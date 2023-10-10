የዛፍ ቀለበቶች በዛሬው ጊዜ ስልጣኔን ሊያበላሹ የሚችሉ ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን ያሳያሉ

የሳይንስ ሊቃውንት ከ14,300 ዓመታት በፊት ገደማ ተከስቶ የነበረውን ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋስ ማስረጃ አግኝተዋል፣ በፈረንሳይ ተራሮች ላይ በሚገኙ ጥንታዊ የዛፍ ቀለበቶች ላይ በተደረገው ትንታኔ መሠረት። በዛፉ ቀለበቶች ውስጥ የተገኘው የራዲዮካርቦን መጠን መጨመር ይህ በሳይንቲስቶች ከተመዘገበው ትልቁ የፀሐይ አውሎ ንፋስ መሆኑን ያመለክታል።
ዛሬም ተመሳሳይ ክስተት ቢከሰት በሰው ልጅ ስልጣኔ ላይ አስከፊ መዘዝ ሊያስከትል ይችላል። የኃይል ፍርግርግ ለወራት ከመስመር ውጭ በመንኳኳቱ ሰፊ መቆራረጥ ሊያስከትል እና መሠረተ ልማታችንን እያሽመደመደው ነው። እንደ ሳተላይቶች ያሉ የመገናኛ ዘዴዎች ለዘለቄታው ሊበላሹ ስለሚችሉ ጥቅም ላይ ሊውሉ አይችሉም። የጠፈር ተመራማሪዎች ከባድ የጨረር አደጋዎች ያጋጥሟቸዋል.
ይህ ግኝት ለወደፊቱ እንደ ማስጠንቀቂያ ሆኖ ያገለግላል, ይህም ከባድ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች በምድር ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ተፅእኖ ያሳያል. እራሳችንን ከተመሳሳይ ክስተቶች ለመጠበቅ, እንዴት እና ለምን እንደሚከሰቱ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል. ሳይንቲስቶች በ993 ዓ.ም እና በ774 ዓ.ም የተከሰቱትን ጨምሮ ዘጠኝ ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን ለይተው አውቀዋል። ሆኖም፣ አዲስ የተገኘው አውሎ ነፋስ ከእነዚያ በእጥፍ የበለጠ ኃይለኛ ነበር።
እነዚህ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች በተዘዋዋሪ ሊረዱት ስለሚችሉ ማጥናት ፈታኝ ነው። የፀሐይ እንቅስቃሴን ቀጥተኛ የመሳሪያ መለኪያዎች ሊደረጉ የሚችሉት ከ 17 ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ብቻ ነው. ከዛፍ ቀለበቶች እና የዋልታ በረዶ ኮሮች የተገኙ የራዲዮካርቦን መለኪያዎች ስለ ፀሀይ ባህሪ በጣም ጥሩ ግንዛቤን ይሰጣሉ ።
በሳይንቲስቶች የታየው በጣም የታወቀው የፀሐይ አውሎ ነፋስ በ1859 የካርሪንግተን ኢቨንት ነው። ይሁን እንጂ፣ አዲስ የተገኘው አውሎ ንፋስ እና ሌሎች ሚያያክ ኢቨንትስ በጣም ኃይለኛ በሆነ ነበር። Miayake Events የሚታወቁት ከቅሪተ አካል የተሠሩ ጥንታዊ ዛፎችን በመተንተን እና በውስጣቸው ያለውን ራዲዮካርቦን በማጥናት ነው።
ይህ ጥናት የእኛን መሠረተ ልማት እና ቴክኖሎጂ ከኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች አስከፊ ውጤቶች ለመጠበቅ ስትራቴጂዎችን ማዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል። የፀሐይን ባህሪ እና የእነዚህ ክስተቶች እምቅ አቅም በመረዳት በዘመናዊው አኗኗራችን ላይ የሚያደርሱትን አደጋዎች ለመቀነስ እርምጃዎችን መውሰድ እንችላለን።
ምንጮች:
- 'በንዑስ ቅሪተ አካላት ውስጥ በ14,300 ካሎሪ ዓመተ-ቢፒ የራዲዮካርቦን ፍጥነት ለዓለማቀፉ የካርበን ዑደት በኋለኛው ግላሲያል ወቅት የግፊት ምላሽ ተግባርን ይሰጣል' - የሮያል ሶሳይቲ የፍልስፍና ግብይቶች ሀ፡ ሒሳብ፣ ፊዚካል እና ኢንጂነሪንግ ሳይንሶች