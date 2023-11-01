አዲስ ጥናት የምድር መጎናጸፊያ ውስጥ ያሉ ሚስጥራዊ ብሎቦች የጨረቃ-መፍጠር ግጭት ቅሪቶች ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቁማል።

የመሬት መንቀጥቀጥ ተመራማሪዎች በምድር መጎናጸፊያው ጥልቅ ክፍል ውስጥ የተቀመጡ ሁለት እንቆቅልሽ የሆኑ አህጉር-መጠን ያላቸው ነጠብጣቦች መኖራቸውን ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ያውቃሉ። በአፍሪካ እና በደቡብ ፓስፊክ ክልል ስር የሚገኙት እነዚህ ጥቅጥቅ ያሉ ያልተለመዱ ችግሮች ሳይንቲስቶችን ለብዙ አሥርተ ዓመታት ግራ ሲያጋቡ ቆይተዋል። ይሁን እንጂ በቅርቡ የተደረገ ጥናት እነዚህ ነጠብጣቦች በምድር ታሪክ መጀመሪያ ላይ ከደረሰው አስከፊ ክስተት ማለትም በፕላኔታችን እና በቲያ በተባለው የማርስ መጠን ያለው ነገር መካከል ከተፈጠረው ግጭት የተረፈ ሊሆን እንደሚችል የሚጠቁም አስገዳጅ ንድፈ ሐሳብ አቅርቧል።
በተመራማሪዎች የተካሄዱ የኮምፒዩተር ማስመሰያዎች የተፅዕኖ ክስተትን፣ የቲያ ባህሪያትን እና ተከታዩን የምድር ካባ ዝግመተ ለውጥን ዳስሰዋል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው በግጭቱ ወቅት የቲያ ጉልህ ክፍል ከምድር ጋር በመዋሃዱ የብሎብስ መፈጠር ምክንያት ሆኗል. ከዚያ በኋላ የቀረው ቆሻሻ ጨረቃን ለመፍጠር ተቀላቅሏል። በእነዚህ ክልሎች ውስጥ የሚዘዋወሩ የሴይስሚክ ሞገዶች በዙሪያው ካለው ካባ ይልቅ በቀስታ ይጓዛሉ፣ ይህም መኖራቸውን ያረጋግጣል።
“ከእኛ በታች 2900 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙት እነዚህ ነጠብጣቦች 2% የሚሆነውን የምድርን ክብደት ይይዛሉ። ሁለቱም የጨረቃ ክብደት በእጥፍ በመሆናቸው ትልቅ ያደርጋቸዋል” ሲል የካልቴክ የጥናቱ መሪ እና የጂኦፊዚክስ ሊቅ ኪያን ዩን ተናግሯል።
የእነዚህ ነጠብጣቦች ግኝት ከተረጋገጠ በምድር ላይ ጨረቃን ለመጋጨት ተጨባጭ ማስረጃዎችን ያቀርባል. ፕላኔቱ ከሚጠበቀው የተነባበረ መዋቅር በእጅጉ የሚለያዩት፣ በምድር ስብጥር ውስጥ ካሉት በጣም አስፈላጊ ልዩነቶች ውስጥ አንዱን ይወክላሉ።
የሻንጋይ የሥነ ፈለክ ተመራማሪ እና የፕላኔቶች ሳይንቲስት የሆኑት ሆንግፒንግ ዴንግ አክለውም “የሌላውን ፕላኔት ቲያ ቅሪቶችን ወደ ምድር መጎናጸፊያ ውስጥ በጥልቀት በመመርመር መቆፈር መቻላችን አስገርሞናል” ብለዋል።
የብሎብስ ብዛት መጨመር ከጨረቃ ድንጋዮች ጋር የሚመሳሰል ከፍተኛ የብረት ይዘታቸው ውጤት እንደሆነ ይታመናል። ይህ ቁርኝት ከቲያ ጋር ከተመሳሳዩ የመነሻ ይዘት ሊመነጩ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
ተመራማሪዎቹ ወደፊት የሚደረጉ የጨረቃ ተልእኮዎች በጨረቃ ላይ ያሉ የእሳተ ገሞራ ድንጋዮችን በመመርመር ንድፈ ሃሳባቸውን ለመፈተሽ እድል እንደሚሰጡ ይገምታሉ። የእነሱ ሞዴል ትክክለኛ ከሆነ, እነዚህ ድንጋዮች በብሎብስ ውስጥ ከሚገኙት ጋር ተመሳሳይ የሆኑ isotopes እና የመከታተያ ንጥረ ነገሮችን ማሳየት አለባቸው.
