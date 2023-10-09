ኢሎን ማስክ በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ማርስ ላይ ለማረፍ አቅዷል

በአለም አቀፉ የስነ ከዋክብት ኮንግረስ ላይ በቪዲዮ ኮንፈረንስ ላይ ኢሎን ማስክ ስፔስኤክስ በሚቀጥሉት ሶስት እና አራት አመታት ውስጥ በማርስ ላይ በተሳካ ሁኔታ ለማረፍ ያለውን ተስፋ ገልጿል። ቀደም ሲል በተደረጉት የሙከራ በረራዎች መሰናክሎች ቢገጥሙም ማስክ የስታርሺፕ የጠፈር መንኮራኩር በሁለተኛው የሙከራ በረራው ላይ ምህዋር የመድረስ “ጥሩ እድል” እንዳለው ያምናል።
በሚያዝያ ወር የተካሄደው የ SpaceX የመጀመሪያ የሙከራ በረራ የማስጀመሪያው ተሽከርካሪ የላይኛው ክፍል መለያየት ባለመቻሉ ችግር አጋጥሞታል፣ ይህም በአየር መሃል ላይ ፍንዳታ አስከትሏል። በመቀጠልም ኤፍኤኤ ስታርሺፕን መሰረት ያደረገ ሲሆን ስፔስኤክስ ለወደፊቱ እንደዚህ አይነት ክስተቶችን ለመከላከል ሊተገብራቸው የሚገቡ 63 የማስተካከያ እርምጃዎችን ዘርዝሯል።
የኤሎን ማስክ መግለጫ ከዚህ ቀደም በ SpaceX ፕሬዝዳንት እና በ COO Gwynne Shotwell ከተደረጉት ትንበያዎች ጋር ይዛመዳል፣ በዚህ አስርት አመታት ውስጥ የሰው ልጅ በማርስ ላይ መገኘቱን እንመሰክራለን ብለው ጠብቀው ነበር። የስታርሺፕ የጠፈር መንኮራኩር እና ሱፐር ሄቪ ሮኬትን ያቀፈው ስታርሺፕ መርከበኞችን እና ጭነቶችን ወደ ተለያዩ መዳረሻዎች ለማጓጓዝ የተነደፈ፣ የምድር ምህዋር፣ ጨረቃ እና ማርስን ጨምሮ ሙሉ በሙሉ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ስርዓት ነው።
የታመመው ኤፕሪል ከመውጣቱ በፊት ስፔስ ኤክስ በማርች 2021 በረራ ሞክሯል፣ ይህ ደግሞ የእሳት ፍንዳታ አስከትሏል። በምላሹም ኤፍኤኤ የማስጀመሪያ ፍቃድ ለማግኘት መተግበር ያለባቸውን 75 እርምጃዎችን ለ SpaceX ሰጥቷል።
ምንም እንኳን የመጀመሪያው ጅምር በፍንዳታ ቢጠናቀቅም፣ SpaceX ከክስተቱ መማር ስለቻለ ማስክ እንደ ስኬት ይቆጥረዋል። ሆኖም ስፔስ ኤክስ ወደ ሌላ ጅምር ከመሄዱ በፊት ኩባንያው ከኤፍኤኤ ፍቃድ ማግኘት እና ከUS አሳ እና የዱር አራዊት አገልግሎት የአካባቢ ማጽደቂያ መስፈርቶችን ማሟላት አለበት።
በማጠቃለያው ኤሎን ማስክ ወደ ማርስ ለመድረስ ባለው ምኞቱ ወደፊት ለመግፋት ቆርጧል። ምንም እንኳን መሰናክሎች ቢያጋጥሙትም፣ SpaceX በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ መሻሻል ለማድረግ በማለም የስታርሺፕ መንኮራኩሯን ማጥራቷን ቀጥላለች።
ምንጮች:
- ዓለም አቀፍ አስትሮኖቲካል ኮንግረስ
- FAA
- የአሜሪካ አሳ እና የዱር አራዊት አገልግሎት