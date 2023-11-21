አስደናቂው የ Exoplanets ዓለም፡ የኤልቲቲ 1445 ዓ.ም ሚስጥሮችን ይፋ ማድረግ

ሳይንቲስቶች ስለ LTT 1445 Ac, ለፀሀይ ስርዓታችን በጣም ቅርብ በሆነው የምድር መጠን ያለው ኤክሶፕላኔት ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎችን በማሳየት በኤክሶፕላኔቶች ግዛት ውስጥ እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አድርገዋል። ይህ የሰማይ አካል ከምድር 1.37 እጥፍ ይበልጣል እና ራዲየስ 1.07 እጥፍ ይበልጣል፣ ተመራማሪዎችን እና ኮከብ ቆጣሪዎችን ይማርካል።
የLTT 1445 Ac ባህሪያትን ለመረዳት ሳይንቲስቶች የመተላለፊያ መረጃውን እና የጨረር ፍጥነትን ፈትሸው መርምረዋል። የመተላለፊያ መረጃ፣ በፕላኔት ጥናት ውስጥ ወሳኝ መለኪያ፣ ሳይንቲስቶች የኤክሶፕላኔት ራዲየስን እንዲያውቁ ያስችላቸዋል። አንድ ፕላኔት በወላጅ ኮከቡ ፊት ስታልፍ ቴሌስኮፖች የኮከቡን ብሩህነት ጊዜያዊ መቀነስን ይገነዘባሉ። የዚህ መደብዘዝ ጥልቀት እና ቆይታ ስለ ፕላኔቷ ስፋት ጠቃሚ ፍንጮችን ይሰጣል።
በአንጻሩ የራዲያል ፍጥነት በኤልቲቲ 1445 ኤሲ የሚፈጥረውን የስበት ኃይል ይለካል። ይህ ዘዴ ሳይንቲስቶች በኮከብ ላይ የሚያሳድረውን መንቀጥቀጥ በማጥናት የኤክሶፕላኔትን ክብደት ለመለካት ያስችላል። በፕላኔቷ የስበት ኃይል ሳቢያ የሚከሰቱ የኮከቡ የብርሃን ስፔክትረም ለውጦች ስለ ክብደቱ ወሳኝ መረጃ ያሳያሉ።
ሳይንቲስቶች የመተላለፊያ መረጃን እና የጨረር ፍጥነት መለኪያዎችን በማዋሃድ የኤክሶፕላኔቶችን አጠቃላይ ስዕል መሳል ይችላሉ። የእነዚህ ቴክኒኮች ጥምረት ትክክለኛነትን ከማሳደግም በላይ ስለ ሩቅ የሰማይ አካላት ያለንን ግንዛቤም ይጨምራል።
በየጥ:
ጥ፡ የመጓጓዣ መረጃ ምንድን ነው?
መ፡ የመተላለፊያ መረጃ የሚያመለክተው ፕላኔቷ በፊቱ ስትዞር የሚፈጠረውን የኮከብ ብሩህነት መደብዘዝ ነው።
ጥ: ራዲያል ፍጥነት የፕላኔቷን ክብደት ለመወሰን የሚረዳው እንዴት ነው?
መ፡ ራዲያል ፍጥነት ሳይንቲስቶች ፕላኔት በወላጅ ኮከቧ ላይ የሚያሳድረውን ንዝረት እንዲለኩ ያስችላቸዋል፣ ይህም የፕላኔቷን ክብደት ለማስላት ያስችላቸዋል።
ጥ፡ LTT 1445 Ac ጠቃሚ የሆነው ለምንድነው?
መ: LTT 1445 Ac በጣም ቅርብ የሆነው የምድር-መጠን ፕላኔት ነው ለፀሀይ ስርዓታችን፣ ይህም ለሳይንቲስቶች አስደናቂ የጥናት ርዕሰ ጉዳይ ያደርገዋል።