የ Hertzsprung-Russell ንድፍ፡ በሥነ ፈለክ ጥናት ውስጥ ቁልፍ መሣሪያ

በሥነ ፈለክ መስክ ውስጥ ካሉት መሠረታዊ መሳሪያዎች አንዱ Hertzsprung-Russell (HR) ንድፍ ነው. በፈጣሪዎቹ Ejnar Hertzsprung እና Henry Russell የተሰየመው ይህ ሥዕላዊ መግለጫ ስለ ኮከቦች ተፈጥሮ እና ባህሪያት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የ HR ዲያግራም በሙቀታቸው እና በእውነተኛ ብሩህነት ላይ የተመሰረተ የከዋክብት ሴራ ነው, ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ ግለሰብ ኮከቦች እና ስለ አጠቃላይ የከዋክብት ህዝብ እንዲያውቁ ያስችላቸዋል.
ከ150 ዓመታት በፊት በዴንማርክ የተወለደው ኢጅናር ኸርትስፕሩንግ በኬሚካል ምህንድስና ሥራ ጀመረ። ይሁን እንጂ በከዋክብት ያለው መማረክ በሥነ ፈለክ ጥናት ሥራ እንዲሠራ አድርጎታል። ምንም እንኳን በዘርፉ መደበኛ ስልጠና ባይኖረውም ሄርትዝስፕሩንግ ለዋክብት ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤ ከፍተኛ አስተዋፅዖ አድርጓል።
የ Hertzsprung ጥናት ያተኮረው በኮከብ ብሩህነት እና በቀለም ወይም በሙቀት መካከል ባለው ግንኙነት ላይ ነው። ይህንን ግንኙነት ለብዙ ኮከቦች በማሴር፣ አስደናቂ ንድፎችን ገልጧል። አብዛኛዎቹ ከዋክብት በዋና ቅደም ተከተል በሚታወቀው ኩርባ ላይ ተሰብስበዋል፣ እሱም በዋነኛነታቸው ከዋክብትን ይወክላል፣ ሃይድሮጂንን ወደ ሂሊየም በኮርቻቸው ውስጥ በንቃት ይለውጣሉ። አንዳንድ ኮከቦች ከዚህ ኩርባ ፈቀቅ አሉ፣ ከዋናው ቅደም ተከተል በላይ የሚገኙት ግዙፍ ኮከቦች እና ከሱ በታች ያሉ ደብዛዛ የከዋክብት ቅሪቶች አሉ።
የ Hertzsprung-Russell ዲያግራም በሴራው ላይ የአንድ ኮከብ አቀማመጥ ብቻ ሳይሆን የበለጠ ያሳያል። ስለ ኮከብ ዝግመተ ለውጥ፣ የክብደቱ መጠን፣ የህይወት ደረጃ እና ሌሎች ተዛማጅ ዝርዝሮችን ጨምሮ አስፈላጊ መረጃን ይሰጣል። Hertzsprung ግኝቶቹን በ 1911 አሳተመ እና ከሁለት አመት በኋላ ሄንሪ ራስል ተመሳሳይ ውጤቶችን ዘግቧል. አንድ ላይ ሆነው ሥራቸው በሥነ ፈለክ መስክ ውስጥ በጣም ወሳኝ ከሆኑት መሳሪያዎች ውስጥ አንዱ የሆነውን የሄርትስፕሬንግ-ራስሴል ንድፍ አቋቋመ.
በማጠቃለያው፣ የሄርትስፕሬንግ-ሩሰል ዲያግራም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኮከቦችን ባህሪያት እና ዝግመተ ለውጥን ለመመርመር እና ለመረዳት እንደ ወሳኝ መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል። ይህን ሥዕላዊ መግለጫ ለማዘጋጀት ያበቃው የEjnar Hertzsprung እና የሄንሪ ራስል ታላቅ ሥራ ነበር፣ ይህም ስለ ጽንፈ ዓለም ያለንን ግንዛቤ እየቀረጸ ነው።
ምንጮች:
- የዴመንድ ቤኒንግፊልድ ስክሪፕት