እ.ኤ.አ ኦክቶበር 2023 እና ኤፕሪል 2024 የአሜሪካ የፀሐይ ግርዶሾች ሳይንቲስቶች በራዲዮ ምልክቶች ላይ የጠፈር ክስተቶችን ተፅእኖ ለመመርመር በመቶዎች የሚቆጠሩ አማተር ሬዲዮ አድናቂዎች ወደ አየር ሞገዶች ይሄዳሉ። የሃም ራዲዮ ማህበረሰብ፣ ብዙ ጊዜ ተብለው የሚጠሩት፣ ጨረቃ ፀሐይን ስትዘጋ የሬዲዮ ስርጭቶችን እንዴት እንደሚጎዳ ለመከታተል የራዲዮ መሳሪያቸውን ይጠቀማሉ።
ከእነዚህ አድናቂዎች አንዱ የኢንዲያና የኢንዱስትሪ ማጓጓዣ ቀበቶ ሻጭ ቶድ ቤከር ሲሆን በጓሮው ውስጥ ትልቅ የአንቴናዎች ግንብ አለው። በመጥሪያ ምልክቱ W1TOD የሚታወቀው ቤከር፣ በመላው ዩኤስ አልፎ ተርፎ ወደ ሌሎች የአለም ክፍሎች የርቀት ስርጭት እንዲሰራ የሚያስችለው የሾሉ አንቴናዎች ስብስብ አለው። እሱ የሚያስተላልፈው የሬድዮ ሞገዶች ionosphere የተባለውን የከባቢ አየር ንጣፍ ከምድር ገጽ ከ50-400 ማይል ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን ይህም ረጅም ርቀት እንዲገናኝ ያስችለዋል።
የፀሐይ ግርዶሽ በራዲዮ ስርጭቶች ላይ ተጽእኖ እንደሚያሳድር ይታወቃል, እና ቤከር እና ሌሎች በመቶዎች የሚቆጠሩ አማተር ሬዲዮ አድናቂዎች ሆን ብለው በመጪዎቹ ግርዶሾች የአየር ሞገዶችን እንደ ግዙፍ ሙከራ ይሞላሉ. እነዚህ ግርዶሾች ጨረቃ በግርዶሽ ወቅት የጣለችው ጥላ ልዩ እና በፍጥነት የምድርን ገጽ ላይ ስለሚጓዝ የionosphereን ተለዋዋጭ ባህሪ በሰፊው ለመመልከት እድል ይሰጣሉ።
ሙከራውን ሃምሲአይ የተባለ የዜጎች ሳይንስ ማህበረሰብን በመሰረተው በስክራንተን ዩኒቨርሲቲ የህዋ ፊዚክስ ሊቅ እና ኤሌክትሪካዊ መሀንዲስ ናትናኤል ፍሪስል ይመራል። ይህ የጋራ አማተር ሬዲዮ ኦፕሬተሮች በግርዶሽ ወቅት ልምዶቻቸውን እና ምልከታዎቻቸውን ለሳይንቲስቶች እንዲያካፍሉ ያስችላቸዋል።
ionosphere ውስብስብ እና በየጊዜው የሚለዋወጥ የከባቢ አየር ንብርብር ነው, ይህም ሳይንቲስቶች ሙሉ በሙሉ ለመረዳት አስቸጋሪ ያደርገዋል. የ ionosphere መወዛወዝ በፀሐይ መገኘት ወይም አለመገኘት ላይ ተጽእኖ ያሳድራል, ይህም የሬዲዮ ሞገዶች ባህሪ ለውጦችን ያመጣል. የሳይንስ ሊቃውንት የፀሐይ ግርዶሽ በራዲዮ ስርጭቶች ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድር በማጥናት ስለዚህ ክስተት የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
በአጠቃላይ በዚህ ሙከራ ውስጥ የአማተር ሬዲዮ አድናቂዎች ተሳትፎ የሳይንስ ሊቃውንት የፀሐይ ግርዶሽ በራዲዮ ምልክቶች ላይ ያለውን ተፅእኖ መረጃ ለመሰብሰብ ልዩ እድል ይሰጣል። የዜጎች ሳይንቲስቶች ለሳይንሳዊ ምርምር አስተዋፅዖ ማበርከት እንደሚችሉ እና በዙሪያችን ስላለው ዓለም ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ምሳሌ ነው።
ምንጮች:
- የመጀመሪያው ጽሑፍ: የቢቢሲ የወደፊት - "የዜጎች ሳይንቲስቶች በፀሐይ ግርዶሽ ወቅት የሬዲዮ ምልክቶችን ይከታተላሉ"
- ትርጓሜዎች: ካምብሪጅ መዝገበ ቃላት, ዊኪፔዲያ.