ተመራማሪዎች ክራክን ለመከላከል የላቀ የመቋቋም ችሎታ ያላቸው ጠንካራ ሴራሚክዎችን ያዘጋጃሉ።

በካሊፎርኒያ ሳንዲያጎ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በሴራሚክስ ልማት ላይ ጠንካራ እና በቀላሉ ለመበጥበጥ የሚቋቋሙ ቁሳቁሶችን በማዘጋጀት ትልቅ ስኬት አግኝተዋል። ተመራማሪዎቹ የብረታ ብረት አተሞችን በማጣመር በውጪ ዛጎላቸው ውስጥ ካሉት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የቫልንስ ኤሌክትሮኖች ጋር በማጣመር ሴራሚክስ ከፍተኛ የሃይል እና የጭንቀት ደረጃን የመቆጣጠር ችሎታን የሚጨምርበትን መንገድ አግኝተዋል።
ሴራሚክስ እንደ ከፍተኛ ሙቀትን የመቋቋም ችሎታ፣ ዝገትን የመቋቋም እና የመልበስ ችሎታን እና ቀላል ክብደትን የመጠበቅ ችሎታ ባላቸው ልዩ ባህሪያቸው ይታወቃሉ። እነዚህ ባህሪያት ሴራሚክስ ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች ተስማሚ ያደርጉታል, የአየር ላይ ክፍሎችን እና የመከላከያ ሽፋኖችን ጨምሮ. ይሁን እንጂ በጭንቀት ውስጥ ለመሰባበር ስለሚጋለጡ የእነሱ ስብራት ሁልጊዜ ትልቅ ችግር ነው.
ሳይንቲስቶቹ ጥናታቸውን ያተኮሩት በከፍተኛ ኤንትሮፒ ካርቦይድስ በተባለው የሴራሚክስ ክፍል ሲሆን ከካርቦን አተሞች የተገነቡ የአቶሚክ አወቃቀሮችን ከአራተኛው፣ አምስተኛው እና ስድስተኛው የፔሪዲክቲክ ሠንጠረዥ አምዶች ጋር በተያያዙ በርካታ የብረት ንጥረ ነገሮች ላይ ነው። ከአምስተኛውና ከስድስተኛው ዓምዶች የተውጣጡ እንደ ቲታኒየም፣ ኒዮቢየም እና ቱንግስተን ያሉ ብረቶች የሴራሚክስ ብዛታቸው ከፍ ያለ የቫልንስ ኤሌክትሮኖች ጥንካሬን ለመጨመር ወሳኝ እንደነበሩ ታወቀ።
ቫለንስ ኤሌክትሮኖች ከሌሎች አቶሞች ጋር በመተሳሰር የሚሳተፉ ኤሌክትሮኖች በአቶም ውጫዊ ሼል ውስጥ ይገኛሉ። ተጨማሪ የቫሌንስ ኤሌክትሮኖች ያላቸውን ብረቶች በመጠቀም ተመራማሪዎቹ በሜካኒካዊ ሸክም እና በጭንቀት ውስጥ የሴራሚክስ ጥንካሬን ማሻሻል ችለዋል. ሴራሚክስ ከብረታቶች ጋር የሚመሳሰል የበለጠ ductile ባህሪን አሳይቷል፣ ይህ ማለት ከመሰባበሩ በፊት የበለጠ የአካል ጉዳተኛ ሊሆኑ ይችላሉ።
በስሌት ማስመሰያዎች እና በሙከራ ፈጠራ እና በሙከራ፣ ቡድኑ ለመስበር ልዩ የመቋቋም ችሎታ ያላቸውን ሁለት ከፍተኛ ኢንትሮፒ ካርቦይድ ለይቷል። እነዚህ ቁሳቁሶች ለሜካኒካል ሸክም ወይም ለጭንቀት ሲጋለጡ መበላሸት ወይም መለጠጥ ችለዋል, ይልቁንም የተለመደው የሴራሚክስ ብስባሽ ምላሽን ከማሳየት ይልቅ. በእቃዎቹ ውስጥ ያሉት ቦንዶች ቁሳቁሶቹ ሲወጉ ወይም ሲነጠሉ የሚፈጠሩትን አቶም መጠን ያላቸውን ክፍተቶች ድልድይ ለማድረግ እንደገና ተደራጅተው ስንጥቆች እንዳይፈጠሩ ይከለክላል።
አሁን ያለው ተግዳሮት የእነዚህን ከባድ ሴራሚክስ ለንግድ አፕሊኬሽኖች ማምረት ማሳደግ ነው። ይህ ግኝት ከፍተኛ አፈጻጸም ባላቸው የሴራሚክ ቁሶች ላይ የተመሰረቱ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን ከኤሮስፔስ እስከ ባዮሜዲካል የመቀየር አቅም አለው። የሴራሚክስ ከፍተኛ ጥንካሬ ለከባድ አፕሊኬሽኖች እንደ ሃይፐርሶኒክ ተሽከርካሪዎች መሪ ጠርዞችን ይከፍታል ይህም ወሳኝ አካላትን ለመጠበቅ እና ተሽከርካሪዎቹ ሱፐርሶኒክ በረራዎችን በተሻለ ሁኔታ እንዲቋቋሙ ያስችላቸዋል።
ይህ ሥራ በስዊድን የምርምር ካውንስል፣ የብቃት ማዕከል ተግባራዊ ናኖስኬል ቁሶች፣ ኦሌ ኢንግቪስት ፋውንዴሽን፣ ዩሲ ሳን ዲዬጎ የናኖኢንጂነሪንግ ቁሳቁስ ምርምር ማዕከል፣ የብሔራዊ መከላከያ ሳይንስ እና ምህንድስና ምሩቃን ፌሎውሺፕ ፕሮግራም፣ ARCS Foundation እና The Oerlikon Group የተደገፈ ነው።
ምንጮች:
- ምንጭ መጣጥፍ፡- “ተመራማሪዎች ለመስበር ከፍተኛ የመቋቋም ችሎታ ያላቸው ጠንከር ያሉ ሴራሚክዎችን ያዘጋጃሉ” - የካሊፎርኒያ ሳንዲያጎ ዩኒቨርሲቲ
- የሴራሚክስ ፍቺ: Britannica.com
- የቫሌንስ ኤሌክትሮኖች ፍቺ፡ ኬሚስትሪ ሊብሬ ጽሑፎች