የስፔስ ኤክስ መስራች እና ዋና ስራ አስፈፃሚ ኤሎን ማስክ በቅርቡ በሰጠው ማስታወቂያ ኩባንያቸው በሚቀጥሉት አራት አመታት ውስጥ የጠፈር መንኮራኩር በማርስ ላይ ለማሳረፍ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ገልጿል። ስፔስኤክስ የተባለው ታዋቂው የጠፈር መንኮራኩር ማምረቻ ኩባንያ በህዋ በረራ እና አሰሳ ላይ ከፍተኛ እድገት እያሳየ ነው። ማስክ ይህንን የገለፀው በአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ኮንግረስ በቪዲዮ ኮንፈረንስ ላይ ሲሆን የስፔስ ኤክስ ስታርሺፕ ሊጀመር ስለታቀደው ስራ ያለውን ተስፋ ገልጿል።
በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ስፔስኤክስ ስታርሺፕን ለመጀመሪያ ጊዜ ላልተሰራ የሙከራ በረራ ለማስጀመር ሞክሯል ፣ነገር ግን የተሸከርካሪው የላይኛው ደረጃ ከታችኛው መድረክ መለየት ባለመቻሉ ፍንዳታ በመከሰቱ ተልዕኮው እንቅፋት አጋጥሞታል። ይህ መሰናክል ቢሆንም፣ ማስክ የስታርሺፕ ሮኬት የረጅም ጊዜ አቅሙን በተሳካ ሁኔታ ማርስ ላይ ሊያርፍ እንደሚችል ተስፋ አድርጓል።
በአሁኑ ጊዜ፣ Starship በቁጥጥር ጉዳዮች ምክንያት እንደቆመ ይቆያል። የዩናይትድ ስቴትስ የፌደራል አቪዬሽን አስተዳደር (ኤፍኤኤ) በፍንዳታው ላይ ምርመራ ካደረገ በኋላ መንኮራኩሯን ወደ መሬት አስቀርቷል። FAA በርካታ ሊሆኑ የሚችሉ ምክንያቶችን ለይቷል እና ወደፊት ሊከሰቱ የሚችሉ ክስተቶችን ለመከላከል SpaceX 63 የማስተካከያ እርምጃዎችን እንዲመልስ አስፈልጓል። ስፔስኤክስ እነዚህን ችግሮች እንደፈታሁ ቢናገርም ከኤፍኤኤ አስፈላጊውን የማስጀመሪያ ፍቃድ እስካሁን አላገኙም።
እ.ኤ.አ. በ2027 የሙስክ ማርስ ላይ የማረፍ ዕይታ ከፍተኛ ፍላጎት ያለው ቢሆንም ስፔስX ማሸነፍ የሚገባቸው የቁጥጥር መሰናክሎች እና ቴክኒካዊ ውስብስብ ነገሮች አሉ። ሆኖም የስፔስ ኤክስ የቦታ በረራን መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ በመለወጥ ረገድ ብዙዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት ምስክ ይህንን ራዕይ እውን ለማድረግ ባለው ችሎታ ያምናሉ።
ምንጮች:
- ዓለም አቀፍ አስትሮኖቲካል ኮንግረስ
- የዩናይትድ ስቴትስ ፌዴራል አቪዬሽን አስተዳደር (ኤፍኤኤ)
- ሮይተርስ