አዲስ ግኝት በምድር አዮኖስፌር ላይ የኮስሚክ ክስተቶችን ተፅእኖ ያሳያል

በቅርቡ በተደረገ አንድ ግኝት፣ ሳይንቲስቶች በቢሊዮን የሚቆጠሩ የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ያሉ የጠፈር ክስተቶች በምድር ላይ ሊለካ የሚችል ተጽእኖ እንዳላቸው የሚያሳይ ማስረጃ አግኝተዋል። የዚህ አስደናቂ ግኝት ምንጭ ጋማ ሬይ ፍንዳታ (ጂ.አር.ቢ.) በመባል የሚታወቀው ከሩቅ ከሚፈነዳ ኮከብ የተገኘ ከፍተኛ የኃይል ፍንዳታ ነው። ይህ ልዩ ክስተት፣ GRB 221009A፣ በጥቅምት 9፣ 2022 በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ኢንቴግራል ስፔስ ቴሌስኮፕ እና ሌሎች ከፍተኛ ኃይል ባላቸው ሳተላይቶች ምድርን በመዞር ተገኝቷል።
የGRB 221009A መጠን ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ነበር፣ ይህም እስካሁን ከተመዘገቡት በጣም ኃይለኛ GRBs አንዱ ያደርገዋል። ተመራማሪዎች በምድራችን ionosphere ላይ ባለው ተጽእኖ ምክንያት ከዋና ዋና የፀሀይ ብርሀን ጋር አወዳድረውታል. ፍንዳታው በህንድ ውስጥ የመብረቅ ጠቋሚዎችን ቀስቅሷል እና በ ionosphere ውስጥ ለብዙ ሰዓታት ብጥብጥ አስከትሏል ፣ በጀርመን ውስጥ ባሉ መሳሪያዎች ተመዝግቧል።
የላይኛው ከባቢ አየር በፕላዝማ የበለፀገው ionosphere በከባቢ አየር ውስጥ ባለው ኤሌክትሪክ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል እና የማግኔቶስፌር ውስጠኛውን ጠርዝ ይፈጥራል። በ GRB 221009A የተፈጠረው ረብሻ ዝቅተኛውን የ ionosphere ንብርብሮች ላይ ተጽዕኖ ያሳደረ፣ በጣም ዝቅተኛ ድግግሞሽ የሬዲዮ ምልክቶችን ባህሪ ለውጦታል።
ይህ አዲስ ግኝት ተመሳሳይ ጂአርቢ በራሳችን ጋላክሲ ውስጥ ቢከሰት ስለሚያስከትላቸው መዘዞች ስጋትን ይፈጥራል። የኦዞን ሽፋን ሊጎዳ ይችላል, ይህም ጎጂ አልትራቫዮሌት ጨረሮች ወደ ምድር ገጽ እንዲደርሱ ያስችላቸዋል. በምድር ላይ ያለፉት የጅምላ መጥፋት ክስተቶች እንደዚህ ባሉ የጠፈር ክስተቶች የተከሰቱ ናቸው ተብሎ ተገምቷል።
የሳይንስ ሊቃውንት በጋማ ሬይ ፍንዳታ እና በምድር ionosphere ላይ ያላቸውን ተፅእኖ የበለጠ ለመረዳት በቻይና ሴይስሞ-ኤሌክትሮማግኔቲክ ሳተላይት (ሲኤስኤስ) የተሰበሰበ ያለፈ መረጃን እየመረመሩ ነው። ይህ እውቀት ቅጦችን እንዲለዩ እና የወደፊት ረብሻዎችን ለመተንበይ ያስችላቸዋል።
ባጠቃላይ፣ ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት የአጽናፈ ዓለሙን ትስስር የሚያጎላ እና የጠፈር ክስተቶች በምድራችን ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ተፅእኖ ለማስታወስ ያገለግላል።
በየጥ
Q: የጋማ-ሬይ ፍንዳታ ምንድን ነው?
A: የጋማ ሬይ ፍንዳታ በሩቅ ጋላክሲዎች ውስጥ የሚከሰት እና ከፍተኛ መጠን ያለው ጋማ-ሬይ ጨረር የሚለቀቅ ፍንዳታ ነው።
Q: ionosphere ምንድን ነው?
A: ionosphere በፕላዝማ የበለፀገ የላይኛው ከባቢ አየር ከ 50 ኪ.ሜ እስከ 950 ኪ.ሜ አካባቢ የሚዘረጋ የላይኛው ከባቢ ሽፋን ነው። በከባቢ አየር ውስጥ ባለው ኤሌክትሪክ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል እና የማግኔትቶስፌር ውስጣዊ ጠርዝን ይፈጥራል.
Q: ጋማ-ሬይ ፍንዳታ በምድር ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
A: የጋማ ሬይ ፍንዳታ በምድር ionosphere ውስጥ ሁከት ይፈጥራል፣ የሬዲዮ ምልክቶችን ባህሪ ይለውጣል እና የኦዞን ሽፋንን ሊጎዳ ይችላል።
Q: በእኛ ጋላክሲ ውስጥ የጋማ ሬይ ፍንዳታ ጎጂ ሊሆን ይችላል?
A: በእኛ ጋላክሲ ውስጥ የሚፈጠረው የጋማ ሬይ ፍንዳታ የኦዞን ሽፋንን መጉዳትና ጎጂ የሆነ የአልትራቫዮሌት ጨረሮች ወደ ምድር ገጽ እንዲደርሱ መፍቀድ የመሳሰሉ አስከፊ መዘዞች ሊያስከትል ይችላል የሚል ስጋት አለ። ይሁን እንጂ ሊከሰቱ የሚችሉትን አደጋዎች ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ማድረግ አስፈላጊ ነው.
ምንጮች:
- የተቀናጀ ተልዕኮ፡ https://www.cosmos.esa.int/web/integral
- ቻይና ሴይስሞ-ኤሌክትሮማግኔቲክ ሳተላይት (CSES): https://www.cses.ac.cn/amharic/index.htm