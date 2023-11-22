የአንታርክቲካ እንቆቅልሾችን መክፈት፡- የኤዲድስ በአንታርክቲክ ሰርኩምፖላር ወቅታዊ ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ መመርመር።

በዚህ ሳምንት፣ ታላቅ ሳይንሳዊ ጉዞ የአንታርክቲክ ሰርኩፖላር አሁኑን (ACC)ን “የሚንጠባጠብ” ልብ ለማሰስ ጉዞ ጀመረ። የአለማችን ጠንካራው ጅረት በመባል የሚታወቀው ኤሲሲሲ በረዷማ አህጉርን ከሞቃታማ ውሃ በመጠበቅ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ይሁን እንጂ የሳይንስ ሊቃውንት ወደ ክልሉ ዘልቆ ለመግባት የሙቀት መለዋወጫ በሮች ሆነው ሊያገለግሉ እንደሚችሉ ሳይንቲስቶች በመጠራጠራቸው ስጋት ፈጥሯል።
በሲኤስአይሮ እና በአውስትራሊያ አንታርክቲክ ፕሮግራም አጋርነት የሚመራው፣ አንድ ራሱን የቻለ የሳይንስ ቡድን እነዚህን ሊሆኑ የሚችሉ “የበረንዳ መንገዶችን” ለመመርመር እና ጠቃሚ መረጃዎችን ለማሰባሰብ በCSIRO የምርምር መርከብ መርማሪ ላይ ተሳፍሯል። በሚቀጥሉት አምስት ሳምንታት ውስጥ ቡድኑ ከሆባርት ወደ ደቡብ በመጓዝ ዘመናዊ የመመልከቻ መሳሪያዎችን በማሰማራት እና በ12 ሰአታት ፈረቃ ሌት ተቀን ይሰራል።
ጉዞው እስከ 1000 ሜትር ጥልቀት ያላቸውን የውሃ ዓምዶች ናሙና የሚወስዱ ራሳቸውን የቻሉ የጥልቅ ባህር ተንሸራታቾች አጠቃቀምን ያሳያል። እነዚህ ተንሸራታቾች፣ ከመርከቧ የተነሱ ወይም በርቀት የሚሰሩ፣ በውቅያኖስ ውስጥ ስላሉት ጥቃቅን ባህሪያት ውስብስብ አወቃቀር ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። በተጨማሪም፣ 35 መሳሪያዎች ያሉት ተንሳፋፊ ሞርኪንግ ተብሎ የሚጠራው ጨዋማነት፣ ሙቀት፣ ኦክሲጅን እና ሞገድ ይለካል። ይህ ስርዓት በምርምር ቦታው እምብርት ላይ ለ18 ወራት ያህል የሚቆይ ይሆናል። ጉዞው በተለያዩ የውሃ ባህሪያት ላይ መረጃዎችን ለመሰብሰብ አርጎ ተንሳፋፊዎችን፣ ኮንዳክሽን፣ የሙቀት መጠን እና ጥልቀት ዳሳሾችን (CTDs) ይጠቀማል።
መርከቧ ወደ ውቅያኖስ ሚስጥሮች እየገባች ሳለ፣ የዚህ የመሬት ወለድ ጉዞ ሌላኛው አካል አዲስ የተከፈተውን Surface Water እና Ocean Topography (SWOT) ሳተላይት ያካትታል። በናሳ እና በፈረንሳዩ የጠፈር ኤጀንሲ በጋራ የተሰራችው ሳተላይቱ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ የውቅያኖስ ተለዋዋጭነት ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን መለኪያዎች ያቀርባል። የ SWOT ሳተላይት ሳይንቲስቶች ከትላልቅ ኢዲዲዎች የሚርቁ ጥቃቅን ባህሪያትን እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል, ይህም ስለ ውቅያኖስ ውስብስብ ስራዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል.
የዚህ ጥናት አንድምታዎች ከሳይንስ መስክ እጅግ የራቁ ናቸው። የባህር በረዶ ዝቅተኛ ቦታዎችን ለመመዝገብ እየቀነሰ በመምጣቱ እና አንታርክቲካ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ለውጥ እያጋጠመው፣ እነዚህን ውስብስብ ግንኙነቶች መረዳት ወሳኝ ነው። የባህር በረዶ የፀሐይ ብርሃንን በማንፀባረቅ እና በመሬት ላይ የተመሰረተ በረዶ ወደ ውቅያኖስ ውስጥ እንዳይቀልጥ እንደ አስፈላጊ ቋት ሆኖ ያገለግላል። በፓሪስ የበረዶ ግግር እና ዋልታዎች ጥሪ ላይ በመሳተፍ፣ አውስትራሊያ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም እና በፕላኔታችን ደቡባዊ ጫፍ ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመመርመር ቁርጠኝነቷን አሳይታለች።
በየጥ:
ጥ፡ የአንታርክቲክ ሰርኩፖላር ወቅታዊ (ACC) ምንድን ነው?
መ፡ ኤሲሲሲ ከአንታርክቲካ ዙሪያ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ የሚፈሰው የዓለማችን በጣም ኃይለኛ ጅረት ነው፣ እንደ ሙቅ ውሃ መከላከያ ጋሻ ሆኖ ይሰራል።
ጥ፡ ኤዲዎች ምንድን ናቸው?
መ: ኤዲዎች ከአሁኑ በተቃራኒ አቅጣጫ የሚንቀሳቀሱ የሚሽከረከሩ የውሃ ቅርጾች ናቸው።
ጥ፡ የኤዲዲዎች በኤሲሲ ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ መመርመር ለምን አስፈለገ?
መልስ፡ ሳይንቲስቶች ኤዲዲዎች ወደ አንታርክቲክ ክልል ዘልቀው ለመግባት የሙቀት መግቢያ በር ሆነው ሊያገለግሉ እንደሚችሉ ይጠረጥራሉ።
ጥ: - በጉዞው ውስጥ ምን መሳሪያዎች እና መሳሪያዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ?
መ፡ ጉዞው በውሃ ባህሪያት ላይ መረጃ ለመሰብሰብ ራሱን የቻለ የጥልቅ-ባህር ተንሸራታቾችን፣ ተንሳፋፊ ሞሪንግ ሲስተም፣ አርጎ ተንሳፋፊ እና ኮንዳክሽን፣ የሙቀት እና ጥልቀት ዳሳሾች (CTDs) መጠቀምን ያካትታል።
ጥ፡ የ SWOT ሳተላይት ጠቀሜታ ምንድነው?
መ: አዲስ የተጀመረው SWOT ሳተላይት ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የውቅያኖስ ተለዋዋጭ መለኪያዎችን ያቀርባል፣ ይህም ሳይንቲስቶች ቀደም ሲል ሊደረስባቸው የማይችሉትን ጥሩ ልኬቶችን እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል ፣ ይህም የውቅያኖሱን ውስብስብ አሠራር የበለጠ ለመረዳት አስተዋፅ contrib ያደርጋል።