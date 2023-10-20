በቀለጠ ጨው ውስጥ ያሉ አዳዲስ የኤሌክትሮኖች ግዛቶች በጨው-ነዳጅ ሪአክተሮች አፈፃፀም ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ

የሳይንስ ሊቃውንት ኤሌክትሮኖች ከቀልጠው ጨው ጋር በሚገናኙበት ጊዜ ሶስት የተለያዩ ግዛቶችን ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ደርሰውበታል, ይህ ግኝት በጨው ነዳጅ ማቀነባበሪያዎች አፈፃፀም ላይ አንድምታ ሊኖረው ይችላል. የኦክ ሪጅ ናሽናል ላብራቶሪ እና የአዮዋ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ከመጠን ያለፈ ኤሌክትሮን ወደ ቀልጦ ዚንክ ክሎራይድ ጨው በማስተዋወቅ ሶስት ሊሆኑ የሚችሉ ሁኔታዎችን ተመልክተዋል። በአንደኛው ሁኔታ ኤሌክትሮን ሁለት የዚንክ ionዎች ያሉት የሞለኪውላር ራዲካል አካል ይሆናል። በሌላ ውስጥ ኤሌክትሮኖች በአንድ ዚንክ ion ላይ ይተረጎማሉ. በሦስተኛው ሁኔታ ኤሌክትሮን በበርካታ የጨው ionዎች ላይ ተዘርግቷል.
የቀለጠ የጨው ሪአክተሮች ለወደፊት የኑክሌር ኃይል ማመንጫዎች ግምት ውስጥ እየገቡ ነው፣ እና ጨረሩ የቀለጠውን ጨዎችን ባህሪ እንዴት እንደሚጎዳ መረዳት ወሳኝ ነው። ይህ ጥናት ለከፍተኛ ጨረር ሲጋለጥ በኤሌክትሮኖች እና ጨዎች መካከል ያለውን ግንኙነት ላይ ብርሃን ያበራል። ተመራማሪዎቹ ኤሌክትሮን ዚንክ ዲመርስ እና ሞኖመሮችን ጨምሮ የተለያዩ ዝርያዎች እንዲፈጠሩ ማመቻቸት ወይም ከአካባቢው እንዲገለሉ ማድረግ እንደሚቻል ደርሰውበታል. እነዚህ የመጀመሪያ ግኝቶች ሌሎች ዝርያዎች ረዘም ላለ ጊዜ ሊፈጠሩ ስለሚችሉት እና ከኤሌክትሮኖች እና ከጨው ጋር እንዴት ምላሽ ሊሰጡ እንደሚችሉ ጥያቄዎችን ያስነሳሉ።
ይህ ምርምር የ DOE's Molten Salts in Extreme Environments የኢነርጂ ፍሮንትየር ምርምር ማዕከል (MSEE EFRC) አካል ነው እና በጆርናል ኦፍ ፊዚካል ኬሚስትሪ ቢ ላይ ታትሟል። ቡድኑ በሙከራ ሌላ አይነት ምላሽ ለመስጠት እየሰራ ነው። ጥናቱ ኤሌክትሮኖች ከቀለጠ ጨው ጋር እንዴት እንደሚገናኙ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ ነገር ግን ገና ብዙ የሚመረመሩ ነገሮች አሉ። የወደፊት ምርምር ሌሎች የጨው ስርዓቶችን እና የጨረር ቅልጥ ጨዎችን ተጽእኖ ይመረምራል.
ምንጭ፡ ኦክ ሪጅ ናሽናል ላብራቶሪ