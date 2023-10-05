በሙት ኮከብ በማይታወቅ ፍንዳታ ምድር ተመታ፣ ሳይንቲስቶች ቀልብ ስበው ነበር።

ሳይንቲስቶች ፑልሳር ተብሎ ከሚጠራው ከሞተ ኮከብ የሚመነጨውን የጋማ ጨረሮች በጣም ኃይለኛ ከመሆኑ የተነሳ ሊገለጽ አይችልም. ፍንዳታው በዓይነቱ ልዩ የሆነ ከፍተኛ ኃይል ነው፣ ከሚታየው ብርሃን ወይም 20 ቴራ ኤሌክትሮ ቮልት ኃይል ጋር እኩል የሆነ አሥር ትሪሊየን ጊዜ። ከግኝቱ በስተጀርባ ያሉት ተመራማሪዎች ይህ ግኝት እነዚህ የተፈጥሮ አፋጣኝ, pulsars እንዴት እንደሚሠሩ እንደገና ማጤን እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል.
ፑልሳር የሚፈጠሩት አንድ ኮከብ በሱፐርኖቫ ውስጥ ፈንድቶ ትንሽ የሞተ ኮከብ ሲተው ነው። እነዚህ የሞቱ ኮከቦች፣ የኒውትሮን ኮከቦች ተብለው የሚጠሩት፣ በሚያስደንቅ ሁኔታ ጥቅጥቅ ያሉ እና ከሞላ ጎደል ከኒውትሮን የተሠሩ ናቸው። በጣም በፍጥነት ይሽከረከራሉ እና ኃይለኛ መግነጢሳዊ መስክ አላቸው. በሚሽከረከሩበት ጊዜ ፑልሳሮች ከጠፈር ብርሃን ሃውስ ጋር የሚመሳሰሉ የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮችን ያመነጫሉ።
ከፑልሳር የሚመነጨው ጨረራ በፕላዝማ እና በኤሌክትሮማግኔቲክ ሜዳዎች የተገነባው በ pulsar's magnetosphere የሚመነጨው ፈጣን ኤሌክትሮኖች ውጤት ነው ተብሎ ይታሰባል። ሳይንቲስቶች አፈጣጠራቸውን በደንብ ለመረዳት ከ pulsars የሚመጣውን ጨረር ሲያጠኑ ቆይተዋል።
በዚህ ሁኔታ ተመራማሪዎች ከቬላ ፑልሳር የተገኘ የጨረር ፍንዳታ ቀደም ሲል ከታዩት ከፍተኛ የኃይል አካላት ጋር ተገኝተዋል. ጨረሩ 20 ቴራ ኤሌክትሮንቮልት ደርሷል፣ ይህም ከዚህ ነገር ቀደም ብሎ ከተገኘ ጨረር በ200 እጥፍ የበለጠ ሃይል አለው። ይህ ስለ pulsars ያለውን እውቀት ይፈታተናል እና እነዚህ የተፈጥሮ አፋጣኞች እንዴት እንደሚሰሩ እንደገና ማሰብን ይጠይቃል።
ሳይንቲስቶች ከ pulsars የበለጠ ኃይለኛ የኃይል ፍንዳታ በማጥናት ስለ እነዚህ አስደናቂ የሰማይ አካላት የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ተስፋ ያደርጋሉ። ይህ ከሟች ኮከብ የፈነዳው ይህ ያልተገለፀ ፍንዳታ ለምርምር አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል እና ከ pulsars ከፍተኛ የኃይል ልቀት በስተጀርባ ስላለው ስልቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
ምንጮች:
- 'ከቬላ ፑልሳር ወደ 20 ቴራኤሌክትሮንቮልት ሲደርስ የጨረር አካል መገኘት'፣ ተፈጥሮ አስትሮኖሚ