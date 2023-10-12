የጥንት የዛፍ ቀለበቶች በዛሬው ጊዜ ሥልጣኔ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችል አውዳሚ የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን ያሳያሉ

በፈረንሣይ ተራሮች ላይ የተገኙት የዛፍ ቀለበቶች ዛሬ ቢከሰት በሰው ልጅ ሥልጣኔ ላይ አስከፊ መዘዝ የሚያስከትል ኃይለኛ የፀሐይ ማዕበል መኖሩን የሚያሳይ ማስረጃ አቅርበዋል። የሳይንስ ሊቃውንት ከ14,300 ዓመታት በፊት ባለው ጊዜ ውስጥ በዛፉ ቀለበቶች ውስጥ የራዲዮካርቦን መጠን ላይ ጉልህ የሆነ ጭማሪ አግኝተዋል ፣ ይህም ከፍተኛ የፀሐይ ማዕበል መከሰቱን ያሳያል - እስካሁን ከተመዘገበው ትልቁ።
በዛሬው ጊዜ ተመሳሳይ ክስተት ሊያስከትል የሚችለው ተፅዕኖ በጣም አሳሳቢ ነው። እንዲህ ያለው የፀሐይ አውሎ ንፋስ የኤሌክትሪክ አውሎ ነፋሱን ለወራት ሊያስተጓጉል እና በመገናኛ መሰረተ ልማታችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። በሊድስ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ባደረጉት ጥናት የዚህ ጥንታዊ ክስተት ጽንፈኝነት ለወደፊቱ ማስጠንቀቂያ ሆኖ ያገለግላል። የአተገባበር ስታስቲክስ ፕሮፌሰር የሆኑት ቲም ሄተን በኤሌክትሪክ ገመዳችን ውስጥ ያሉት ትራንስፎርመሮች ለዘለቄታው ሊበላሹ እንደሚችሉና በዚህም ምክንያት ጥቁር መቆራረጥ እንደሚፈጠር አጽንኦት ሰጥተዋል። በተጨማሪም፣ ለአሰሳ እና ለቴሌኮሙኒኬሽን ወሳኝ የሆኑ ሳተላይቶች ሊጠገን የማይችል ጉዳት ያጋጥማቸዋል፣ እናም የጠፈር ተመራማሪዎች ከፍተኛ የጨረር አደጋ ይገጥማቸዋል።
የዓለማችንን ከተመሳሳይ ክስተቶች ለመጠበቅ, ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊ ነው. ምንም እንኳን ሳይንቲስቶች ባለፉት 15,000 ዓመታት ውስጥ ሚያያኬ ኢቨንትስ በመባል የሚታወቁትን ዘጠኝ ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን ለይተው ቢያውቁም፣ የእነዚህ ክስተቶች ትክክለኛ መንስኤዎች እና ዘዴዎች ግልጽ አይደሉም። እነዚህ ክስተቶች ሊጠና የሚችሉት በተዘዋዋሪ መንገድ ብቻ ነው, ይህም የእነሱን ክስተት ለመተንበይ ወይም ተፈጥሮአቸውን ለመረዳት አስቸጋሪ ያደርገዋል.
የፀሐይ እንቅስቃሴን ቀጥተኛ የመሳሪያ መለኪያዎችን ማድረግ የሚቻለው ከ 17 ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ብቻ ነው. የሬዲዮካርቦን መለኪያዎችን ከዛፍ ቀለበቶች መጠቀም፣ ከ ዋልታ በረዶ ኮሮች የቤሪሊየም መረጃ ጋር በመተባበር በታሪክ ውስጥ የፀሐይን ባህሪ ለመረዳት በጣም ውጤታማ መንገዶችን ያቀርባል። በኮሌጅ ደ ፍራንስ እና በ CEREGE የአየር ንብረት እና የውቅያኖስ ዝግመተ ለውጥ ፕሮፌሰር የሆኑት ኤድዋርድ ባርድ እንዳሉት እነዚህ የረዥም ጊዜ መዛግብት ስለ ፀሀይ ያለፉት ባህሪያት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
አዲስ የተገኘው የፀሐይ አውሎ ንፋስ መጠን ልክ እንደ ሚያኬ ኢቨንትስ፣ በ993 ዓ.ም እና በ774 ዓ.ም ከተከሰቱት በእጥፍ እንደሚበልጥ ይገመታል። የእነዚህ ክስተቶች ጥንካሬ የሚወሰነው ራዲዮካርቦንን ከጥንት የዛፍ ቅሪተ አካላት በመተንተን ያለፈውን ጊዜ በጨረፍታ በማየት ነው።
በሮያል ሶሳይቲ የፍልስፍና ግብይቶች ሀ፡ ሒሳብ፣ ፊዚካል እና ኢንጂነሪንግ ሳይንሶች የታተመ ይህ ጥናት ስልጣኔን ከፀሀይ አውሎ ንፋስ ሊያስከትሉ ከሚችሉ አስከፊ ውጤቶች ለመከላከል ስልቶችን ማዘጋጀት ያለውን አጣዳፊነት ያጎላል።
ምንጮች:
– የሮያል ሶሳይቲ የፍልስፍና ግብይቶች ሀ፡ የሂሳብ፣ ፊዚካል እና ምህንድስና ሳይንሶች