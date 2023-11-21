በጠፈር ኮሙኒኬሽን ውስጥ አዲስ ግኝት፡ ከሳይኪ የጠፈር መንኮራኩር የተላከ ሌዘር

እጅግ አስደናቂ ስኬትን በማስመዝገብ የብሔራዊ ኤሮናውቲክስና የጠፈር አስተዳደር (ናሳ) በህዋ ግንኙነት ዙሪያ ከዚህ ቀደም ያልተሰራ ነገር በቅርቡ አከናውኗል። ከመሬት 10 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ከምትገኘው የሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር ወደ ደቡብ ካሊፎርኒያ በተሳካ ሁኔታ የሌዘርን ብርሃን ፈጠሩ። ይህ የወሳኝ ኩነት ክስተት የጠፈር ምርምርን ወደ ፊት ለማራመድ ወሳኝ እርምጃ ነው፣በተለይም ወደፊት ወደ ማርስ ከሚደረጉ ተልእኮዎች ጋር በተያያዘ።
የናሳ ጥልቅ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን (DSOC) ፕሮጀክት በ50 ሰከንድ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ርቀት ላይ ያለውን ኢንፍራሬድ ሌዘር በሙከራ መረጃ የመላክ ሃላፊነት ነበረው። ሌዘር የተለቀቀው በጥቅምት ወር ከተነሳው እና በማርስ እና ጁፒተር መካከል ባለው የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ በብረት የተሞላ ኮሜት ለመመርመር ከጀመረው ሰው አልባ የሳይቼ መንኮራኩር ነው። ሌዘር በካልቴክ ፓሎማር ኦብዘርቫቶሪ በሄሌ ቴሌስኮፕ የተቀበለ ሲሆን ይህም እስከ ዛሬ ከተገኙት የጨረር ግንኙነቶች እጅግ በጣም የራቀ ነው።
በናሳ የቴክኖሎጂ ማሳያዎች ዳይሬክተር ትዕግስት ኮርትስ የዚህ ስኬት አስፈላጊነት ለጥልቅ የጠፈር ምርምር መንገድ ጥርጊያ አጽንኦት ሰጥተዋል። ይህንን “የመጀመሪያ ብርሃን” በማሳካት ሳይንቲስቶች እና መሐንዲሶች ሳይንሳዊ መረጃዎችን ፣ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎችን እና የዥረት ቪዲዮን ማስተላለፍ የሚችሉ ከፍተኛ የውሂብ ደረጃ ግንኙነቶችን በማዳበር ላይ ናቸው። ናሳ የሰው ልጅን ወደ ማርስ ለመላክ እይታውን ሲያወጣ እነዚህ እድገቶች ወሳኝ ናቸው።
የሌዘር ጨረሩ በማይታመን ርቀት የተጓዘ ቢሆንም፣ ይህ ከመሬት ውጪ የሚደረግ ግንኙነት እንዳልሆነ ልብ ሊባል ይገባል። ምንም እንኳን የሳይንስ ልብወለድ ቅዠቶች ቢኖሩም, በዚህ ታሪካዊ ክስተት ውስጥ ከባዕድ ህይወት ጋር ምንም ግንኙነት አልነበረም.
በየጥ:
ጥ፡ የናሳ ሌዘር ጨረር ምን ያህል ርቀት ተጉዟል?
መ: የሌዘር ጨረር ከመሬት 10 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ከምትገኘው Psyche የጠፈር መንኮራኩር ወደ ደቡብ ካሊፎርኒያ ተላልፏል።
ጥ፡ የዲፕ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽንስ (DSOC) ፕሮጀክት ዓላማ ምንድን ነው?
መ፡ የ DSOC ፕሮጀክት በመሬት እና በጠፈር መንኮራኩሮች መካከል ከፍተኛ መጠን ያለው መረጃን ለማስተላለፍ የሚያስችል ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የኦፕቲካል ግንኙነቶችን ለጠፈር ፍለጋ ለማድረግ ያለመ ነው።
ጥ፡ የዚህ ስኬት ፋይዳ ምንድን ነው?
መ፡ ይህ ስኬት የጠፈር ተግባቦት አቅምን ለማሳደግ ጠቃሚ እርምጃን ይወክላል፣ይህም ወደፊት ወደ ማርስ ለሚደረጉ የሰው ሃይል ተልዕኮዎች እና ሌሎች ጥልቅ የጠፈር ፍለጋ ጥረቶች ወሳኝ ይሆናል።