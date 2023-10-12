አዲስ ጥናት ለኒውሮሞርፊክ ኮምፒውቲንግ በሌዘር ቁጥጥር የሚደረግ ማስተናገጃ ክሮች ይጠቀማል

የቻይና የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በሌዘር ቁጥጥር የሚደረግባቸው ፋይበር ክሮች በመጠቀም ተለዋዋጭ የኔትወርክ መዋቅር በመፍጠር በኒውሮሞርፊክ ኮምፒውቲንግ መስክ ከፍተኛ እድገት አሳይተዋል። ኒውሮሞርፊክ ኮምፒዩቲንግ በሰው አእምሮ ተመስጦ የኮምፒዩተር ሲስተሞችን ለመፍጠር ያለመ ታዳጊ መስክ ሲሆን የሃርድዌር ክፍሉ ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል።
ቡድኑ ለኒውሮሞርፊክ ኮምፒዩቲንግ ተስማሚ የሆኑ ልዩ የመሸጋገሪያ ባህሪያት ባላቸው በሞት ቁሳቁሶች ላይ አተኩሯል. የሞት ቁሶች በኤሌክትሪክ ኮንዳክሽን ላይ ፈጣን ለውጥ ይደረግባቸዋል፣በመከላከያ እና በብረታ ብረት ግዛቶች መካከል ካለው ሽግግር ጋር። ተመራማሪዎቹ ቫናዲየም ዳይኦክሳይድን (VO2) ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች በማዘጋጀት እንደ ምርጫቸው መርጠዋል። VO2 የብረት-ኢንሱሌተር ሽግግር (MIT) በ68° ሴልሺየስ አካባቢ ያልፋል፣ ይህም ማለት በዚህ ልዩ የሙቀት መጠን ከኢንሱሌተርነት ወደ መሪነት ይቀየራል።
VO2 በመምራት እና በማይመሩ ግዛቶች መካከል የመቀያየር ችሎታ ለኒውሮሞርፊክ ስሌት ተስማሚ ያደርገዋል። ባህሪው በሰው አእምሮ ውስጥ በነርቭ ሴሎች መካከል ካለው ጥንካሬ ጋር ተመሳሳይ የሆነ የኤሌክትሪክ እንቅስቃሴ ለውጦችን በማሳየት የባዮሎጂካል ነርቭ ሴሎችን ይመስላል። ይህ መላመድ እና የፕላስቲክነት VO2 ለኤሌክትሪክ ዑደት ጠቃሚ አካል ያደርገዋል ፣ እንደ ቀልጣፋ መቀየሪያ ይሠራል።
ተመራማሪዎቹ በ VO2 ቁስ ውስጥ ያሉትን የሚመሩ ክሮች ለመቆጣጠር ያተኮሩ ሌዘር እና የኳንተም ዳሳሾችን ተጠቅመዋል። የፋይሎቹን ቦታ በትክክል በመቆጣጠር የባዮሎጂካል ሲናፕሶችን ባህሪ በመምሰል የኤሌክትሪክ ምልክቶችን ፍሰት መቆጣጠር ችለዋል. የ VO2 ቁሳቁስ ከፍተኛ ጥራት ያለው ምስል እና ትንተና የተካሄደው ባለ ከፍተኛ አንግል አንላር የጨለማ መስክ ስካን ማስተላለፊያ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ (STEM) በመጠቀም ነው።
የጥናቱ ውጤት የሰው ሰራሽ ሲናፕሶችን የረጅም ጊዜ እና የአጭር ጊዜ አቅም አሳይቷል፣ ቻናሎች በአሁን ጊዜ እንደገና ሊነቃቁ ይችላሉ። የምርምር ቡድኑ ግኝታቸው የሰውን የነርቭ ስርዓት ተግባራዊነት ለመኮረጅ እና ለውጫዊ ተነሳሽነት ምላሽ ለመስጠት ተለዋዋጭ አውታረ መረቦችን ለመፍጠር ትልቅ አቅም እንዳለው ያምናል ።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት ተለዋዋጭ የሆነ የኔትወርክ መዋቅር ለመፍጠር በሌዘር ቁጥጥር የሚደረግለትን ፋይበር በመጠቀም በኒውሮሞርፊክ ስሌት መስክ ከፍተኛ እድገትን ያሳያል። ጥናቱ ስለ Mott ቁሳቁሶች ባህሪ እና የማሰብ ችሎታ ያላቸውን የኮምፒተር ስርዓቶችን በመገንባት ላይ ስላላቸው አፕሊኬሽኖች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጭ፡ [የሳይንስ እድገት](DOI፡ 10.1126/sciadv.adg9376)