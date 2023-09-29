ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በጣም ሩቅ የሆነውን የአንስታይን ቀለበትን ወሰደ

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) በ 21 ቢሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኘውን የኢንስታይን ቀለበት ያልተለመደ ምስል ቀርጿል። የአንስታይን ቀለበት በአልበርት አንስታይን የአንፃራዊነት ፅንሰ-ሀሳብ የተተነበየ ያልተለመደ የስበት ሌንስ ክስተት ነው። የስበት መነፅር የሚከሰተው የአንድ ትልቅ የፊት ለፊት ነገር ስበት፣ እንደ ጋላክሲ ክላስተር ወይም ጥቁር ቀዳዳ፣ የጠፈር ጊዜን ሲወዛወዝ፣ ይህም ከሩቅ ነገሮች የሚመጣው ብርሃን ጠመዝማዛ እና የተዛባ ሆኖ እንዲታይ ሲያደርግ ነው።
አብዛኛዎቹ የስበት ሌንሶች ከፊት ለፊት ባለው ነገር ዙሪያ ቅስት ወይም ከፊል ቀለበቶች ይፈጥራሉ። ነገር ግን፣ እውነተኛው የአንስታይን ቀለበት የሩቅ ነገር፣ የፊት ለፊት ነገር እና ተመልካች ፍፁም በሆነ መልኩ ሲጣጣሙ በአቅራቢያው አካል ዙሪያ ሙሉ ክብ ይመሰርታል። ይህ አሰላለፍ መነፅር በሚደረግበት ነገር የሚወጣውን ብርሃን ለማጉላት ያስችላል፣ ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሩቅ ነገሮችን በበለጠ ዝርዝር እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል።
አዲስ የተገኘው የአንስታይን ቀለበት JWST-ER1 በ COSMOS-Web ዳሰሳ ጥናት ውስጥ የተገኘው ከ500,000 በላይ ጋላክሲዎችን የያዘ አጠቃላይ ካርታ በJWST የ200 ሰአት ተከታታይ ምልከታ ወቅት ነው። JWST-ER1 ሁለት ክፍሎችን ያቀፈ ነው፡- JWST-ER1g፣ እንደ ሌንሲንግ ነገር ሆኖ የሚያገለግለው የታመቀ የፊት ገፅ ጋላክሲ እና JWST-ER1r፣ በጣም ራቅ ካለ ጋላክሲ የሚመጣው የብርሃን ቀለበት ይፈጥራል። JWST-ER1g ከምድር በ17 ቢሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን JWST-ER1r ደግሞ ሌላ 4 ቢሊዮን የብርሃን ዓመታት ይርቃል።
የJWST-ER1 ግኝት ተመራማሪዎች የሌንስ ጋላክሲው ብዛት የጠፈር ጊዜን ምን ያህል እንዳዛባ በመመርመር ለማስላት አስችሏል። ጋላክሲው በግምት ወደ 650 ቢሊየን ፀሀይ የሚያመሳስለው ብዛት ያለው ሆኖ ተገኝቷል፣ይህም በመጠን መጠኑ በሚያስደንቅ ሁኔታ ጥቅጥቅ ያለ ያደርገዋል። የጨለማ ቁስ ወይም ሌሎች ገና ያልታወቁ ነገሮች መኖሩን የሚጠቁም የሌንስ ውጤቶችን ለማስረዳት አንዳንድ ተጨማሪ ክብደት ያስፈልጋል።
ይህ አስደናቂ ግኝት የአጽናፈ ዓለሙን በጣም ሩቅ እና ጥንታዊ ዕቃዎችን እንድንረዳ አስተዋፅዖ ያደርጋል። በእነዚህ ጥቅጥቅ ያሉ ጋላክሲዎች ምንነት እና አፈጣጠር ሂደታቸው ላይ ብርሃን ለማብራት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በላቁ የምስል ችሎታዎች አማካኝነት ስለ ኮስሞስ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን መስጠቱን ቀጥሏል።
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