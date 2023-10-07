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የሰለስቲያል ትርኢት፡ የእሳት ቀለበት እና አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ

ByMampho Brescia

ጥቅምት 7, 2023
የሰለስቲያል ትርኢት፡ የእሳት ቀለበት እና አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ

በዚህ ወር እና በሚቀጥለው ኤፕሪል፣ አሜሪካ ሁለት አስደናቂ የሰማይ ክስተቶችን ይመሰክራሉ። የመጀመሪያው ክስተት በጥቅምት 14, 2023 "የእሳት ቀለበት" አመታዊ ግርዶሽ ነው, ከዚያም አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ሚያዝያ 8, 2024 ነው. እነዚህ ክስተቶች በመላው ዩናይትድ ስቴትስ እና አጎራባች አገሮች ጨረቃን ስትታዘቡ ተመልካቾችን ይማርካሉ. በምድር እና በፀሐይ መካከል.

ብዙውን ጊዜ "የእሳት ቀለበት" ተብሎ የሚጠራው ዓመታዊ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ጊዜ ሲሆን ይህም ከአማካይ ያነሰ ጨረቃን ያመጣል. በዚህ ምክንያት ጨረቃ ከፀሐይ ፊት ለፊት ስትንቀሳቀስ በጨረቃ ጥቁር ሥዕል ዙሪያ የቀለበት የፀሐይ ብርሃን ቅርጽ ይታያል. ይህ አስደናቂ የተፈጥሮ ክስተት በግርዶሽ መንገድ ላይ በሚገኙ ተመልካቾች ሊመሰክሩት ይችላሉ።

ሁለተኛው ክስተት, አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ, ያልተለመደ እና አስፈሪ ክስተት ነው. በጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ ወቅት ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ ትዘጋለች, በዚህም ምክንያት በቀን ብርሀን ውስጥ ለአጭር ጊዜ ጨለማ ይሆናል. በጨረቃ ዙሪያ ያለው የፀሐይ ዘውድ አስደናቂ እይታ የማይረሳ የእይታ ተሞክሮን ይፈጥራል። ሁለቱም ክስተቶች ለሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች፣ የሰማይ ወዳዶች እና አጠቃላይ ህብረተሰቡ የአጽናፈ ዓለሙን ድንቅ ነገሮች እንዲመለከቱ እና እንዲደነቁ አስደናቂ እድሎችን ይሰጣሉ።

ሳይንቲስቶችና ተመራማሪዎች እነዚህን የሰማይ ክስተቶች በመመልከት ፀሐይን፣ ጨረቃን እና አስደናቂ ግንኙነታቸውን የበለጠ ማጥናት ይችላሉ። በተጨማሪም እነዚህ ክስተቶች በሰለስቲያል አካላት እና በፀሐይ ስርዓታችን ውበት መካከል ያለውን ስስ ሚዛን ለማስታወስ ያገለግላሉ።

ምንጮች:
- ሲ.ኤን.ኤን
- ናሳ

ትርጓሜዎች
- Annular Eclipse፡- ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ የምትገኝበት ግርዶሽ በግርዶሽ ወቅት የፀሐይ ብርሃን የቀለበት ቅርጽ ይፈጥራል።
- አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ በመከልከሉ በቀን ብርሃን ጊዜ የጨለማ ጊዜን ያስከትላል።

ማሳሰቢያ፡ ይህ መጣጥፍ በ CNN መረጃ ላይ የተመሰረተ ነው።

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