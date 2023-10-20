የሳይንስ ሊቃውንት በአርክቲክ ላቫ ውስጥ ከፍተኛ የሂሊየም ደረጃን አግኝተዋል ፣የመሬት ኮር እየፈሰሰ ነው

ሳይንቲስቶች የምድርን እምብርት መፍሰስን ሊጠቁም የሚችል አስገራሚ ግኝት አድርገዋል። ከፍተኛ ደረጃ ያለው ሄሊየም-3 (³ሄ)፣ ብርቅዬ isotope፣ በአርክቲክ ደሴቶች ውስጥ በባፊን ደሴት ላይ 62-ሚሊዮን ዓመታት ባለው የላቫ ፍሰቶች ውስጥ ተገኝቷል። ይህ ግኝት የምድር እምብርት ፣ በፕላኔቷ መሃል ላይ ያለው ግዙፍ የብረት ኳስ ፣ የታሸገ እና የተገለለ ነው የሚለውን እምነት ይፈታተናል።
በተለምዶ፣ ³ በዓለት ውስጥ የተገኘው በፕላኔቷ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ በፀሐይ ቦምብ ከተወረወረ ቁሳቁስ ነው። ምድር ብዙ ስለማትመርት ³ እሱ እና ትንሽ የቀረው በፀሐይ ጨረር ምክንያት ወደ ህዋ የሚያመልጥ በመሆኑ፣ ዛሬ በዓለቶች ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው isootope ማግኘት ያልተለመደ ነው። አብዛኛዎቹ ³ባለጸጋ አለቶች ወደ ምድር መጎናጸፊያ ተመልሰዋል።
በባፊን ደሴቶች ላቫ ኦሊቪን አለቶች ውስጥ የተገኘው የ³ ደረጃ ሳይንቲስቶች ሊቻል ይችላል ብለው ካመኑት እጅግ የላቀ ነው። የምድር ካባ፣ ያለማቋረጥ ላቫን የሚለቀቅ እና የሽፋኑን ክፍሎች የሚስብ፣ በተፈጥሮ የተጠበቁትን የተወሰነውን ³ በጊዜ ሂደት ያጣል። ነገር ግን፣ በዓለት ውስጥ ያለው የ³እሱ መጠን ከተወሰነ ገደብ በላይ ከሆነ፣ ሂሊየም የመጣው ከሌላ ምንጭ እንደሆነ ይጠቁማል።
ይህ ግኝት ተመራማሪዎች ሂሊየም ከምድር እምብርት የመነጨ እድልን እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል. ይህ የፕላኔቷ ኮር እና ውጫዊ ሽፋኖች, መጎናጸፊያ እና ቅርፊት ጨምሮ, በኬሚካላዊ ሁኔታ የተረጋጋ እና በመካከላቸው ያለውን ነገር እንደማያስተላልፍ የቀደመውን ግንዛቤ ይፈታተነዋል. ይህ ግኝት እውነት ከሆነ፣ የፕላኔታችን ጥልቅ የውስጥ ክፍል ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ ተለዋዋጭ መሆኑን ይጠቁማል፣ ንጥረ ነገሮች በብረታ ብረት እና በድንጋያማ የምድር ክፍሎች መካከል የሚንቀሳቀሱ ናቸው።
ከሄሊየም ውጭ ያሉ ንጥረ ነገሮች ከምድር እምብርት ያመልጡ እንደሆነ እና እነዚህ ንጥረ ነገሮች እንዴት እና መቼ ወደ ፕላኔታችን ድንጋያማ ክፍሎች እንደሚፈልሱ ለማወቅ ተጨማሪ ምርመራዎች አሁን በመካሄድ ላይ ናቸው። ይህ መሰረታዊ ጥናት በፕላኔታችን ውስብስብ እና ተለዋዋጭ ተፈጥሮ ላይ ብርሃን ይፈጥራል እና ስለ ውስጣዊ ሂደቶቹ ያለንን ግንዛቤ የመከለስ አቅም አለው።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ (ኦገስት 30፣ 2021)