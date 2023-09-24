በማዕከላዊ አውስትራሊያ ውስጥ አዲስ የቅድመ ታሪክ የአዞ ዝርያዎች ተገኝተዋል

ከስምንት ሚሊዮን ዓመታት በፊት በማዕከላዊ አውስትራሊያ ይኖር የነበረ አዲስ የቅድመ ታሪክ የአዞ ዝርያ በቅርቡ በተመራማሪዎች ተሰይሟል። ቀደም ሲል ስማቸው ያልተጠቀሰው የዚህ ዝርያ ቅሪተ አካላት ባሩ ኢይልዌንፔኒ በአልኮታ ቅሪተ አካል አልጋ ላይ ተገኝተዋል። የጥናቱ ዋና አዘጋጅ በሰሜናዊ ቴሪቶሪ ሙዚየም እና አርት ጋለሪ የምድር ሳይንስ ከፍተኛ ዳይሬክተር የሆኑት አዳም ያትስ ስሙን የመረጡት ከ Anmetyerre ቋንቋ ሲሆን ትርጉሙም “በጣም ጥሩ ችሎታ ያለው አዳኝ” ማለት ነው።
የ Baru iylwenpeny ግኝት በጣም ጠቃሚ ነው ምክንያቱም እስካሁን የተገኘው የባሩ አዞ የራስ ቅል ነው። ከአሊስ ስፕሪንግስ በስተሰሜን ምስራቅ 200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው በአልኮታ ቅሪተ አካል አልጋ ውስጥ ትልቁ እና በጣም አደገኛ አዳኝ እንደሆነም ታውቋል። ጣቢያው በግምት ስምንት ሚሊዮን ዓመታት ገደማ ከመጨረሻው Miocene ዘመን እንደሆነ ይገመታል።
ከሌሎቹ የጥንት ባሩ ዝርያዎች በተለየ ባሩ አይልዌንፔኒ በርካታ የአናቶሚክ ልዩነቶችን ያሳያል። እነዚህ ማስተካከያዎች ፍጡር ጥንካሬን ጨምሯል, ይህም እንደ ግዙፉ በረራ አልባ ወፍ, Dromornis stirtini, በተመሳሳይ ጊዜ ውስጥ በአንድ አካባቢ አብሮ የኖረውን ሌሎች ሜጋፋውናን እንዲይዝ አስችሎታል. አዲስ የተሰየሙ ዝርያዎች ትላልቅ የጀርባ ጥርሶች እና ሰፊ አፍንጫ አላቸው, ይህም ትልቅ, ጠንካራ ንክሻ ያቀርባል.
Baru iylwenpeny በአውስትራሊያ ውስጥ የመጨረሻው የታወቀው ባሩ ዝርያ ነው እና የዘመናችን አዞዎች ቅድመ አያት አይደሉም። የባሩ መጥፋት በአካባቢያዊ ሁኔታዎች ላይ ተጽእኖ ሊኖረው ይችላል, ይህም ከባድ መድረቅ እና በሚኦሴኔ ዘመን መጨረሻ ላይ የውስጥ ወንዞች ፍሰት ለውጦችን ጨምሮ. ባሩ ከቅሪተ አካል መዝገብ ውስጥ ቢጠፋም የቅሪተ አካላት መዝገብ እና የአዞዎች መኖር አሁንም እንደቀጠለ ነው።
ይህ ግኝት በአንድ ወቅት በመካከለኛው አውስትራሊያ ይኖሩ በነበሩት የጥንት የአዞ ዝርያዎች ላይ አዲስ ብርሃን ይፈጥራል እና በዚያን ጊዜ ስለነበረው የስነ-ምህዳር ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል።
ምንጮች:
- ወረቀቶች በፓሊዮንቶሎጂ (ጆርናል)
- ኤቢሲ አሊስ ስፕሪንግስ (የዜና ማሰራጫ)