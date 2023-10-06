አዲስ የግኝት ተግዳሮቶች የፑልሳርስ ግንዛቤ

ኔቸር አስትሮኖሚ በተሰኘው ጆርናል ላይ በቅርቡ የተደረገ ጥናት ሳይንቲስቶችን ግራ እንዲጋባ አድርጓል። ተመራማሪዎች ቬላ ፑልሳር በመባል የሚታወቀው አንድ የሞተ ኮከብ ኃይለኛ የኃይል ፍንዳታ በማውጣቱ ማብራራት እስኪሳናቸው ድረስ ተመልክተዋል። ይህ ያልተጠበቀ ግኝት የ pulsars እውቀትን ይፈታተናል እና እነዚህ የተፈጥሮ አፋጣኞች እንዴት እንደሚሰሩ እንደገና ማሰብን ይጠይቃል።
ፑልሳር የኒውትሮን ኮከብ አይነት ሲሆን ከሟች ኮከብ ቅሪት ወደ ሱፐርኖቫ ፈንድቷል። ምንም እንኳን በ12 ማይል ርቀት ላይ ቢሆንም፣ ፑልሳር በሚገርም ፍጥነት ይሽከረከራሉ እና በምድር ላይ የሚታዩ የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮችን ያስወጣሉ። በተለይም ቬላ ፑልሳር ከፍተኛ ኃይል ያለው ጋማ ጨረሮችን እንደሚያመነጭ ይታወቃል።
በዚህ አዲስ ጥናት ቬላ ፑልሳር በ20 ትሪሊዮን ቮልት ኤሌክትሮን ቮልት ሲሰራጭ ታይቷል ይህም ከ pulsar እስከ ዛሬ የተገኘው ከፍተኛው ሃይል ነው። ይህ ከ10 ቢሊየን ቮልት በታች ከሆነው ፑልሳር ከሚወጣው የተለመደ ሃይል በእጅጉ የላቀ ነው። ወደ ቬላ የኢነርጂ ደረጃ እንደቀረበ የሚታወቀው ብቸኛው ፑልሳር ከምድር ከ6,000 የብርሃን አመታት ርቆ የሚገኘው ክራብ ፑልሳር ነው።
ሳይንቲስቶች ቬላ ፑልሳር ይህን የመሰለ ከፍተኛ ኃይል ያለው ልቀት እንዴት እንዳመረተ ለመረዳት እየታገሉ ነው። ከ pulsar የሚመነጨው ጨረር በማግኔትቶስፌር ውስጥ በሚገኙ ፈጣን ኤሌክትሮኖች ይፈጠራል የሚለውን ባህላዊ ንድፈ ሃሳብ ይሞግታል። ተመራማሪዎቹ የቬላ ቅንጣቶች ከመግነጢሳዊው ሽፋን ውስጥ እንዲወጡ ወይም ተመሳሳይ መግነጢሳዊ መስኮች ከተለመዱት የፍጥነት ቦታዎች ውጭ እንደሚገኙ ሐሳብ አቅርበዋል.
ይህ ግኝት የ pulsars ባህሪ ላይ ብርሃንን ብቻ ሳይሆን ኮከብ ከሞተ በኋላ ምን እንደሚፈጠር ለመረዳትም አንድምታ አለው። ግኝቶቹ እንደ ጥቁር ቀዳዳ ማግኔቶስፌር ባሉ ሌሎች መግነጢሳዊ ነገሮች ላይ ያለንን ግንዛቤ ለመጨመር ሊረዳን ይችላል።
ቬላ ከፍተኛ የሃይል ልቀትን እንኳን ማምረት መቻል አለመቻሉን እና በጋላክሲው ውስጥ ባሉ ሌሎች pulsars ዙሪያ ተመሳሳይ ጋማ ጨረሮችን ለመፈለግ ተጨማሪ ምርመራዎች ታቅደዋል።
ምንጮች:
- ናሳ
- Space.com