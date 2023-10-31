በናሳ ሁሉም-ሰማይ ፋየርቦል አውታረመረብ የተቀረጹ አስፈሪ ምስሎች

የናሳ ኦል-ስካይ ፋየርቦል ኔትወርክ፣ በናሳ ሜትሮሮይድ የአካባቢ ጥበቃ ቢሮ (MEO) የተገነባው ሰፊ የካሜራ አውታር፣ ብሩህ ሚትዮርስ ወይም የእሳት ኳሶችን የመከታተል እና የማጥናት ዋና ዓላማ አለው። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ስልታዊ በሆነ መልኩ የተቀመጡት እነዚህ ካሜራዎች የእነዚህን የሜትሮሮይድ አቀማመጥ እና ባህሪያት ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣሉ። ነገር ግን፣ ከታሰቡት ዓላማ በተጨማሪ ተመራማሪዎችን የሚማርኩ እንቆቅልሽ እና ቀዝቃዛ ምስሎችን አልፎ አልፎ ቀርፀዋል።
በሃንትስቪል፣ አላባማ በሚገኘው የማርሻል ጠፈር የበረራ ማዕከል የሚገኘው MEO፣ በምድር ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ የሜትሮሮይድ ንጥረ ነገሮችን የማጥናት ወሳኝ ተግባር አለው። እነዚህን የጠፈር ቅንጣቶች በንቃት በመከታተል እና በመመርመር፣ MEO የጠፈር መንኮራኩሮችን እና የጠፈር ተጓዦችን ለመጠበቅ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ የጠፈር ስራዎችን የሚያረጋግጥ አስፈላጊ መረጃ ይሰበስባል።
አንዳንድ ጊዜ የAll-Sky Fireball Network ካሜራዎች ሚቲዎሮችን በማይከታተሉበት ጊዜ አስፈሪ እና ምስጢራዊ ክስተቶችን ፎቶግራፍ ማንሳት ችለዋል። እንደ ረጅም እግሩ ዘግናኝ ጎብኚ፣ የሌሊት ኮፈን ጎብኚ፣ ወይም እንደ መጥረጊያ ኮንቬንሽን የሚመስሉ ነገሮች የተሰበሰቡ ምስሎች ሁሉም ተመዝግበዋል። አብዛኛዎቹ እነዚህ ምስሎች ያልተለመዱ ቢመስሉም, ብዙ ጊዜ የተፈጥሮ ክስተቶችን አስደናቂ ልዩነት የሚያሳዩ ሳይንሳዊ ማብራሪያዎች አሏቸው.
የማርሻል የጠፈር በረራ ማእከል የሜኢኦ መኖሪያ ብቻ ሳይሆን በአገሪቷ የህዋ ምርምር ጥረቶች ውስጥም ወሳኝ ሚና ይጫወታል። እ.ኤ.አ. በ1960 ከተመሠረተ ጀምሮ ማዕከሉ በአፖሎ ተልእኮዎች ወቅት ጥቅም ላይ እንደዋሉት ሳተርን ሮኬቶችን በመንደፍ ግንባር ቀደም ነው። ዛሬ፣ እንደ የጠፈር ማስጀመሪያ ስርዓት ለጥልቅ የጠፈር ተልእኮዎች ያሉ ወሳኝ ፕሮጀክቶችን በመቆጣጠር በፕሮፐልሽን ቴክኖሎጂዎች እና በህዋ ሲስተሞች ላይ እድገቶችን ማስፋፋቱን ቀጥሏል።
የሁሉም-ስካይ ፋየርቦል አውታረመረብ በባህሪያቸው እና በባህሪያቸው ላይ ብርሃን በማብራት ስለ ሚቴዎር እና ሜትሮይድ ዓለም ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። አልፎ አልፎ አስፈሪ እና ምስጢራዊ የሆኑ ምስሎችን እያነሳ፣ በሰፊው የጠፈር ቦታ ላይ የሚጠብቀን ማለቂያ የለሽ ድንቆች እና አስገራሚ ነገሮች ለማስታወስ ያገለግላል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የናሳ ሁሉም-ሰማይ ፋየርቦል አውታረ መረብ ምንድነው?
የናሳ ኦል-ስካይ ፋየርቦል ኔትወርክ በናሳ ሜቲሮይድ የአካባቢ ጥበቃ ቢሮ (MEO) የተቋቋመ የካሜራዎች አውታረመረብ ሲሆን ፋየርቦል በመባል የሚታወቁትን ደማቅ ሚቲዮርሶችን ለመመልከት ነው። እነዚህ ካሜራዎች ለሳይንሳዊ ምርምር ጠቃሚ መረጃዎችን በማቅረብ የሜትሮዎችን አቅጣጫ እና ባህሪያት ይከታተላሉ.
የናሳ ሜቶሮይድ የአካባቢ ጥበቃ ቢሮ (MEO) ሚና ምንድን ነው?
የናሳ ሜቶሮይድ የአካባቢ ጥበቃ ቢሮ (MEO) የሚገኘው በሃንትስቪል፣ አላባማ በሚገኘው ማርሻል የጠፈር በረራ ማዕከል ነው። በመሬት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ሜትሮሮዶችን የማጥናት ሃላፊነት አለበት። MEO የጠፈር መንኮራኩሮችን እና የጠፈር ተጓዦችን ለመጠበቅ እና የጠፈር ተልእኮዎችን ለስላሳ አሠራር ለማረጋገጥ የሚረዱ ወሳኝ መረጃዎችን ለመሰብሰብ እነዚህን የጠፈር ቅንጣቶች በንቃት ይከታተላል እና ይመረምራል።
የማርሻል ጠፈር የበረራ ማእከል ምንድን ነው?
የማርሻል ጠፈር የበረራ ማእከል በሃንትስቪል፣ አላባማ የሚገኝ ተቋም ሲሆን ለዩናይትድ ስቴትስ የጠፈር ምርምር ውጥኖች ቁልፍ ማዕከል ነው። እ.ኤ.አ. በ1960 የተመሰረተው ማዕከሉ በአፖሎ ተልዕኮዎች ወቅት ጥቅም ላይ የሚውሉትን የሳተርን ሮኬቶችን ጨምሮ አብዮታዊ ሮኬቶችን በመንደፍ ላይ ተሳትፎ አድርጓል። በአሁኑ ጊዜ፣ የማርሻል የጠፈር በረራ ማእከል በፕሮፐልሽን ቴክኖሎጂዎች፣ በህዋ ሲስተሞች፣ እና እንደ የጠፈር ቦታ ተልእኮዎች የጠፈር ማስጀመሪያ ስርዓት ያሉ ወሳኝ ፕሮጀክቶችን ያስተዳድራል።