የኤሌክትሮን ፍሰትን በኳንተም ቁሳቁሶች ለመቆጣጠር አዲስ ዘዴ ተዘጋጅቷል።

የፔን ስቴት ተመራማሪዎች የኤሌክትሮን ፍሰት አቅጣጫን ለመቆጣጠር የኤሌክትሪክ ዘዴን በኳንተም ቁሳቁሶች ውስጥ ፈጥረዋል, ይህም በኤሌክትሮኒካዊ መሳሪያዎች እና በኳንተም ኮምፒተሮች ላይ እድገትን ያመጣል. ዘዴው የኳንተም anomalous Hall (QAH) ውጤትን በሚያሳዩ ቁሶች ላይ ታይቷል፣ በእቃው ጠርዝ ላይ ያለው የኤሌክትሮኖች ፍሰት ኃይል አያጣም። ይህ ተጽእኖ የሚከሰተው QAH insulators በመባል በሚታወቁት ቁሳቁሶች ላይ ነው, እነሱም በጫፎቻቸው ላይ ብቻ የሚንቀሳቀሱ ቶፖሎጂካል መከላከያዎች ናቸው. ተመራማሪዎቹ አሁን ያለውን የልብ ምት ወደ QAH ኢንሱሌተር መተግበር የኤሌክትሮን ፍሰት አቅጣጫን እንደሚቀይር ደርሰውበታል። በኳንተም ቴክኖሎጂዎች ውስጥ የመረጃ ልውውጥን እና ማከማቻን ለማመቻቸት ይህ የኤሌክትሮን ፍሰት የመቆጣጠር ችሎታ ወሳኝ ነው።
የቀደመው የኤሌክትሮን ፍሰት አቅጣጫን የመቀየር ዘዴ በውጫዊ ማግኔት ላይ ተመርኩዞ እንደ ስማርትፎኖች ላሉ ትናንሽ መሳሪያዎች ተግባራዊ አይሆንም። አዲሱ የኤሌክትሪክ ዘዴ የበለጠ ምቹ እና ውጤታማ መፍትሄ ይሰጣል. ተመራማሪዎቹ የተተገበረውን አሁኑን ጥግግት በመጨመር የ QAH ኢንሱሌተርን አመቻችተዋል፣ በዚህም ምክንያት የማግኔትዜሽን አቅጣጫ እና የኤሌክትሮን ትራንስፖርት አቅጣጫን የሚቀይር በጣም ከፍተኛ የአሁን ጥግግት አስገኝተዋል። ይህ ከማግኔት ወደ ኤሌክትሮኒካዊ ቁጥጥር በኳንተም ማቴሪያሎች የሚደረግ ሽግግር በባህላዊ የማስታወሻ ማከማቻ ውስጥ ከተከሰተው ለውጥ ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ማግኔቶች በኤሌክትሮኒክ ዘዴዎች በአዲስ ቴክኖሎጂዎች ተተክተዋል።
የምርምር ቡድኑ ስለ ዘዴያቸው የንድፈ ሃሳባዊ ትርጓሜም አቅርቧል። በአሁኑ ጊዜ በመንገዳቸው ላይ ኤሌክትሮኖችን ለአፍታ ማቆም እና የ QAH ተጽእኖን በከፍተኛ ሙቀት በማሳየት ላይ ያተኮሩ ናቸው። የረዥም ጊዜ ግቡ የ QAH ተጽእኖን በቴክኖሎጂ አግባብ ባለው የሙቀት መጠን ማባዛት ነው። ጥናቱ የተደገፈው በጦር ሠራዊቱ ጥናትና ምርምር ጽ/ቤት፣ በአየር ኃይል የሳይንሳዊ ምርምር ጽህፈት ቤት እና በብሔራዊ ሳይንስ ፋውንዴሽን ሲሆን በፔን ስቴት በሚገኘው የቁሳቁስ ምርምር ሳይንስ እና ምህንድስና ናኖስኬል ሳይንስ ማእከል እና በጎርደን እና ቤቲ ሙር ፋውንዴሽን EPiQS ኢኒሼቲቭ ድጋፍ የተደረገ ነው። .
ምንጭ፡ ፔን ስቴት ዩኒቨርሲቲ
ትርጓሜዎች
– የኳንተም አኖማልስ ሆል (QAH) ውጤት፡ በቁስ ጠርዝ ላይ ያለው የኤሌክትሮኖች ፍሰት ጉልበት የማያጣበት ክስተት።
– QAH insulators፡ የ QAH ተጽእኖን የሚያሳዩ ቁሶች፣ እነዚህም የቶፖሎጂካል ኢንሱሌተር አይነት በጫፎቻቸው ላይ ብቻ የሚሰራ።
– ቶፖሎጂካል ኢንሱሌተር፡- ከውስጥ ውስጥ ኢንሱሌተር የሆነ ነገር ግን ልዩ በሆነው የኤሌክትሮኒካዊ ባንድ አወቃቀሩ የተነሳ ኤሌክትሪክን በላዩ ላይ ወይም ጠርዝ ላይ ማድረግ የሚችል ቁሳቁስ።
ምንጮች:
- ፔን ስቴት ዩኒቨርሲቲ (ምንም URL አልተሰጠም)