የ Ultra-Dense Oddball Exoplanet Gliese 367 ለ

የኤክሶፕላኔቶች ግኝት ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ እንዲጨምር አድርጎታል እና አሁን ያለውን የፕላኔቶች አፈጣጠር ንድፈ ሐሳቦችን ተገዳደረ። ከበርካታ የኤክሶፕላኔቶች ዝርዝር ውስጥ፣ ግሊሴ 367 ቢ፣ ታሃይ በመባልም ይታወቃል፣ እንደ እንግዳ ኳስ ጎልቶ ይታያል። እጅግ በጣም አጭር በሆነ የምሕዋር ጊዜዋ 7.7 ሰአት ብቻ በመሆኗ እንደ Ultrashort Period (USP) ፕላኔት ተመድቧል። ግላይዝ 367 ቢን የበለጠ ትኩረት የሚስብ የሚያደርገው እጅግ በጣም ጥቅጥቅ ያለ ስብጥር ያለው ሲሆን መጠኑ ከምድር ሁለት እጥፍ ገደማ ነው።
በቅርቡ በቱሪን ዩኒቨርሲቲ የተካሄደ ጥናት መሪ የሆነው ኤሊሳ ጎፎ ግሊዝ 367 ቢን ከምድር መሰል ፕላኔት ጋር በማነፃፀር ድንጋያማው መጎናፀፊያው ከተለጠፈ። ይህ የሚያሳየው ፕላኔቷ በዋነኛነት በብረት የተዋቀረ ነው. “ኩባንያ ለከፍተኛ ከፍተኛ ጥግግት፣ እጅግ በጣም አጭር ጊዜ ንዑስ-ምድር ጂጄ 367 ለ፡ ሁለት ተጨማሪ ዝቅተኛ-ጅምላ ፕላኔቶች በ11.5 እና 34 ቀናት ግኝት” በሚል ርዕስ የGliese 367 b's mass እና መለኪያን ብቻ አያጠራም። ራዲየስ ግን የሁለት እህትማማች ፕላኔቶች መኖራቸውንም ያሳያል።
ግሊዝ 367 ለ የተገኘው በ2021 ከ Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) የተገኘውን መረጃ በመጠቀም ነው። ሆኖም፣ የቅርብ ጊዜ ጥናት የበለጠ ትክክለኛ መለኪያዎችን ለማግኘት በአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ ከፍተኛ ትክክለኝነት ያለው ራዲያል ቬሎሲቲ ፕላኔት ፈላጊ (HARPS) ስፔክትሮግራፍ ተጠቅሟል። . ተመራማሪዎቹ ግላይዝ 367 ቢ 70 በመቶ የምድር ራዲየስ እና 63 በመቶ የምድር ክብደት ያለው ሲሆን ይህም ከፕላኔታችን በእጥፍ ጥቅጥቅ ያለ ያደርገዋል።
ያልተለመደው የGliese 367 b ጥግግት እንደሚያመለክተው በአንድ ወቅት ትልቅ ፕላኔት ያለው እምብርት ሊሆን ይችላል፣ይህም ድንጋያማ መጎናጸፊያውን በአደጋ ክስተት ወይም ምስረታ ጊዜ ከሌሎች ፕሮቶፕላኔቶች ጋር በመጋጨቱ ያጣ ነው። ሌላው ሊሆን የሚችለው ግሊሴ 367 ለ ከዋክብቱ ተጠግቶ የተሰደደ የጋዝ ግዙፍ ቅሪት ሲሆን በዚህም ምክንያት ከባቢ አየር መነጠቁ።
ጥናቱ በተጨማሪም በሲስተሙ ውስጥ ሁለት ተጨማሪ ፕላኔቶች መኖራቸውን ገልጿል፣ ግሊሴ 367 ሲ እና ዲ፣ ይህ ደግሞ Ultrashort Period ፕላኔቶች ብዙ ፕላኔቶች ባሉባቸው ስርዓቶች ውስጥ ይገኛሉ የሚለውን ሀሳብ የበለጠ ይደግፋል። እነዚህ ተጓዳኝ ፕላኔቶች፣ ምንም እንኳን እንደ ግሊሴ 367 ለ ከዋክብት ቅርብ ቢዞሩም፣ ዝቅተኛ ጅምላ አላቸው። የወንድም እህትማማች ፕላኔቶች መገኘት ግላይዝ 367 የምስረታ ሂደትን ለመረዳት ጠቃሚ ፍንጭ ይሰጣል።
በጎፎ እና ባልደረቦቿ የተካሄደው ምርምር ስለ ኤክሶፕላኔቶች ያለን እውቀት እና በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ የሚገኙትን የተለያዩ የፕላኔቶች ስብስቦችን እንድናውቅ አስተዋፅኦ ያደርጋል። የዚህ ጥናት ግኝቶች ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና እጅግ በጣም ጥቅጥቅ ያለ የኦድቦል ፕላኔት ግላይሴ 367 ለፈጠሩት እምቅ ምስረታ ሁኔታዎች ግንዛቤ ላይ አንድምታ አላቸው።
ምንጮች:
- "ኩባንያ ለከፍተኛ ከፍተኛ ጥግግት፣ እጅግ በጣም አጭር ጊዜ ንዑስ-ምድር GJ 367 ለ፡ ሁለት ተጨማሪ ዝቅተኛ-ጅምላ ፕላኔቶች በ11.5 እና 34 ቀናት።"
- ኤሊሳ ጎፎ ፣ የቱሪን ዩኒቨርሲቲ