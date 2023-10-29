በማለዳ ጭጋግ እና ደመና የተደበቀ ሚስጥራዊ ግርዶሽ አከባበር

"የእሳት ቀለበት" በመባል የሚታወቀው ማራኪ ክስተት ቅዳሜ ጥቅምት 14 ቀን በማለዳ ጭጋግ እና ደመና እቅፍ ቢሸፈኑም የጉጉ ተሳታፊዎችን አእምሮ አስደንቆታል። ልዩ በሆነ የግርዶሽ በዓል ላይ ለመደሰት እድል.
ከግራንት ክብ ዳራ ጀርባ፣ ከከተማው አዳራሽ አጠገብ ምቹ በሆነ ቦታ ላይ፣ የሰሜን ቤንድ ከተማ አስደናቂ የፋየር ሪቭሪ ግርዶሽ ብሎክ ፓርቲ አዘጋጅቷል። ዝግጅቱ ምንም እንኳን በአየር ሁኔታ የተደበቀ ቢሆንም የተሰብሳቢዎችን መንፈስ ማቀጣጠል ችሏል።
የአካባቢው ነዋሪዎች እና ቱሪስቶች በበዓሉ ላይ ሲሳተፉ በቀለማት ያሸበረቁ ማስጌጫዎች እና የደስታ አየር በበዓሉ ላይ ተውጠው ነበር። ይህን ብርቅዬ የስነ ፈለክ ክስተት ለማየት ተመሳሳይ አስተሳሰብ ያላቸው ግለሰቦች የተሰባሰቡበት የብሎክ ፓርቲው የደስታ እና የግርምት ማእከል ሆነ። “የእሳት ቀለበት” የሚለውን ፍንጭ በጉጉት ሲጠባበቁ ስለ አጽናፈ ሰማይ ምስጢር የሚነገሩ ንግግሮች ህዝቡ ዘልቆ ገባ።
የሰማይ ትርኢቱ ተደብቆ ቢቆይም፣ የተሰብሳቢዎቹ የጋራ ጉልበት እና ጉጉት የአንድነት እና የመደነቅ ስሜት ፈጠረ። ጎብኚዎች በተጋራው ልምድ ተደስተዋል፣ አዲስ ግንኙነቶችን በመፍጠር እና የማያውቀውን ድንቅ ነገር ተቀብለዋል።
በየጥ:
ጥ: "የእሳት ቀለበት" ክስተት ምንድን ነው?
መልስ: "የእሳት ቀለበት" ጨረቃ በአፖጊዋ ላይ በምትገኝበት ጊዜ የፀሐይ ግርዶሽ የሚያመለክት ሲሆን የሚታየው መጠኑ ከፀሐይ ያነሰ ነው. በውጤቱም, ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ አይገድበውም, ይህም አስደናቂ የቀለበት አይነት ውጤት ይፈጥራል.
ጥ፡- የእሳቱ ቀለበት ከጭጋግ እና ከደመና በስተጀርባ ለምን ተደበቀ?
መ: እንደ የጠዋት ጭጋግ እና ደመና ያሉ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች እንደ የእሳት ግርዶሽ ቀለበት ያሉ የሰማይ ክስተቶች እይታን ሊያደናቅፉ ይችላሉ። እነዚህ ተፈጥሯዊ ክስተቶች አልፎ አልፎ ታይነትን ሊያደናቅፉ ይችላሉ, ነገር ግን በግርዶሽ በዓላት ላይ ያለውን ደስታ እና ደስታ አይቀንሱም.
ምንጮች:
- [Astronomy.com](https://astronomy.com/)