አዲስ አድማስ በጠፈር ኮሙኒኬሽን፡ ናሳ የኦፕቲካል ግንኙነቶችን ያሰፋል።

ናሳ በኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ የቅርብ ጊዜ ስኬት አማካኝነት የጠፈር ግንኙነትን አብዮት እያደረገ ነው። እጅግ አስደናቂ በሆነው ስራ ኤጀንሲው ከኢንፍራሬድ ቅርብ የሆነ ሌዘር በሙከራ መረጃ የተመሰጠረ መረጃን በተሳካ ሁኔታ በማስተላለፍ የዚህ ቴክኖሎጂ ከምንጊዜውም የላቀ ማሳያ ነው። ከ10 ሚሊዮን ማይል ርቀት ርቀት ላይ የናሳ ጥልቅ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን (DSOC) ሙከራ መረጃውን በካሊፎርኒያ የካልቴክ ፓሎማር ኦብዘርቫቶሪ ወደ ሃሌ ቴሌስኮፕ አበራ። ይህ አስደናቂ ስኬት በመሬት እና በጨረቃ መካከል ያለውን ርቀት በ40 እጥፍ ይበልጣል።
"የመጀመሪያው ብርሃን" ተብሎ የተሰየመው ይህ ትልቅ ስኬት በመላው የስርዓተ-ፀሃይ ስርዓት ውስጥ የመረጃ ስርጭት አቅምን ለማሳደግ ወሳኝ እርምጃ ነው። በናሳ ዋና መሥሪያ ቤት የቴክኖሎጂ ሰልፎች ዳይሬክተር የሆኑት ትዕግስት ኮርቴስ የዚህን ወሳኝ ምዕራፍ አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል። ኮርቴስ ሳይንሳዊ መረጃዎችን ፣ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎችን እና ቪዲዮን በዥረት መልቀቅ እንኳን የሚችሉ ከፍተኛ የውሂብ-ተመን ግንኙነቶችን አቅም ያሳያል። ይህ ግስጋሴ የሰው ልጅ ቀጣዩን ታላቅ ዝላይ፡ የማርስን ፍለጋ መድረክ ያዘጋጃል።
የኦፕቲካል ግንኙነቶችን ከባህላዊ የስልክ መስመሮች ወደ ፋይበር ኦፕቲክስ ሽግግር ጋር በማነፃፀር ናሳ የዚህን ቴክኖሎጂ ከፍተኛ አቅም አጉልቶ ያሳያል። ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽንን በመጠቀም በጠፈር መንኮራኩሮች የሚጠቀሙት ዘመናዊ የሬዲዮ ስርዓቶችን አቅም በሚያስደንቅ ሁኔታ ከ10 እስከ 100 ጊዜ ይጨምራል።
የ DSOC ሙከራ የናሳ ከመቼውም ጊዜ በላይ ከጨረቃ ባሻገር ያለውን የጨረር ግንኙነት ማሳያ ሆኖ ይቆማል። የበረራ ሌዘር ማስተላለፊያ፣ የምድር ሌዘር ማስተላለፊያ እና የምድር ሌዘር ተቀባይን ያካትታል። በ NASA's Psyche የጠፈር መንኮራኩር ውስጥ የተቀናጀ፣ በጥቅምት 16 ሜታሊካል አስትሮይድ Psyche 13ን ለማጥናት ተልእኮውን የጀመረው የ DSOC ስርዓት በሁለት ክፍል ተልእኮው የመጀመሪያ ምዕራፍ ላይ ይህን አስደናቂ ሂደት አሳክቷል።
የኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ በተሳካ ሁኔታ መዘርጋቱ የኮስሞስን እንቆቅልሾች ወደመግለጽ እንድንቀርብ ያደርገናል። በተሻሻሉ የመረጃ ማስተላለፍ ችሎታዎች፣የወደፊት የጠፈር ተልእኮዎች እጅግ በጣም ብዙ መረጃዎችን ማስተላለፍ ይችላሉ፣በዚህም ትልቅ ግኝቶችን በማንቃት እና የሰው ልጅ ያልታወቀን የማሰስ ቀጣይነት ያለው ፍላጎት ያሳድጋል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የኦፕቲካል ግንኙነቶች ምንድን ናቸው?
ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን፣ ሌዘር ኮሚዩኒኬሽን በመባልም የሚታወቀው፣ ከባህላዊ የሬዲዮ ሞገዶች ይልቅ መረጃን ለማስተላለፍ ሌዘር ጨረሮችን የሚጠቀም ቴክኖሎጂ ነው። የሌዘር ብርሃንን በመጠቀም የጨረር መገናኛዎች ከባህላዊ የሬዲዮ ስርዓቶች ጋር ሲነፃፀሩ ከፍተኛ የመረጃ ስርጭት ፍጥነት እና አቅም ይጨምራሉ።
የኦፕቲካል ግንኙነቶች የጠፈር ተልዕኮዎችን እንዴት ይጠቅማሉ?
የኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ በጠፈር ተልእኮዎች ውስጥ የመረጃ ማስተላለፍ ችሎታዎችን በእጅጉ ያሻሽላል። ሳይንሳዊ መረጃዎችን ለማስተላለፍ፣ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች እና ቪዲዮን ከሩቅ የሰማይ አካላት ለማሰራጨት የሚያስችል ከፍተኛ የውሂብ ደረጃ ግንኙነቶችን ይፈቅዳል። ይህ እድገት የሰው ልጅን ወደ ማርስ ለመላክ ለወደፊት የጠፈር ፍለጋ ጥረቶች ወሳኝ ነው።
የናሳ የ DSOC ሙከራ ጠቀሜታ ምንድነው?
የናሳ ጥልቅ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን (DSOC) ሙከራ በጠፈር ግንኙነት ውስጥ ትልቅ ስኬት ነው። የሌዘር ቴክኖሎጂ መረጃዎችን በከፍተኛ ርቀት ለማስተላለፍ ያለውን እምቅ አቅም የሚያሳይ ከጨረቃ ባሻገር የመጀመርያው የኦፕቲካል ግንኙነቶች ማሳያ ነው። የ DSOC ሙከራ ስኬት ወደፊት በሚደረጉ የጠፈር ተልእኮዎች ውስጥ የመረጃ ስርጭትን እና የግንኙነት ችሎታዎችን ለማሳደግ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።