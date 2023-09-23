የምድር ቅርፊት አፈጣጠር ላይ አዲስ አመለካከት

በቅርቡ በፔን ግዛት በተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት የምድርን ቅርፊት መፈጠርን ተከትሎ እየተስፋፋ ያለውን ንድፈ ሃሳብ ተቃውሟል። ከ3 ቢሊየን አመታት በፊት ቅርፊቱ በፍጥነት ፈጥሯል ከዚያም ቀዝቀዝ ይላል ተብሎ ከሚታመን እምነት ይልቅ፣ ጥናቱ እንደሚያመለክተው ቅርፊቱ ከስር ካለው ማንትል ጋር በማመሳሰል በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት ቀስ በቀስ እየተሻሻለ መምጣቱን ነው። ይህ አዲስ ግኝት ስለራሳችን ፕላኔት ያለን ግንዛቤ ላይ ብቻ ሳይሆን ስለ ሌሎች የሰማይ አካላት አፈጣጠር ግንዛቤን ይሰጣል።
ነባሩ ንድፈ ሃሳብ ምድር ከ3 ቢሊየን አመታት በፊት በድንገት ወደ ቴክቶኒክ ፕሌትስ እስክትቀየር ድረስ ምንም አይነት የቴክቶኒክ እንቅስቃሴ የሌለባት የቆመ ክዳን ፕላኔት እንደነበረች ያሳያል። ሆኖም የፔን ስቴት ጥናት በጂኦሳይንስ ረዳት ፕሮፌሰር በጄሴ ሬይሚንክ የሚመራው ይህን ሀሳብ ውድቅ አድርጎታል። ጥናቱ እንደሚያሳየው የዛፉ ዝግመተ ለውጥ ከድንገተኛ ለውጥ ይልቅ ቀጣይነት ያለው ሂደት ነበር።
ይህ ግኝት ስለ ፕላኔታችን መሠረታዊ ምስጢር ያመጣል. ተለምዷዊውን የቅርፊት አፈጣጠር የጊዜ መስመርን በመቃወም፣ ተመራማሪዎች አሁን ስለ ምድር የጂኦሎጂካል ታሪክ የበለጠ ለመረዳት እና ስለ ውስብስብ ሂደቶቹ ጥልቅ ግንዛቤ ሊያገኙ ይችላሉ።
በተጨማሪም ፣ ይህ ጥናት ሌሎች ፕላኔቶች እንዴት እንደተፈጠሩ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ። የምድርን ቅርፊት ቀስ በቀስ ዝግመተ ለውጥ በማጥናት፣ ሳይንቲስቶች ንፅፅርን መሳል እና ሌሎች የሰማይ አካላት በፀሀይ ስርዓታችን እና ከዚያም በላይ ስለመፈጠሩ ግምቶችን ማድረግ ይችላሉ።
ባጠቃላይ፣ ይህ ጥናት ስለ ምድር ቅርፊት እና አፈጣጠራችን ግንዛቤ ውስጥ ትልቅ እርምጃ ነው። የፔን ግዛት ተመራማሪዎች አሁን ያሉትን ንድፈ ሐሳቦች በመጠየቅ እና አሳማኝ ማስረጃዎችን በማቅረብ የእኛን ቅድመ-ሀሳቦች በመቃወም በጂኦሳይንስ መስክ ላይ ተጨማሪ ምርምር ለማድረግ መንገድ ከፍተዋል.
ምንጮች:
- በፔን ግዛት በተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት (የጂኦኬሚካል አተያይ ደብዳቤዎች)