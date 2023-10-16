የምድር ውስጠኛው ኮር፡ በሚገርም ሁኔታ ለስላሳ እና ሃይፐርአክቲቭ

የሳይንስ ሊቃውንት ስለ ምድር ውስጠኛው ክፍል አስገራሚ ግኝት አድርገዋል። ከረጅም ጊዜ በፊት ጠንካራ እና የማይንቀሳቀስ ብረት እንደሆነ ሲታመን ተመራማሪዎች የውስጣዊው እምብርት ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ ለስላሳ ሊሆን እንደሚችል ደርሰውበታል. አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው የውስጣዊው እምብርት ልስላሴ በሞለኪውላዊ መዋቅራቸው ውስጥ በነፃነት በሚንቀሳቀሱ ሃይፐርአክቲቭ አተሞች ምክንያት ሊሆን ይችላል።
ውስጠኛው ኮር በአብዛኛው ብረትን ያካተተ ግዙፍ ሉል ነው፣ ዲያሜትሩ በግምት 760 ማይል እና ቢያንስ 1 ቢሊዮን ዓመት ዕድሜ ያለው። በውጫዊው እምብርት የተከበበ ነው፣ እሱም በሚሽከረከሩ ፈሳሽ ብረቶች፣ እና ተጨማሪ በመጎናጸፊያው ተሸፍኗል።
ሳይንቲስቶች መጀመሪያ ላይ በፕላኔታችን እምብርት ላይ ያለው ከፍተኛ ጫና ሙሉ በሙሉ ጠንካራ እንደሚያደርጋት ያምኑ ነበር፤ ይህም የብረት አተሞች በጠንካራ ባለ ስድስት ጎን ጥልፍልፍ ውስጥ ተደርድረዋል። ይሁን እንጂ የመሬት መንቀጥቀጡ የተነሳው የመሬት መንቀጥቀጥ በውስጣዊው እምብርት ውስጥ አለመግባባቶችን ገልጿል፣ ይህም “ሙሽም ድብቅ ዓለም” ተብሎ እንዲገለጽ አድርጓል።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የውስጣዊው ኮር ልስላሴ የታሰረ ፈሳሽ ብረት ወይም “ሱፐርዮኒክ ሁኔታ” በመኖሩ ምክንያት እንደ ካርቦን እና ሃይድሮጂን ያሉ ንጥረ ነገሮች አተሞች በብረት አተሞች ጥልፍልፍ ውስጥ ይንቀሳቀሳሉ።
Earth, Atmospheric and Planetary Sciences በተሰኘው ጆርናል ላይ በወጣው አዲስ ጥናት ተመራማሪዎች የላብራቶሪ መቼት ውስጥ የውስጣዊው ኮር ከፍተኛ ጫና ፈጥረዋል። የብረት አተሞች በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ እንዴት እንደሚሠሩ ተመልክተዋል እና “ሱፐርሴል” በመባል የሚታወቀውን ቨርቹዋል ኮር ለመፍጠር የኮምፒዩተር ማስመሰያዎችን ተጠቅመዋል።
አስመሳይቶቹ እንደሚያሳዩት በውስጠኛው ኮር ውስጥ የብረት አተሞች በአንድነት ሊንቀሳቀሱ እንደሚችሉ፣ አወቃቀሩን ሳያበላሹ በጥልፍ ውስጥ ያሉ ቦታዎችን መለወጥ ይችላሉ። ይህ የጨመረ እንቅስቃሴ፣ “የጋራ እንቅስቃሴ” በመባል የሚታወቀው፣ የውስጣዊው እምብርት በሸላ ሃይሎች ላይ ግትር እና ደካማ ያደርገዋል።
የውስጣዊው እምብርት ልስላሴ ከሌሎች ሚስጥሮች መካከል የምድርን መግነጢሳዊ መስክ መፈጠር ላይ ብርሃን ሊፈጥር ይችላል። ስለ ፕላኔታችን ስብጥር እና ባህሪ ግንዛቤን ለማግኘት የውስጣዊው ኮር ተለዋዋጭ ሂደቶችን እና ዝግመተ ለውጥን መረዳት ወሳኝ ነው።
ሳይንቲስቶች ከውስጣዊው ኮር ልስላሴ በስተጀርባ ያለውን መሰረታዊ ዘዴ በመዘርጋት ስለ ምድር ውስጣዊ እና በአጠቃላይ በፕላኔታችን ላይ ስላለው ተጽእኖ ያላቸውን ግንዛቤ ለማሳደግ ተስፋ ያደርጋሉ።