ስለ ጨረቃ አፈጣጠር ግጭት እና ስለ አንድምታው አጠቃላይ ግንዛቤ ስለ ምድር ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እንዲሁም በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ እና ከዚያ በላይ ባሉ አለታማ ፕላኔቶች ላይ። የሳይንስ ሊቃውንት ይህንን አስከፊ ክስተት በማጥናት ምድር ለመኖሪያ ምቹ የሆነች ፕላኔት የሚያደርጓትን ልዩ ባህሪያት ያላት ለምን እንደሆነ ለማወቅ ይፈልጋሉ።
በየጥ:
ጥ፡- በምድር መጎናጸፊያ ውስጥ የሚገኙት ሁለቱ ሚስጥራዊ ነጠብጣቦች ምንድን ናቸው?
መ፡ የሴይስሞሎጂስቶች ከአፍሪካ እና ከደቡብ ፓስፊክ ክልል በታች ሁለት ጥቅጥቅ ያሉ አህጉር-ነክ ነጠብጣቦችን ለይተው አውቀዋል።
ጥ፡ እነዚህ ነጠብጣቦች እንዴት ተፈጠሩ?
መልስ፡- በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው በመሬት እና በማርስ መጠን ቴያ በሚባል ነገር መካከል ከተፈጠረ ግጭት የመነጨ ሊሆን ይችላል።
ጥ: - ነጠብጣቦች እንዴት ተገኙ?
መ፡ የሴይስሚክ ሞገዶች ከአካባቢው ካባ ጋር ሲነፃፀሩ በእነዚህ ክልሎች ቀስ ብለው ይጓዛሉ፣ ይህም ሳይንቲስቶች መገኘታቸውን እንዲያውቁ ያስችላቸዋል።
ጥ፡- እነዚህ ነጠብጣቦች ጉልህ የሚያደርጉት ምንድን ነው?
መ: በፕላኔቷ ስብጥር ውስጥ በጣም አስፈላጊ ከሆኑት ልዩነቶች ውስጥ አንዱን በመወከል ከምድር ከሚጠበቀው ከተነባበረ መዋቅር ይርቃሉ።
ጥ: - ነጠብጣቦች የጨረቃን መፈጠር ግጭት ቅሪቶች ናቸው የሚለውን ጽንሰ-ሀሳብ የሚደግፈው ምን ማስረጃ ነው?
መ፡ ከፍተኛ የብረት ይዘታቸው በመኖሩ የብሎብስ መጠጋጋት ከጨረቃ ዓለቶች ጋር የሚጣጣም ሲሆን ይህም አንድ አይነት ምንጭ ሊኖራቸው እንደሚችል ይጠቁማል።
ጥ፡ ሳይንቲስቶች ይህን ንድፈ ሐሳብ ለመፈተሽ ያቀዱት እንዴት ነው?
መ: የወደፊት የጨረቃ ተልእኮዎች የእሳተ ገሞራ ዓለቶችን በጨረቃ ላይ ያሉትን እሳተ ገሞራዎች ለመመርመር እድል ሊሰጡ ይችላሉ ፣የእሳተ ገሞራ ድንጋዮቹን አይዞቶፖች እና የመከታተያ ንጥረ ነገሮችን በብሎብስ ውስጥ ከሚገኙት ጋር በማነፃፀር።