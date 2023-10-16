የኤሌክትሮን ጨረሮች ናኖ-ስብራትን በክሪስታልስ ውስጥ ይፈውሳሉ ፣ አስገራሚ ተመራማሪዎች

በሚኒሶታ መንትዮቹ ከተሞች (UMN) ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እንዳረጋገጡት የኤሌክትሮን ጨረሮች ቀደም ሲል እንደሚያምኑት ተጨማሪ ጉዳት ከማድረስ ይልቅ በክሪስታል ውስጥ ያሉ ናኖ-ስብራትን ይፈውሳሉ። የኤሌክትሮን ጨረሮች ትንንሽ ቁሳቁሶችን ለማጥናት ማይክሮስኮፖችን ለማንቀሳቀስ በተለምዶ ጥቅም ላይ ይውላሉ፣ ነገር ግን በአተም ማይክሮስትራክቸሮች አቶም የመፍጠር አቅም ሊኖራቸው ይችላል።
ቀደም ባሉት ጊዜያት የኤሌክትሮን ጨረሮችን በመጠቀም ናኖስትራክቸሮችን ለመፈተሽ በአጉሊ መነጽር የሚታዩ ስንጥቆችን እና የቁሳቁስ ጉድለቶችን ያባብሳል ተብሎ ይታሰብ ነበር። ሆኖም የዩኤምኤን ተመራማሪዎች ተቃራኒው እውነት መሆኑን ደርሰውበታል። ክሪስታሎችን በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ሲያጠኑ፣ ከጠበቁት በተቃራኒ ክሪስታሎች ውስጥ ያሉት ስንጥቆች እየተሞሉ መሆናቸውን አስተውለዋል።
ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያሳየው የክሪስታል አተሞች እርስ በርስ እየተንቀሳቀሱ እና ድልድይ እየፈጠሩ በመሰረቱ ስብራትን ይፈውሳሉ። ተመራማሪዎቹ ይህ የመፈወስ ችሎታ በራሱ ማይክሮስኮፕ ንብረት ከመሆን ይልቅ በእነዚህ ልዩ ቁሳቁሶች ውስጥ እንደሚገኝ ያምናሉ.
ይህ ግኝት በቁሳቁስ ሳይንስ ላይ ጉልህ የሆነ እንድምታ አለው፣ ምክንያቱም ለኢንጂነሪንግ በር የሚከፍት እና የነገሮችን አቶም በአተም ለመገንባት ነው። ይህ የትክክለኛነት እና የቁጥጥር ደረጃ በሜዳው ውስጥ ግብ ሆኖ ቆይቷል።
ወደፊት በመጓዝ፣ የUMN ቡድን ይህን ሂደት ለማሻሻል እና ለማሻሻል አቅዷል። የፈውስ ሂደቱን ለማሻሻል ወይም ለማፋጠን የኤሌክትሮን ጨረሮችን ተለዋዋጭነት ማስተካከል ወይም የክሪስታሎችን የሙቀት መጠን ለመቀየር እያሰቡ ነው።
በአጠቃላይ ይህ ያልተጠበቀ ግኝት የቁሳቁሶች ጥናት፣ ምህንድስና እና ወደፊት የሚገነቡበትን መንገድ የመቀየር አቅም አለው።
ምንጮች:
- "የኤሌክትሮን ጨረሮች በክሪስታል ውስጥ ናኖ-ፍራክቸሮችን በማዳን ተመራማሪዎችን ያስደንቃሉ" - መግለጫው