ከምድር ከፍተኛ ኃይል ያላቸው ኤሌክትሮኖች በጨረቃ ላይ ከውኃ መፈጠር ጋር የተገናኙ ናቸው

በቅርቡ በማኖዋ ከሚገኘው የሃዋይ ዩኒቨርሲቲ የፕላኔቶች ተመራማሪ የተመራ አንድ ጥናት በጨረቃ ላይ ስላለው የውሃ አመጣጥ አዲስ ግኝት ይፋ አድርጓል። ተመራማሪዎቹ በምድር የፕላዝማ ሉህ ውስጥ የሚገኙት ኢነርጂክ ኤሌክትሮኖች በጨረቃ ወለል ላይ ለሚፈጠሩ የአፈር መሸርሸር ሂደቶች ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወቱ አረጋግጠዋል። ግኝታቸው በተፈጥሮ አስትሮኖሚ መጽሔት ላይ ታትሟል።
በጨረቃ ላይ ያለው የውሃ ትኩረት እና ስርጭት አፈጣጠራቸውን እና እድገቷን ለመረዳት ወሳኝ ናቸው። በተጨማሪም፣ ይህ ግኝት በጨረቃ ላይ በቋሚነት ጥላ በተጠለሉ አካባቢዎች ውስጥ የሚገኘውን የውሃ በረዶ አመጣጥ ብርሃን ሊፈጥር ይችላል።
ማግኔቶስፌር በመባል የሚታወቀው የምድር መግነጢሳዊ መስክ ፕላኔታችንን ከጠፈር አየር እና ከፀሀይ ጎጂ ጨረሮች ይጠብቃል። በፀሐይ ንፋስ እና በማግኔትቶስፌር መካከል ያለው መስተጋብር ከፍተኛ ኃይል ያለው ኤሌክትሮኖች እና ionዎችን የያዘው ፕላዝማ ሉህ የሚባል የተራዘመ መግነጢሳዊ ጅራት ይፈጥራል። እነዚህ ቅንጣቶች ከሁለቱም ከምድር እና ከፀሃይ ንፋስ ሊመጡ ይችላሉ.
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደ ጨረቃ ባሉ የሰማይ አካላት የአየር ጠባይ ላይ ከፀሀይ ንፋስ የሚመጣው ከፍተኛ የኃይል ionዎች ተፅእኖ ላይ ያተኮሩ ነበሩ። ይሁን እንጂ ይህ አዲስ ምርምር ከመሬት የሚመጡ ኤነርጂክ ኤሌክትሮኖች በጨረቃ ወለል ላይ በአፈር መሸርሸር ሂደት ውስጥ ያለውን ሚና አጉልቶ ያሳያል. ተመራማሪዎቹ ጨረቃ በምድር ማግኔትቶቴል ውስጥ ስትንቀሳቀስ በውሃ አፈጣጠር ላይ ለውጦችን ለማጥናት በህንድ ቻንድራያን-1 ተልእኮ ላይ ከ Moon Mineralogy Mapper መሳሪያ የተገኘውን የርቀት ዳሰሳ መረጃ ተንትነዋል።
የሚገርመው ነገር፣ ምልከታዎቹ እንደሚያሳዩት በመሬት ማግኔትቶቴል ውስጥ ያለው የውሃ መፈጠር ጨረቃ ከማግኔትቶቴይል ውጭ በነበረችበት ወቅት በፀሀይ ንፋስ ስትደበደብ ነበር። ይህ የሚያሳየው ከፀሐይ ንፋስ ጋር በቀጥታ ያልተገናኙ ተጨማሪ የመፍጠር ሂደቶች ወይም አዲስ የውሃ ምንጮች ሊኖሩ እንደሚችሉ ነው። ተመራማሪዎቹ ለነዚህ ተጽእኖዎች ከከፍተኛ ሃይል ኤሌክትሮኖች የሚመጣው ጨረር ተጠያቂ ሊሆን እንደሚችል ይገምታሉ።
በውሃ አፈጣጠር እና በዝግመተ ለውጥ አንፃር በምድር እና በጨረቃ መካከል ያለው ግንኙነት አሁንም ሙሉ በሙሉ አልተረዳም። በናሳ የአርጤምስ ፕሮግራም ስር ያሉ የጨረቃ ተልእኮዎችን ጨምሮ ተጨማሪ ምርምር ጨረቃ በምድር ማግኔቶቴይል በምታደርገው ጉዞ በፕላዝማ አካባቢ እና በጨረቃ ዋልታ ገጽ ላይ ያለውን የውሃ መኖር ለመከታተል አስፈላጊ ይሆናል።
ምንጮች:
- የማኖዋ ውስጥ የሃዋይ ዩኒቨርሲቲ, ተፈጥሮ አስትሮኖሚ