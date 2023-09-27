አዲስ የተገለጠው አህጉር ዚላንድያ የምድርን ድብቅ ሚስጥሮች ገልጧል

ጂኦሳይንቲስቶች ዚዚሊያ ወይም ቴ ሪዩ-አ-ማዊ በመባል የሚታወቁትን ለረጅም ጊዜ ስውር የሆነች አህጉር ይፋ በማድረግ እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አድርገዋል። ይህ አስደናቂ መገለጥ ከዘመናት የድቅድቅ ጨለማ በኋላ የመጣ እና በጂኦሎጂ መስክ ትልቅ ግኝትን ያሳያል። በ1.89 ሚሊዮን ስኩዌር ማይል ስፋት ላይ የምትገኘው ዚላንድ አሁን የአለማችን ትንሿ፣ ቀጭን እና በጣም ወጣት አህጉር እንደሆነች ይታወቃል።
ከሌሎች አህጉራት በተለየ መልኩ ዚላንድያ በአብዛኛው ከውቅያኖስ ወለል በታች ትሰወራለች፣ ጥቂት የተበታተኑ ደሴቶች ብቻ የኒውዚላንድን የመሬት አቀማመጥ የሚያንፀባርቁ ናቸው። የዚላንድ መገኘት በጣም ግልጽ የሆኑ ክስተቶች እንኳን ለረዥም ጊዜ የሰውን ግንዛቤ ሊያመልጡ የሚችሉበትን እውነታ አጉልቶ ያሳያል. በግኝቱ ቡድን ውስጥ የተሳተፉ አንድ ጂኦሎጂስት እንደተናገሩት፣ “ይህ በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ለማግኘት ጊዜ ሊወስድ እንደሚችል የሚያሳይ ምሳሌ ነው።
የዚላንድ ቋንቋን ማጥናት በውሃ ውስጥ በመግባቱ ለሳይንቲስቶች ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል። ከውቅያኖስ ወለል በተሰበሰቡ የድንጋይ እና ደለል ናሙናዎች እንዲሁም በአቅራቢያው ባሉ ደሴቶች ቁፋሮ ቦታዎች እና የባህር ዳርቻዎች ላይ ተመስርተዋል። በኒው ዚላንድ የባህር ዳርቻ ላይ በሚገኘው ካምቤል ፕላቶ አቅራቢያ የመቀነስ ዞን ሊኖር እንደሚችል በማሳየት በምዕራብ አንታርክቲካ ውስጥ የጂኦሎጂ ባለሙያዎች በምርምርዎቻቸው አስደሳች የሆኑ የጂኦሎጂካል ንድፎችን አግኝተዋል።
የዚላንድ ምርመራ ግኝቶች የተሻሻለ ካርታ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል, ይህም የአህጉሪቱን የእሳተ ገሞራ ማእከል እና ሌሎች ጉልህ የሆኑ የጂኦሎጂካል ባህሪያትን ያሳያል. ይህ የተሻሻለ የዚላንድ ጂኦሎጂ ግንዛቤ የተደበቀ ምስጢሯን ያመጣል፣ ይህም ከምድር ውቅያኖሶች በታች ስላለው ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል።
በአጠቃላይ፣ የዚላንድ መገኘት ስለ ፕላኔታችን ገና ብዙ የምንማረው እና የምንመረምረው ነገር እንዳለ ለማስታወስ ያገለግላል። ለዘመናት የሰው ልጅ ግንዛቤ ውስጥ የገቡትን ምስጢራት ለመፍታት ተከታታይ ሳይንሳዊ ጥረቶች አስፈላጊ መሆናቸውን አጉልቶ ያሳያል።
ምንጮች:
- Phys.org
– ቢቢሲ