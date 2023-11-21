በ CO2 ቅነሳ ላይ አዲስ ግኝት፡ ኤስን ላይ የተመሰረተ ካታሊስት ቀልጣፋ የኢታኖል ምርትን ያስችላል።

በቅርቡ በተደረገ አንድ ግኝት ሳይንቲስቶች ካርቦን ዳይኦክሳይድን በመቀነስ ኢታኖልን በብቃት የማምረት አቅም ያለው በቆርቆሮ ላይ የተመሰረተ ካታላይስት ፈጥረዋል። ይህ በታዳሽ ሃይል ቴክኖሎጂ መስክ ከፍተኛ እድገትን የሚያመለክት እና የካርቦን ልቀትን ለመቀነስ በሚደረገው ጥረት ትልቅ ተስፋ ይሰጣል።
ኤሌክትሮኬሚካላዊ የ CO2 ቅነሳ ምላሽ (CO2RR) ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ካርቦን-ተኮር ነዳጆች ለመለወጥ በጣም የሚፈለግ ዘዴ ነው። እንደ ኤታኖል ያሉ ፈሳሽ ነዳጆችን ማምረት በተለይም ከፍተኛ የኃይል እፍጋታቸው እና የማከማቻ ቀላልነት በጣም ተፈላጊ ናቸው. ይሁን እንጂ የሲሲ መጋጠሚያ መንገድን መጠቀማቸው ትልቅ ፈተና አስከትሏል, በዚህ አካባቢ ያለውን እድገት እንቅፋት ሆኗል.
በፕሮፌሰር መሪነት. ታኦ ዣንግ እና ያንኪያንግ ሁአንግ ከቻይና የሳይንስ አካዳሚ (ሲኤኤስ) የዳሊያን የኬሚካል ፊዚክስ ኢንስቲትዩት (DICP) የምርምር ቡድን በዚህ ዘርፍ ትልቅ ለውጥ አምጥቷል። CO2ን ወደ ኢታኖል በመቀየር ረገድ አስደናቂ ቅልጥፍናን ያሳየ SnS1@Sn3-O2G የተባለ በSn ላይ የተመሠረተ ማነቃቂያ ሠርተዋል። በፋራዳይክ ቅልጥፍና እስከ 82.5% በ -0.9 VRHE እና በጂኦሜትሪክ የአሁን ጥግግት 17.8 mA/cm2፣ ይህ አመላካች ለትልቅ ትግበራ ትልቅ አቅም ያሳያል።
የSnS2@Sn1-O3G ማነቃቂያ የተፈጠረው በSnBr2 እና በቲዮሪያ የሶልቮተርማል ምላሽ በባለ ሶስት አቅጣጫዊ የካርበን አረፋ ላይ ነው። እሱ የ SnS2 ናኖ ሉሆችን እና በአቶሚክ የተበተኑ ኤስ አተሞች (Sn1-O3G) ያቀፈ ሲሆን ይህም ለካታሊቲክ እንቅስቃሴው ወሳኝ ነው።
በመካኒካዊ ጥናት ተመራማሪዎቹ የ Sn1-O3G የካታሊስት አካል የሲሲ ቦንድ ምስረታ በማስተዋወቅ ረገድ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት ደርሰውበታል። * CHO እና * CO (OH) መካከለኛዎችን በማዋሃድ የፎርሚል እና የባይካርቦኔት ቡድኖችን በማጣመር የኢታኖል ምርት እንዲኖር ያስችላል። ኢሶቶፕሊካዊ ምልክት የተደረገባቸው ሪአክተሮች በመጨረሻው የኤታኖል ምርት ውስጥ የሚገኙት የካርቦን አተሞች ከፎርሚክ አሲድ እና ከካርቦን ዳይኦክሳይድ የተገኙ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
ይህ መሰረታዊ ምርምር ለኤታኖል ውህደት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል እና ተፈላጊ ምርቶችን ለማግኘት የ CO2 ቅነሳ መንገዶችን ለመቆጣጠር ጠቃሚ ስትራቴጂ ይሰጣል። ግኝቶቹ ኔቸር ኢነርጂ በተሰኘው በታዋቂው የሳይንስ ጆርናል ላይ ታትመዋል፣ ይህም ለግኝቱ አስፈላጊነት ተጨማሪ እምነትን ይሰጣል።
በየጥ:
ጥ፡- አዲስ የተገነባው ካታሊስት ጠቀሜታ ምንድነው?
መ፡ በ Sn ላይ የተመሰረተ ማነቃቂያው CO2ን በመቀነስ ኤታኖልን በብቃት ለማምረት ያስችላል፣ ይህም ለታዳሽ ኢነርጂ ቴክኖሎጂ ተስፋ ሰጭ መፍትሄ ይሰጣል።
ጥ: ማነቃቂያው እንዴት ነው የሚሰራው?
መ: አነቃቂው የ CC ቦንዶች መፈጠርን ያበረታታል የተወሰኑ መካከለኛዎችን በማጣበቅ እና ትስስራቸውን በማመቻቸት ኢታኖል እንዲፈጠር ያደርጋል።
ጥ፡ የዚህ ግኝት ሊሆኑ የሚችሉ ትግበራዎች ምን ምን ናቸው?
መ: ይህ ግኝት ለትላልቅ የኤታኖል ውህደት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል እና ለተፈለገው የምርት ውጤቶች የ CO2 ቅነሳ መንገዶችን ለመቆጣጠር ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ጥ፡ ስለ ጥናቱ ተጨማሪ መረጃ የት ማግኘት እችላለሁ?
መ፡ የምርምር ግኝቶቹ ኔቸር ኢነርጂ በተባለው ሳይንሳዊ መጽሔት ላይ ታትመዋል። [ካለ የመጽሔቱ አገናኝ]