የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

ኢሎን ማስክ በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ማርስ ላይ ለማረፍ አቅዷል

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 9, 2023
ኢሎን ማስክ በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ማርስ ላይ ለማረፍ አቅዷል

በአለም አቀፉ የስነ ከዋክብት ኮንግረስ ላይ በቪዲዮ ኮንፈረንስ ላይ ኢሎን ማስክ ስፔስኤክስ በሚቀጥሉት ሶስት እና አራት አመታት ውስጥ በማርስ ላይ በተሳካ ሁኔታ ለማረፍ ያለውን ተስፋ ገልጿል። ቀደም ሲል በተደረጉት የሙከራ በረራዎች መሰናክሎች ቢገጥሙም ማስክ የስታርሺፕ የጠፈር መንኮራኩር በሁለተኛው የሙከራ በረራው ላይ ምህዋር የመድረስ “ጥሩ እድል” እንዳለው ያምናል።

በሚያዝያ ወር የተካሄደው የ SpaceX የመጀመሪያ የሙከራ በረራ የማስጀመሪያው ተሽከርካሪ የላይኛው ክፍል መለያየት ባለመቻሉ ችግር አጋጥሞታል፣ ይህም በአየር መሃል ላይ ፍንዳታ አስከትሏል። በመቀጠልም ኤፍኤኤ ስታርሺፕን መሰረት ያደረገ ሲሆን ስፔስኤክስ ለወደፊቱ እንደዚህ አይነት ክስተቶችን ለመከላከል ሊተገብራቸው የሚገቡ 63 የማስተካከያ እርምጃዎችን ዘርዝሯል።

የኤሎን ማስክ መግለጫ ከዚህ ቀደም በ SpaceX ፕሬዝዳንት እና በ COO Gwynne Shotwell ከተደረጉት ትንበያዎች ጋር ይዛመዳል፣ በዚህ አስርት አመታት ውስጥ የሰው ልጅ በማርስ ላይ መገኘቱን እንመሰክራለን ብለው ጠብቀው ነበር። የስታርሺፕ የጠፈር መንኮራኩር እና ሱፐር ሄቪ ሮኬትን ያቀፈው ስታርሺፕ መርከበኞችን እና ጭነቶችን ወደ ተለያዩ መዳረሻዎች ለማጓጓዝ የተነደፈ፣ የምድር ምህዋር፣ ጨረቃ እና ማርስን ጨምሮ ሙሉ በሙሉ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ስርዓት ነው።

የታመመው ኤፕሪል ከመውጣቱ በፊት ስፔስ ኤክስ በማርች 2021 በረራ ሞክሯል፣ ይህ ደግሞ የእሳት ፍንዳታ አስከትሏል። በምላሹም ኤፍኤኤ የማስጀመሪያ ፍቃድ ለማግኘት መተግበር ያለባቸውን 75 እርምጃዎችን ለ SpaceX ሰጥቷል።

ምንም እንኳን የመጀመሪያው ጅምር በፍንዳታ ቢጠናቀቅም፣ SpaceX ከክስተቱ መማር ስለቻለ ማስክ እንደ ስኬት ይቆጥረዋል። ሆኖም ስፔስ ኤክስ ወደ ሌላ ጅምር ከመሄዱ በፊት ኩባንያው ከኤፍኤኤ ፍቃድ ማግኘት እና ከUS አሳ እና የዱር አራዊት አገልግሎት የአካባቢ ማጽደቂያ መስፈርቶችን ማሟላት አለበት።

በማጠቃለያው ኤሎን ማስክ ወደ ማርስ ለመድረስ ባለው ምኞቱ ወደፊት ለመግፋት ቆርጧል። ምንም እንኳን መሰናክሎች ቢያጋጥሙትም፣ SpaceX በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ መሻሻል ለማድረግ በማለም የስታርሺፕ መንኮራኩሯን ማጥራቷን ቀጥላለች።

ምንጮች:
- ዓለም አቀፍ አስትሮኖቲካል ኮንግረስ
- FAA
- የአሜሪካ አሳ እና የዱር አራዊት አገልግሎት

By ሮበርት አንድሪው

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

የከዋክብት የወጣቶች ምንጭ በጋላክሲያችን መሀከል ውስጥ የተዘበራረቀ ምስረታ ታሪክ

ጥቅምት 10, 2023 ገብርኤል Botha
ሳይንስ

ሳይንቲስቶች በቅሪተ አካላት ውስጥ የዝንጅብል ቀለም ማስረጃ አግኝተዋል

ጥቅምት 10, 2023 Mampho Brescia
ሳይንስ

የናሳ ሳይኪ ተልዕኮ፡ ብረት የበለፀገ አስትሮይድን ማሰስ

ጥቅምት 10, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

የከዋክብት የወጣቶች ምንጭ በጋላክሲያችን መሀከል ውስጥ የተዘበራረቀ ምስረታ ታሪክ

ጥቅምት 10, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ሳይንቲስቶች በቅሪተ አካላት ውስጥ የዝንጅብል ቀለም ማስረጃ አግኝተዋል

ጥቅምት 10, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የናሳ ሳይኪ ተልዕኮ፡ ብረት የበለፀገ አስትሮይድን ማሰስ

ጥቅምት 10, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ተለዋዋጭ ኮከብን ለማጥናት የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕን ይጠቀማሉ

ጥቅምት 10, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች